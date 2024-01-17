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Крупный пожар на заводе в Ростовской области: что горит в Шахтах
Крупный пожар на заводе в Ростовской области: что горит в Шахтах - РИА Новости Крым, 17.01.2024
Крупный пожар на заводе в Ростовской области: что горит в Шахтах
Пожар на заводе по производству полиэфирного волокна в Шахтах Ростовской области произошел в среду. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону. РИА Новости Крым, 17.01.2024
2024-01-17T12:13
2024-01-17T12:13
2024-01-17T12:37
ростовская область
пожар
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Пожар на заводе по производству полиэфирного волокна в Шахтах Ростовской области произошел в среду. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Дальнейшая информация уточняется.13 января в Шушарах под Петербургом горел склад Wildberries. Пожар был локализован на площади 70 000 квадратных метров.Читайте также на РИА Новости Крым:Резонансные пожары в Крыму на новогодних каникулах – подробности от МЧСМы сражаемся с огнем и побеждаем его: как работают пожарные в КрымуПожарный объяснил, какие пожары тушить сложнее всего
ростовская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ростовская область, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, новости
Крупный пожар на заводе в Ростовской области: что горит в Шахтах
Пожар на заводе по производству полиэфира произошел в Ростовской области
12:13 17.01.2024 (обновлено: 12:37 17.01.2024)