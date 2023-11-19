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Пожар произошел на заводе "Атоммаш" в Ростовской области – что известно - РИА Новости Крым, 19.11.2023
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Пожар произошел на заводе "Атоммаш" в Ростовской области – что известно
Пожар произошел на заводе "Атоммаш" в Ростовской области – что известно - РИА Новости Крым, 19.11.2023
Пожар произошел на заводе "Атоммаш" в Ростовской области – что известно
Пожар на заводе "Атоммаш" в Волгодонске Ростовской области произошел в ночь на воскресенье, сообщил глава администрации города Сергей Макаров. РИА Новости Крым, 19.11.2023
2023-11-19T13:21
2023-11-19T13:25
ростовская область
сергей макаров
новости
пожар
стихия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости. Пожар на заводе "Атоммаш" в Волгодонске Ростовской области произошел в ночь на воскресенье, сообщил глава администрации города Сергей Макаров.Также Сергей Макаров уточнил, что пострадавших нет и производственный процесс не остановлен.Причины пожара уточняются, сейчас он уже ликвидирован."Атоммаш" – производственный комплекс "Росатома" в Волгодонске – начал работу в 1976 году. На предприятии производится сложное оборудование практически для всех атомных строек – Курской АЭС-2, строящихся при участии России АЭС в Бангладеш, Индии, Китае, Турции.16 ноября пожар произошел на территории воинской части под Волгоградом.7 ноября в Улан-Удэ в торговом центре "Гвоздь" огонь уничтожил около 22 тысяч квадратных метров.
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ростовская область
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ростовская область, сергей макаров, новости, пожар, стихия
Пожар произошел на заводе "Атоммаш" в Ростовской области – что известно

Пожар произошел в Ростовской области на заводе "Атоммаш"

13:21 19.11.2023 (обновлено: 13:25 19.11.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости. Пожар на заводе "Атоммаш" в Волгодонске Ростовской области произошел в ночь на воскресенье, сообщил глава администрации города Сергей Макаров.

"Сегодня ночью в районе 00:00 часов в инженерном центре завода "Атоммаш" произошло возгорание площадью 150 кв. м", – написал он в своем Telegram-канале.

Также Сергей Макаров уточнил, что пострадавших нет и производственный процесс не остановлен.
Причины пожара уточняются, сейчас он уже ликвидирован.
"Атоммаш" – производственный комплекс "Росатома" в Волгодонске – начал работу в 1976 году. На предприятии производится сложное оборудование практически для всех атомных строек – Курской АЭС-2, строящихся при участии России АЭС в Бангладеш, Индии, Китае, Турции.
16 ноября пожар произошел на территории воинской части под Волгоградом.
7 ноября в Улан-Удэ в торговом центре "Гвоздь" огонь уничтожил около 22 тысяч квадратных метров.
МЧС - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
15 ноября, 11:33
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