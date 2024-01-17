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Два человека пострадали в результате ЧП на заводе в Ростовской области
Два человека пострадали в результате ЧП на заводе в Ростовской области - РИА Новости Крым, 17.01.2024
Два человека пострадали в результате ЧП на заводе в Ростовской области
Два человека пострадали в результате возгорания в заводском цехе в Ростовской области, на данный момент пожар уже локализован. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 17.01.2024
2024-01-17T12:31
2024-01-17T12:31
2024-01-17T13:43
пожар
василий голубев
ростовская область
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Два человека пострадали в результате возгорания в заводском цехе в Ростовской области, на данный момент пожар уже локализован. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.ЧП произошло в среду около 11:30. В службу спасения поступила информация о взрыве и последующем пожаре в заводском здании Шахтинского полиэфирного завода. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб.На месте работают службы МЧС. На данный момент пожар локализован на площади 360 квадратных метров. В ликвидации последствий возгорания задействованы 58 сотрудников МЧС и 17 единиц техники. А в его причинах будут разбираться эксперты, подчеркнул Голубев.По информации мэра города Андрея Горцевского, число пострадавших увеличилось до трех.13 января в Шушарах под Петербургом горел склад Wildberries. Пожар был локализован на площади 70 000 квадратных метров.Читайте также на РИА Новости Крым:Резонансные пожары в Крыму на новогодних каникулах – подробности от МЧСМы сражаемся с огнем и побеждаем его: как работают пожарные в КрымуПожарный объяснил, какие пожары тушить сложнее всего
ростовская область
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пожар, василий голубев, ростовская область, происшествия, новости
Два человека пострадали в результате ЧП на заводе в Ростовской области
Голубев: два человека пострадали в результате пожара в цехе в Ростовской области
12:31 17.01.2024 (обновлено: 13:43 17.01.2024)