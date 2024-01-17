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Число пострадавших на пожаре в Шахтах выросло – двоих эвакуируют в Ростов - РИА Новости Крым, 17.01.2024
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Число пострадавших на пожаре в Шахтах выросло – двоих эвакуируют в Ростов
Число пострадавших на пожаре в Шахтах выросло – двоих эвакуируют в Ростов - РИА Новости Крым, 17.01.2024
Число пострадавших на пожаре в Шахтах выросло – двоих эвакуируют в Ростов
Число пострадавших на пожаре в Шахтах увеличилось до десяти человек, двух пострадавших эвакуируют с ожогами в Ростов-на-Дону, сообщил губернатор Ростовской... РИА Новости Крым, 17.01.2024
2024-01-17T15:20
2024-01-17T15:21
ростовская область
новости
происшествия
пожар
василий голубев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Число пострадавших на пожаре в Шахтах увеличилось до десяти человек, двух пострадавших эвакуируют с ожогами в Ростов-на-Дону, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.Всего госпитализированы шесть человек: трое – с ожогами, еще три человека – с травмами различной степени тяжести. Остальные пострадавшие получили помощь в травмпункте скорой медицинской помощи Шахт и сейчас отпущены домой.Ранее сообщалось о двух, затем о трех, а позже о девяти пострадавших при пожаре в Шахтах. ЧП произошло в среду около 11:30. В службу спасения поступила информация о взрыве и последующем пожаре в заводском здании Шахтинского полиэфирного завода. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар произошел на заводе "Атоммаш" в Ростовской области – что известноСтолб черного дыма в Феодосии - пожар вспыхнул на территории заводаПожар на рынке "Садовод" в Москве: сотни людей эвакуированы
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Новости
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ростовская область, новости, происшествия, пожар, василий голубев
Число пострадавших на пожаре в Шахтах выросло – двоих эвакуируют в Ростов

На пожаре в Шахтах пострадали 10 человек, двоих эвакуируют в Ростов – губернатор

15:20 17.01.2024 (обновлено: 15:21 17.01.2024)
 
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Запорожская область получила 89 машин скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Число пострадавших на пожаре в Шахтах увеличилось до десяти человек, двух пострадавших эвакуируют с ожогами в Ростов-на-Дону, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"По последним данным, в результате пожара на заводе в Шахтах пострадали 10 человек… Специалистами минздрава региона принято решение об эвакуации в медучреждения областного центра двух пострадавших с ожогами", – написал глава региона в своемTelegram-канале.

Всего госпитализированы шесть человек: трое – с ожогами, еще три человека – с травмами различной степени тяжести. Остальные пострадавшие получили помощь в травмпункте скорой медицинской помощи Шахт и сейчас отпущены домой.
Ранее сообщалось о двух, затем о трех, а позже о девяти пострадавших при пожаре в Шахтах. ЧП произошло в среду около 11:30. В службу спасения поступила информация о взрыве и последующем пожаре в заводском здании Шахтинского полиэфирного завода. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб.
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Ростовская областьНовостиПроисшествияПожарВасилий Голубев
 
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