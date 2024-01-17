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Центризбирком объявил дату начала предвыборной агитации
Центризбирком объявил дату начала предвыборной агитации - РИА Новости Крым, 17.01.2024
Центризбирком объявил дату начала предвыборной агитации
Зарегистрированные кандидаты на выборах президента РФ смогут начать агитацию в средствах массовой информации 17 февраля, заявила в ходе заседания ЦИК РФ... РИА Новости Крым, 17.01.2024
2024-01-17T13:41
2024-01-17T13:41
2024-01-17T13:41
центризбирком (цик рф)
элла памфилова
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предвыборная агитация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Зарегистрированные кандидаты на выборах президента РФ смогут начать агитацию в средствах массовой информации 17 февраля, заявила в ходе заседания ЦИК РФ председатель Элла Памфилова.При этом листовки, баннеры и прочие агитационные материалы можно распространять и раньше, отметила глава Центризбиркома. Однако их создание должно оплачиваться из средств избирательного фонда. Кроме того, до начала распространения агитматериалы следует предоставить в избирательную комиссию.На данный момент в ЦИК не поступало жалоб от кандидатов на действия СМИ, которые должны освещать ход предвыборной кампании, заявила Элла Памфилова. Но есть единичные случаи, когда подписи в поддержку тех или иных кандидатов собирали члены участковых избирательных комиссий. Они понесут ответственность согласно законодательству РФ.Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: с 15 по 17 марта включительно.Читайте также на РИА Новости Крым:Введут ли в Крыму прямые выборы мэров – ответ Константинова"Единая Россия" поддержала выдвижение Путина на выборы президентаПолитолог назвал выборы президента в РФ референдумом о доверии к власти
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центризбирком (цик рф), элла памфилова, новости, выборы президента россии, выборы, россия, общество, предвыборная агитация
Центризбирком объявил дату начала предвыборной агитации
В Центризбиркоме объявили дату начала предвыборной агитации
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Зарегистрированные кандидаты на выборах президента РФ смогут начать агитацию в средствах массовой информации 17 февраля, заявила в ходе заседания ЦИК РФ председатель Элла Памфилова.
"Он (период агитации – ред.) начинается с 17 февраля, то есть за 28 дней до начала первого дня голосования, и завершается 14 марта включительно", – сказала она.
При этом листовки, баннеры и прочие агитационные материалы можно распространять и раньше, отметила глава Центризбиркома. Однако их создание должно оплачиваться из средств избирательного фонда. Кроме того, до начала распространения агитматериалы следует предоставить в избирательную комиссию.
"То есть как только выдвинутый кандидат, подчеркиваю, еще не зарегистрированный даже, … <>… у него появился избирательный фонд, там появились какие-то финансовые ресурсы, он имеет право, исходя из своих возможностей финансовых, изготавливать и после представления в комиссию это все распространять. Это законом не запрещено. Единственное – это не касается агитации в СМИ... Этот период начинается позже", – цитируют Памфилову РИА Новости.
На данный момент в ЦИК не поступало жалоб от кандидатов на действия СМИ, которые должны освещать ход предвыборной кампании, заявила Элла Памфилова. Но есть единичные случаи, когда подписи в поддержку тех или иных кандидатов собирали члены участковых избирательных комиссий. Они понесут ответственность согласно законодательству РФ.
Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года
. Голосование продлится три дня: с 15 по 17 марта включительно.
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