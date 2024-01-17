https://crimea.ria.ru/20240117/krupnyy-pozhar-na-zavode-v-rostovskoy-oblasti-chto-gorit-v-shakhtakh-1134254850.html

Крупный пожар на заводе в Ростовской области: что горит в Шахтах

Крупный пожар на заводе в Ростовской области: что горит в Шахтах - РИА Новости Крым, 17.01.2024

Крупный пожар на заводе в Ростовской области: что горит в Шахтах

Пожар на заводе по производству полиэфирного волокна в Шахтах Ростовской области произошел в среду. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону. РИА Новости Крым, 17.01.2024

2024-01-17T12:13

2024-01-17T12:13

2024-01-17T12:37

ростовская область

пожар

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Пожар на заводе по производству полиэфирного волокна в Шахтах Ростовской области произошел в среду. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Дальнейшая информация уточняется.13 января в Шушарах под Петербургом горел склад Wildberries. Пожар был локализован на площади 70 000 квадратных метров.Читайте также на РИА Новости Крым:Резонансные пожары в Крыму на новогодних каникулах – подробности от МЧСМы сражаемся с огнем и побеждаем его: как работают пожарные в КрымуПожарный объяснил, какие пожары тушить сложнее всего

ростовская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, новости