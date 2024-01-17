https://crimea.ria.ru/20240117/chislo-postradavshikh-na-pozhare-v-shakhtakh-vyroslo--dvoikh-evakuiruyut-v-rostov-1134262145.html

Число пострадавших на пожаре в Шахтах выросло – двоих эвакуируют в Ростов

Число пострадавших на пожаре в Шахтах выросло – двоих эвакуируют в Ростов - РИА Новости Крым, 17.01.2024

Число пострадавших на пожаре в Шахтах выросло – двоих эвакуируют в Ростов

Число пострадавших на пожаре в Шахтах увеличилось до десяти человек, двух пострадавших эвакуируют с ожогами в Ростов-на-Дону, сообщил губернатор Ростовской... РИА Новости Крым, 17.01.2024

2024-01-17T15:20

2024-01-17T15:20

2024-01-17T15:21

ростовская область

новости

происшествия

пожар

василий голубев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Число пострадавших на пожаре в Шахтах увеличилось до десяти человек, двух пострадавших эвакуируют с ожогами в Ростов-на-Дону, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.Всего госпитализированы шесть человек: трое – с ожогами, еще три человека – с травмами различной степени тяжести. Остальные пострадавшие получили помощь в травмпункте скорой медицинской помощи Шахт и сейчас отпущены домой.Ранее сообщалось о двух, затем о трех, а позже о девяти пострадавших при пожаре в Шахтах. ЧП произошло в среду около 11:30. В службу спасения поступила информация о взрыве и последующем пожаре в заводском здании Шахтинского полиэфирного завода. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар произошел на заводе "Атоммаш" в Ростовской области – что известноСтолб черного дыма в Феодосии - пожар вспыхнул на территории заводаПожар на рынке "Садовод" в Москве: сотни людей эвакуированы

ростовская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, новости, происшествия, пожар, василий голубев