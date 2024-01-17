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Украине не оставляют шансов выйти из конфликта путем переговоров – МИД РФ
Украине не оставляют шансов выйти из конфликта путем переговоров – МИД РФ - РИА Новости Крым, 17.01.2024
Украине не оставляют шансов выйти из конфликта путем переговоров – МИД РФ
Договор Лондона и Киева о безопасности является набором обещаний без юридической силы и свидетельствует о том, что Украине на оставляют шансов выйти из... РИА Новости Крым, 17.01.2024
2024-01-17T12:51
2024-01-17T12:51
2024-01-17T12:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Договор Лондона и Киева о безопасности является набором обещаний без юридической силы и свидетельствует о том, что Украине на оставляют шансов выйти из конфликта путем переговоров. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, под видом данного соглашения украинцам вручили "завернутый в яркую обертку набор обещаний, в основном, консультативной и советнической помощи и обставили все это красивыми заверениями в поддержке Украины, которые не носят никакой юридически обязывающей силы".Официальный представитель МИД России также обратила внимание, что, согласно подписанному документу, Лондон ставит перед киевским режимом задачу обеспечить ему военную помощь в случае внешней военной агрессии против Соединенного Королевства.Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский 12 января в Киеве подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности сроком на 10 лет. Документ, среди прочего, предусматривает предоставление Украине "всеобъемлющей помощи для защиты и восстановления территориальной целостности"; предотвращение и сдерживание военной эскалации и "новой агрессии России"; помощь в будущей интеграции Киева в евро-атлантические институты, в том числе путем поддержки реформ на Украине.При этом в украинских СМИ появились публикации о том, что Великобритания может использовать подписанное с Украиной соглашение для вовлечения ВСУ в новую войну за британские интересы, например, с Аргентиной за контроль над Фолклендскими (Мальвинскими) островами.Читайте также на РИА Новости Крым:Скандальное соглашение Британии и Украины: Киеву не оставляют шансовСоглашение Киева с Лондоном – вторая фаза продажи Украины ЗападуБудет означать объявление войны: Медведев предостерег Британию
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РИА Новости Крым
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мария захарова, мнения, россия, украина, новости, великобритания, риши сунак, владимир зеленский (президент украины), политика, в мире, нато, министерство иностранных дел рф (мид рф)
Украине не оставляют шансов выйти из конфликта путем переговоров – МИД РФ
Британия не оставляет Украине шансов выйти из конфликта путем переговоров – Захарова
12:51 17.01.2024 (обновлено: 12:59 17.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Договор Лондона и Киева о безопасности является набором обещаний без юридической силы и свидетельствует о том, что Украине на оставляют шансов выйти из конфликта путем переговоров. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Подписанное соглашение свидетельствует, что Украине не оставляют шансов выйти из конфликта переговорным путем, делая ее разменной монетой в авантюрах англосаксов и удерживая ее на нынешнем евроатлантическом и антироссийском конфронтационном курсе", – сказала дипломат на брифинге в среду.
По ее словам, под видом данного соглашения украинцам вручили "завернутый в яркую обертку набор обещаний, в основном, консультативной и советнической помощи и обставили все это красивыми заверениями в поддержке Украины, которые не носят никакой юридически обязывающей силы".
"Тем самым британское руководство прилагает максимальные усилия, чтобы не дать союзникам по группе семи и НАТО потерять интерес к происходящему на Украине", – добавила Захарова.
Официальный представитель МИД России также обратила внимание, что, согласно подписанному документу, Лондон ставит перед киевским режимом задачу обеспечить ему военную помощь в случае внешней военной агрессии против Соединенного Королевства.
"Лежащая буквально в собственных произведенных киевским режимом руинах Украина обязуется, что будет помогать Британии, если на Британию нападут. Ни один человек нормальный в это поверить не может, учитывая, что на каждом углу (президент Украины Владимир – ред.) Зеленский кричит, что если только еще доллар, еще фунт, еще евро не будет переведен, то от Украины ничего не останется", – констатировала Захарова.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский 12 января в Киеве подписали соглашение
о сотрудничестве в сфере безопасности сроком на 10 лет. Документ, среди прочего, предусматривает предоставление Украине "всеобъемлющей помощи для защиты и восстановления территориальной целостности"; предотвращение и сдерживание военной эскалации и "новой агрессии России"; помощь в будущей интеграции Киева в евро-атлантические институты, в том числе путем поддержки реформ на Украине.
При этом в украинских СМИ появились публикации о том, что Великобритания может использовать
подписанное с Украиной соглашение для вовлечения ВСУ в новую войну за британские интересы, например, с Аргентиной за контроль над Фолклендскими (Мальвинскими) островами.
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