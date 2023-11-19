https://crimea.ria.ru/20231119/pozhar-proizoshel-na-zavode-atommash-v-rostovskoy-oblasti--chto-izvestno-1132892810.html

Пожар произошел на заводе "Атоммаш" в Ростовской области – что известно

Пожар произошел на заводе "Атоммаш" в Ростовской области – что известно - РИА Новости Крым, 19.11.2023

Пожар произошел на заводе "Атоммаш" в Ростовской области – что известно

Пожар на заводе "Атоммаш" в Волгодонске Ростовской области произошел в ночь на воскресенье, сообщил глава администрации города Сергей Макаров. РИА Новости Крым, 19.11.2023

2023-11-19T13:21

2023-11-19T13:21

2023-11-19T13:25

ростовская область

сергей макаров

новости

пожар

стихия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132053258_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_eba3b81f657f8235b2184c88d5f9adb9.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости. Пожар на заводе "Атоммаш" в Волгодонске Ростовской области произошел в ночь на воскресенье, сообщил глава администрации города Сергей Макаров.Также Сергей Макаров уточнил, что пострадавших нет и производственный процесс не остановлен.Причины пожара уточняются, сейчас он уже ликвидирован."Атоммаш" – производственный комплекс "Росатома" в Волгодонске – начал работу в 1976 году. На предприятии производится сложное оборудование практически для всех атомных строек – Курской АЭС-2, строящихся при участии России АЭС в Бангладеш, Индии, Китае, Турции.16 ноября пожар произошел на территории воинской части под Волгоградом.7 ноября в Улан-Удэ в торговом центре "Гвоздь" огонь уничтожил около 22 тысяч квадратных метров.

https://crimea.ria.ru/20231115/pod-simferopolem-sgorel-zhiloy-dom-1132794854.html

ростовская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, сергей макаров, новости, пожар, стихия