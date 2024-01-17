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Украине не оставляют шансов выйти из конфликта путем переговоров – МИД РФ

Украине не оставляют шансов выйти из конфликта путем переговоров – МИД РФ - РИА Новости Крым, 17.01.2024

Украине не оставляют шансов выйти из конфликта путем переговоров – МИД РФ

Договор Лондона и Киева о безопасности является набором обещаний без юридической силы и свидетельствует о том, что Украине на оставляют шансов выйти из... РИА Новости Крым, 17.01.2024

2024-01-17T12:51

2024-01-17T12:51

2024-01-17T12:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Договор Лондона и Киева о безопасности является набором обещаний без юридической силы и свидетельствует о том, что Украине на оставляют шансов выйти из конфликта путем переговоров. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, под видом данного соглашения украинцам вручили "завернутый в яркую обертку набор обещаний, в основном, консультативной и советнической помощи и обставили все это красивыми заверениями в поддержке Украины, которые не носят никакой юридически обязывающей силы".Официальный представитель МИД России также обратила внимание, что, согласно подписанному документу, Лондон ставит перед киевским режимом задачу обеспечить ему военную помощь в случае внешней военной агрессии против Соединенного Королевства.Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский 12 января в Киеве подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности сроком на 10 лет. Документ, среди прочего, предусматривает предоставление Украине "всеобъемлющей помощи для защиты и восстановления территориальной целостности"; предотвращение и сдерживание военной эскалации и "новой агрессии России"; помощь в будущей интеграции Киева в евро-атлантические институты, в том числе путем поддержки реформ на Украине.При этом в украинских СМИ появились публикации о том, что Великобритания может использовать подписанное с Украиной соглашение для вовлечения ВСУ в новую войну за британские интересы, например, с Аргентиной за контроль над Фолклендскими (Мальвинскими) островами.Читайте также на РИА Новости Крым:Скандальное соглашение Британии и Украины: Киеву не оставляют шансовСоглашение Киева с Лондоном – вторая фаза продажи Украины ЗападуБудет означать объявление войны: Медведев предостерег Британию

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