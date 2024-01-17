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Пожар в Ростовской области ликвидирован - число пострадавших выросло до 9 - РИА Новости Крым, 17.01.2024
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Пожар в Ростовской области ликвидирован - число пострадавших выросло до 9
Пожар в Ростовской области ликвидирован - число пострадавших выросло до 9 - РИА Новости Крым, 17.01.2024
Пожар в Ростовской области ликвидирован - число пострадавших выросло до 9
Число пострадавших при пожаре на заводе в Шахтах увеличилось до девяти человек, к этому времени возгорание полностью ликвидировано, сообщил в своем... РИА Новости Крым, 17.01.2024
2024-01-17T13:30
2024-01-17T13:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Число пострадавших при пожаре на заводе в Шахтах увеличилось до девяти человек, к этому времени возгорание полностью ликвидировано, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.По его словам, в Шахты выехали представители минздрава региона. Специалисты МЧС локализовали огонь на площади 360 квадратов, а в 12.49 полностью ликвидировали пожар.Ранее сообщалось о двух, а затем о трех пострадавших при пожаре в Шахтах. ЧП произошло в среду около 11:30. В службу спасения поступила информация о взрыве и последующем пожаре в заводском здании Шахтинского полиэфирного завода. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб.Читайте также на РИА Новости Крым:Гигантский пожар под Санкт-Петербургом: горит склад WildberriesМы сражаемся с огнем и побеждаем его: как работают пожарные в КрымуПожар на рынке "Садовод" в Москве: сотни людей эвакуированы
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РИА Новости Крым
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ростов-на-дону, ростовская область, василий голубев, происшествия, новости, общество
Пожар в Ростовской области ликвидирован - число пострадавших выросло до 9

Число пострадавших при пожаре на заводе в Ростовской области увеличилось до девяти человек

13:30 17.01.2024 (обновлено: 13:35 17.01.2024)
 
© МЧС РФПожар на заводе по производству полиэфирного волокна "Авангард" в Шахтах в Ростовской области. 17 января 2024
Пожар на заводе по производству полиэфирного волокна Авангард в Шахтах в Ростовской области. 17 января 2024
© МЧС РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Число пострадавших при пожаре на заводе в Шахтах увеличилось до девяти человек, к этому времени возгорание полностью ликвидировано, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.
"По предварительным данным, погибших нет, число пострадавших увеличилось до девяти: одному оказана медпомощь на месте, три человека - с ожогами, пять - с травмами различной степени", - сообщил глава области.
По его словам, в Шахты выехали представители минздрава региона. Специалисты МЧС локализовали огонь на площади 360 квадратов, а в 12.49 полностью ликвидировали пожар.
Ранее сообщалось о двух, а затем о трех пострадавших при пожаре в Шахтах. ЧП произошло в среду около 11:30. В службу спасения поступила информация о взрыве и последующем пожаре в заводском здании Шахтинского полиэфирного завода. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб.
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Ростов-на-ДонуРостовская областьВасилий ГолубевПроисшествияНовостиОбщество
 
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