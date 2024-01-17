https://crimea.ria.ru/20240117/glavnoe-za-den-17-yanvarya-1134270671.html

Главное за день: 17 января

Главное за день: 17 января - РИА Новости Крым, 17.01.2024

Главное за день: 17 января

Рост ВВП России по итогам 2023 года может увеличиться до 4%. В Центризбиркоме объявили дату начала предвыборной агитации. Паспорт или ID-карта: как... РИА Новости Крым, 17.01.2024

2024-01-17T23:23

2024-01-17T23:23

2024-01-17T23:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Рост ВВП России по итогам 2023 года может увеличиться до 4%. В Центризбиркоме объявили дату начала предвыборной агитации. Паспорт или ID-карта: как проголосовать жителям новых территорий. В МИД России прокомментировали договор Лондона и Киева о безопасности. В Ростовской области на полиэфирном заводе произошел крупный пожар. ВСУ ударили по Белгородской области беспилотниками, реактивными снарядами Vampire и "Ольха".Горят танки и гаубицы ВСУ – ход СВО за день.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Рост ВВП России по итогам 2023 года может вырости до 4%Рост ВВП по итогам 2023 года при актуализации подсчетов может достигнуть 4%. Об этом в ходе совещания с членами правительства сообщил президент России Владимир Путин.Президент также назвал инфляцию в размере 7,4% по итогам прошлого года вызовом для экономики России."Очень рассчитываю на то, что общими усилиями с участием Банка России, разумеется, нам удастся подойти к решению этой задачи", – сказал он.Объявили дату начала предвыборной агитацииЗарегистрированные кандидаты на выборах президента РФ смогут начать агитацию в средствах массовой информации 17 февраля, заявила в ходе заседания ЦИК РФ председатель Элла Памфилова.По данным ЦИК, в избирательной кампании на выборах президента Российской Федерации официально участвует уже 11 претендентов."Восемь из них выдвинуты политическими партиями, трое выдвинуты в порядке самовыдвижения", - уточнила Памфилова.Как проголосовать жителям новых территорийПри голосовании на выборах президента России жители новых территорий могут пользоваться не только паспортом РФ, но и ID-картой или паспортом гражданина Украины, сообщили в избирательной комиссии Херсонской области.Также можно воспользоваться иным удостоверяющим личность документом, выданным органами публичной власти Российской Федерации и их должностными лицами, а также выданным органами власти Украины не позднее 30 сентября 2022 годаИзбирателей просят заранее убедиться, что для голосования, которое будет проходить с 15 по 17 марта, есть все необходимые документы.Договор Лондона и Киева о безопасностиДоговор Лондона и Киева о безопасности является набором обещаний без юридической силы и свидетельствует о том, что Украине на оставляют шансов выйти из конфликта путем переговоров, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Подписанное соглашение свидетельствует, что Украине не оставляют шансов выйти из конфликта переговорным путем, делая ее разменной монетой в авантюрах англосаксов и удерживая ее на нынешнем евроатлантическом и антироссийском конфронтационном курсе", – сказала дипломат на брифинге в среду.Под видом данного соглашения украинцам вручили "завернутый в яркую обертку набор обещаний консультативной и советнической помощи".В Ростовской области произошел крупный пожарДевять человек пострадали при пожаре на полиэфирном заводе в Шахтах. ЧП произошло в среду около 11:30. В службу спасения поступила информация о взрыве и последующем пожаре в заводском здании Шахтинского полиэфирного завода. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Специалисты МЧС локализовали огонь на площади 360 квадратов, а в 12:49 полностью ликвидировали пожар. Двух пострадавших эвакуировали с ожогами в Ростов-на-Дону, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.Массированный удар ВСУ по БелгородуВ ночь на среду и утром украинские боевики совершили несколько попыток ударить по Белгороду и Белгородскому району с использованием беспилотников и реактивных снарядов залпового огня, в том числе иностранного производства.Также в ночь на среду над Белгородской областью сбиты семь ракет реактивной системы залпового огня "Ольха" и четыре беспилотника самолетного типа. По данным губернатора, никто не пострадал, но есть разрушения гражданской инфраструктуры и повреждения линий электропередачи.Утром в среду над Белгородом и Белгородским районом снова сработала система противовоздушной обороны. Сбито несколько воздушных целей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Горят танки и гаубицы ВСУ – ход СВО за деньЗа минувшие сутки в зоне спецоперации российскими военными уничтожено еще 655 украинских боевиков. Также вооруженными силами РФ уничтожены танки, гаубицы, артустановки, самоходные пушки противника и вражеская самоходная военная техника."Российские средства ПВО за сутки сбили 11 реактивных снарядов РСЗО "Ольха" и Vampire, а также уничтожили 21 украинский беспилотник", – добавили в Минобороны РФ.Кроме того, в течение суток поражены база горючего для военной техники ВСУ, три склада боеприпасов 23-й механизированной бригады ВСУ, радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и "Небо-СВ", пункт временной дислокации иностранных наемников, 103 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 119-ти районах. Высокоточным ударом армии России в Харькове уничтожены более 60 французских наемников ВСУ.

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https://crimea.ria.ru/20240117/v-germanii-progolosovali-protiv-peredache-ukraine-krylatykh-raket-taurus-1134272465.html

https://crimea.ria.ru/20240117/vs-rf-nanesli-vysokotochnyy-udar-po-baze-naemnikov-v-kharkove--1134268916.html

https://crimea.ria.ru/20240117/krugi-po-vode-privedet-li-blizhnevostochnyy-nakal-k-tretey-mirovoy-1134258211.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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