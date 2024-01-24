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Соглашение о приграничном партнерстве России с Финляндией остановлено - РИА Новости Крым, 24.01.2024
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Соглашение о приграничном партнерстве России с Финляндией остановлено
Соглашение о приграничном партнерстве России с Финляндией остановлено - РИА Новости Крым, 24.01.2024
Соглашение о приграничном партнерстве России с Финляндией остановлено
Соглашение о пограничном сотрудничестве между Россией и Финляндией остановлено с 24 января. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой РИА Новости Крым, 24.01.2024
2024-01-24T19:01
2024-01-24T19:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Соглашение о пограничном сотрудничестве между Россией и Финляндией остановлено с 24 января. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.В октябре МИД России вручил послу Финляндии в России Антти Хелантеря ноту о прекращении действия соглашения между Москвой и Хельсинки о содействии приграничному сотрудничеству в связи с "конфронтационными действиями" Финляндии в отношении России.В декабре США и Финляндия подписали соглашение по укреплению сотрудничества в области обороны. Документ регламентирует количественные параметры, вопросы транспортировки и размещения военнослужащих армии США, использования ими военных баз, складирования вооружений на финской территории. При этом положения соглашения не содержат каких-либо ограничений по их видам, включая ядерное оружие, которые будут использоваться в целях его реализации, а также фактически выводят дислоцированный в Финляндии американский воинский контингент за пределы финского правового поля.В МИД России предупредили, что российская сторона возлагает ответственность за превращение зоны добрососедства в этом регионе в зону возможной конфронтации на власти Финляндии и предупредила о неизбежной реакции РФ на военную угрозу у своих границ.Президент России Владимир Путин заявлял ранее, что вступление Финляндии в НАТО чревато проблемами для этой страны. По его словам, Россия вынуждена создавать военный округ в Ленинградской области в ответ на это расширение альянса.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Европа вооружается и кто ее остановит – экспертЗакрытие КПП на границе с Россией будет стоить Финляндии 3 млрд евроНорвегия может закрыть границу с Россией – заявление премьер-министра
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РИА Новости Крым
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россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), финляндия, в мире, политика, безопасность, внешняя политика, новости
Соглашение о приграничном партнерстве России с Финляндией остановлено

МИД России заявил об остановке соглашения с Финляндией о приграничном партнерстве

19:01 24.01.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФинляндия
Финляндия - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Соглашение о пограничном сотрудничестве между Россией и Финляндией остановлено с 24 января. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Двадцать четвертого января 2024 года прекращено действие соглашения между правительством РФ и правительством Финляндской Республики о содействии приграничному сотрудничеству между Российской Федерацией и Финляндской Республикой, подписанного в Хельсинки 13 апреля 2012 года", - говорится в официальном сообщении министерства иностранных дел России.
В октябре МИД России вручил послу Финляндии в России Антти Хелантеря ноту о прекращении действия соглашения между Москвой и Хельсинки о содействии приграничному сотрудничеству в связи с "конфронтационными действиями" Финляндии в отношении России.
В декабре США и Финляндия подписали соглашение по укреплению сотрудничества в области обороны. Документ регламентирует количественные параметры, вопросы транспортировки и размещения военнослужащих армии США, использования ими военных баз, складирования вооружений на финской территории. При этом положения соглашения не содержат каких-либо ограничений по их видам, включая ядерное оружие, которые будут использоваться в целях его реализации, а также фактически выводят дислоцированный в Финляндии американский воинский контингент за пределы финского правового поля.
В МИД России предупредили, что российская сторона возлагает ответственность за превращение зоны добрососедства в этом регионе в зону возможной конфронтации на власти Финляндии и предупредила о неизбежной реакции РФ на военную угрозу у своих границ.
Президент России Владимир Путин заявлял ранее, что вступление Финляндии в НАТО чревато проблемами для этой страны. По его словам, Россия вынуждена создавать военный округ в Ленинградской области в ответ на это расширение альянса.
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