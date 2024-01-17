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Центризбирком объявил дату начала предвыборной агитации

Центризбирком объявил дату начала предвыборной агитации - РИА Новости Крым, 17.01.2024

Центризбирком объявил дату начала предвыборной агитации

Зарегистрированные кандидаты на выборах президента РФ смогут начать агитацию в средствах массовой информации 17 февраля, заявила в ходе заседания ЦИК РФ... РИА Новости Крым, 17.01.2024

2024-01-17T13:41

2024-01-17T13:41

2024-01-17T13:41

центризбирком (цик рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Зарегистрированные кандидаты на выборах президента РФ смогут начать агитацию в средствах массовой информации 17 февраля, заявила в ходе заседания ЦИК РФ председатель Элла Памфилова.При этом листовки, баннеры и прочие агитационные материалы можно распространять и раньше, отметила глава Центризбиркома. Однако их создание должно оплачиваться из средств избирательного фонда. Кроме того, до начала распространения агитматериалы следует предоставить в избирательную комиссию.На данный момент в ЦИК не поступало жалоб от кандидатов на действия СМИ, которые должны освещать ход предвыборной кампании, заявила Элла Памфилова. Но есть единичные случаи, когда подписи в поддержку тех или иных кандидатов собирали члены участковых избирательных комиссий. Они понесут ответственность согласно законодательству РФ.Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: с 15 по 17 марта включительно.Читайте также на РИА Новости Крым:Введут ли в Крыму прямые выборы мэров – ответ Константинова"Единая Россия" поддержала выдвижение Путина на выборы президентаПолитолог назвал выборы президента в РФ референдумом о доверии к власти

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центризбирком (цик рф), элла памфилова, новости, выборы президента россии, выборы, россия, общество, предвыборная агитация