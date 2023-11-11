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Провал ВСУ и начало COVID-эпидемии: топ новостей недели

Провал ВСУ и начало COVID-эпидемии: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 11.11.2023

Провал ВСУ и начало COVID-эпидемии: топ новостей недели

Провал попытки ВСУ дойти до Азовского моря. Гибель экс-начальника народной милиции ЛНР. Ответ Лаврова Байдену о "возвращении" новых территорий и разъяснения о... РИА Новости Крым, 11.11.2023

2023-11-11T19:16

2023-11-11T19:16

2023-11-11T19:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Провал попытки ВСУ дойти до Азовского моря. Гибель экс-начальника народной милиции ЛНР. Ответ Лаврова Байдену о "возвращении" новых территорий и разъяснения о Крыме. Охрана границ полуострова. Начало эпидемии COVID-19 в России. Отказ частных медклиник от проведения абортов. Византийский город в Севастополе и тайный подземный ход в Воронцовском дворце. А также прогноз на нестандартную зиму, полярное сияние в Крыму и новые магнитные бури.Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны за прошедшие семь дней.Провал ВСУУкраинское контрнаступление на Запорожском направлении полностью остановлено, шансов дойти к Азовскому мору и отрезать сухопутный коридор в Крым у ВСУ нет, заявил на этой неделе губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, нынешние бои – "агония украинского режима". Сейчас противник в большей степени атакует малыми группами, не используя бронетехнику, которую жалеют западные кураторы для киевского режима. Теракт в ЛНР8 ноября в Луганске погиб экс-начальник управления народной милиции и представительства СЦКК в ЛНР, депутат народного совета республики Михаил Филипоненко. В Луганском информационном центре (ЛИЦ) со ссылкой на сына погибшего уточнили, что депутат погиб в результате подрыва его автомобиля. Следственный комитет возбудил уголовное дело по трем статьям, в том числе о теракте. Ответственность за теракт взяло на себя Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины.Заявления Лаврова9 ноября глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал слова координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби о том, что президент США Джо Байден "все еще верит в возвращение Украиной своих территорий". "Блажен, кто верует", –констатировал глава дипведомства в комментарии журналисту Павлу Зарубину. Также на этой неделе Лавров пояснил, почему Крым российский по Уставу ООН - это регламентирует четкий тезис Декларации о принципах отношений между государствами на основе Устава организации, который определяет неприкосновенность территориальной целостности стран только в тех случаях, когда их правительства не нарушают прав населения. То, что киевский режим после кровавого государственного переворота не представлял интересов ни крымчан, ни населения востока Украины, доказывать не надо, констатировал глава МИД. Охрана границ КрымаКрым – непростой регион, здесь нужен глаз да глаз: граница рядом, под боком не всегда дружественные страны, хватает и "ждунов" среди вроде бы своих граждан. Но бойцы Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым всегда готовы противостоять возможным угрозам для государства, в том числе благодаря многочисленным тренировкам и серьезным профилактическим отработкам поставленных задач. Один десь пограничниками провели корреспонденты РИА Новости Крым и на этой неделе поделились впечатлениями с читателями. Начало эпидемииНовая волна заболеваемости COVID-19 фиксируется в России, ситуация расценивается специалистами как начало эпидемии, заявила на этой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова. Недельная регистрация сейчас 35-36 тысяч случаев, и это вдвое больше, чем месяц назад ,пояснила она. Около 30% от общего числа заболевших приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.По оценкам специалистов, далее заболеваемость будет распространяться и по другим регионам России. В связи с этим в регионах проводятся противоэпидемические мероприятия, в поликлиниках сформированы запасы необходимых лекарств на случай роста числа заболевших, подготовлено достаточное количество коек. Также профилактические меры начинают действовать в дошкольных и учебных заведениях. Если говорить о гриппе и ОРВИ, то на сегодняшний день ситуация после небольшого подъема сентябрьского стабилизировалась.В Крыму аборты будут делать только в государственных больницахИскусственное прерывание беременности в Крыму будет проводиться только в государственных медучреждениях – частные клиники уже уведомили о своем добровольном отказе от проведения таких операций, сообщил в четверг минздрав республики. По мнению профильного регионального министра Константина Скорупского, это поможет женщинам принимать "взвешенное и обдуманное решение относительно сохранения или прерывания беременности", поскольку во всех женских консультациях Крыма пациентки, обратившиеся к гинекологу по поводу прерывания беременности, направляются на проведение психологического доабортного консультирования. В Севастополе строят византийский городВ Севастополе идет строительство историко-археологического парка "Херсонес Таврический" – византийского города в натуральную величину, который в народе получил название "Новый Херсонес". Уже сейчас возведены здания в византийском и русско-византийском стиле. Автором проекта является председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Крымский и Симферопольский Тихон. По его задумке, в центре пространства возвышается самое большое здание города, которое увенчают огромным куполом, похожим на купол собора Святой Софии в Константинополе. Под ним разместят первый в России и в мире интерактивный Музей христианства.Тем временем на Южном берегу Крыма строители обнаружили подземный ход во время прокладки инженерных сетей на территории Воронцовского дворца, который ведет из Шуваловского корпуса в сторону хозяйственного двора. О том, что под землей находятся галереи для ливневых стоков, сотрудникам музея было известно, но планов с точным их расположением не сохранилось.Нестандартная зима и полярное сияниеПредстоящая зима в Крыму не будет суровой. Согласно долгосрочным прогнозам, температурные показатели января ожидаются на полтора-два градуса выше нормы. Такой прогноз на этой неделе дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. При этом он отметил, что в Крыму довольно прохладные по местным меркам температурные показатели ожидаются уже в конце ноября, однако снега не предвидится. Еще в минувшее воскресенье над Крымом наблюдали Полярное сияние. Как сообщили позже ученые, редкое явление было обусловлено магнитной бурей уровня G3. Геомагнитный шторм бушевал над Землей в понедельник, возмущения повторятся в конце ноября и начале декабря.

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запорожская область

луганская народная республика (лнр)

севастополь

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