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Закрытие КПП на границе с Россией будет стоить Финляндии 3 млрд евро

Закрытие КПП на границе с Россией будет стоить Финляндии 3 млрд евро - РИА Новости Крым, 28.11.2023

Закрытие КПП на границе с Россией будет стоить Финляндии 3 млрд евро

Закрытие контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией будет стоить Финляндии порядка 3 миллиардов евро, опуская железный занавес, руководство этой страны... РИА Новости Крым, 28.11.2023

2023-11-28T08:31

2023-11-28T08:31

2023-11-28T09:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Закрытие контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией будет стоить Финляндии порядка 3 миллиардов евро, опуская железный занавес, руководство этой страны наказывает своих граждан, лишает страну развития, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.По его словам, на западе Финляндию ждет целый ряд проблем: от серьезного увеличения военных расходов из-за непродуманного и поспешного вступления в НАТО до возникших в результате незаконных антироссийских санкций последствий, с которыми европейские государства до сих пор не могут справиться.Он также указал на цифры, приведенные изданием Guardian, которые описывают экономическую ситуацию в Великобритании."Около 2 миллионов британских семей были вынуждены отключать свой холодильник или морозильную камеру, чтобы сэкономить деньги. Каждая шестая семья воспользовалась услугами общественных "тёплых помещений" - это места, где можно согреться в период холодов. 7,3 миллиона домохозяйств остались без продуктов питания и других предметов первой необходимости в последние шесть месяцев", - отметил Володин.На прошедшей неделе власти Финляндии заявили, что не исключают возможности закрыть КПП на границе с Россией из-за увеличения числа беженцев из Сирии, Ирака, Йемена и других стран Ближнего Востока без виз и документов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такое решение руководства Финляндии "сознательным дистанцированием от прежнего доброго уровня характера двусторонних отношений" с Россией.Затем проект об ужесточении перемещения на границе с Россией был одобрен. Финские власти закрыли все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, кроме самого северного.Читайте также на РИА Новости Крым:Финляндия готова закрыть все пункты пропуска на границе с РоссиейВ Кремле оценили планы Финляндии закрыть границу с РоссиейУправляемый хаос: мигранты из Израиля и Палестины "добьют" Европу

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

финляндия, вячеслав володин, мнения, политика, россия, государственная дума рф, новости