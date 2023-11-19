https://crimea.ria.ru/20231119/pozhar-proizoshel-na-zavode-atommash-v-rostovskoy-oblasti--chto-izvestno-1132892810.html
Пожар произошел на заводе "Атоммаш" в Ростовской области – что известно
Пожар произошел на заводе "Атоммаш" в Ростовской области – что известно - РИА Новости Крым, 19.11.2023
Пожар произошел на заводе "Атоммаш" в Ростовской области – что известно
Пожар на заводе "Атоммаш" в Волгодонске Ростовской области произошел в ночь на воскресенье, сообщил глава администрации города Сергей Макаров. РИА Новости Крым, 19.11.2023
2023-11-19T13:21
2023-11-19T13:21
2023-11-19T13:25
ростовская область
сергей макаров
новости
пожар
стихия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости. Пожар на заводе "Атоммаш" в Волгодонске Ростовской области произошел в ночь на воскресенье, сообщил глава администрации города Сергей Макаров.Также Сергей Макаров уточнил, что пострадавших нет и производственный процесс не остановлен.Причины пожара уточняются, сейчас он уже ликвидирован."Атоммаш" – производственный комплекс "Росатома" в Волгодонске – начал работу в 1976 году. На предприятии производится сложное оборудование практически для всех атомных строек – Курской АЭС-2, строящихся при участии России АЭС в Бангладеш, Индии, Китае, Турции.16 ноября пожар произошел на территории воинской части под Волгоградом.7 ноября в Улан-Удэ в торговом центре "Гвоздь" огонь уничтожил около 22 тысяч квадратных метров.
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ростовская область, сергей макаров, новости, пожар, стихия
Пожар произошел на заводе "Атоммаш" в Ростовской области – что известно
Пожар произошел в Ростовской области на заводе "Атоммаш"
13:21 19.11.2023 (обновлено: 13:25 19.11.2023)