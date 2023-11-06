https://crimea.ria.ru/20231106/polyarnoe-siyanie-v-krymu-i-novye-magnitnye-buri---uchenye-dali-prognoz-1132598338.html

Полярное сияние в Крыму и новые магнитные бури - ученые дали прогноз

Полярное сияние в Крыму и новые магнитные бури - ученые дали прогноз - РИА Новости Крым, 06.11.2023

Полярное сияние в Крыму и новые магнитные бури - ученые дали прогноз

Полярное сияние, которое наблюдали в Крыму и ряде регионов России накануне вечером, обусловлено магнитной бурей, которая к этому времени классифицирована как... РИА Новости Крым, 06.11.2023

2023-11-06T10:18

2023-11-06T10:18

2023-11-06T10:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя — РИА Новости Крым. Полярное сияние, которое наблюдали в Крыму и ряде регионов России накануне вечером, обусловлено магнитной бурей, которая к этому времени классифицирована как буря уровня G3. Геомагнитный шторм снова бушует над Землей в понедельник, возмущения повторятся в конце ноября и начале декабря. Такой прогноз дают ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.Буря со свечением"Исключительно сильная магнитная буря, одна из наиболее мощных за последние несколько лет, началась на Земле 5 ноября примерно в 13:00 по московскому времени. По состоянию на настоящий момент, буря классифицирована как G3 (третий класс по 5-балльной шкале)", - говорится в сообщении."По факту облака газа прошли расстояние в 150 миллионов километров от Солнца до Земли всего за двое суток и в итоге ударили по земному магнитному полю на сутки раньше ожиданий и с существенно большей силой. Соответственно, и скорость, и мощность выброса, как теперь понятно, были оценены абсолютно неправильно, хотя это все равно не объясняет, как столько слабая причина смогла вызвать бурю наблюдаемого уровня", - говорят ученые.Новый геомагнитный штормПо данным специалистов, с раннего утра 6 октября над Землей снова наблюдается геомагнитная буря уровня G1. По прогнозу, она продлится примерно до полудня, при этом вероятность сильного магнитного шторма не превышает 20%.Следующие слабые магнитосферные возмущения ожидается 8 и 9 ноября, однако они не достигнут даже нижней отметки классификации G1. Бури такого класса мощности ожидаются в конце осени и в начале зимы: 22, 24, 35 ноября и 3 декабря. Дальнейшего прогноза ученые пока не дают.Как сообщалось, полярное сияние после мощнейшей вспышки на Солнце 5 ноября достигло широты Крыма, его наблюдали вечером в воскресенье в разных районах полуострова и на Крымской астрофизической обсерватории. Руководитель федеральной астрономической программы Space Кирилл Лазоренко в комментарии РИА Новости Крым ранее объяснял, что обычно геомагнитное поле Земли распределяет магнитные бури на Северный и Южный полюса. Однако в очень редких случаях это явление можно увидеть не только над самыми северными и самыми южными морями. Так может произойти только в одном случае – если вращающееся вокруг своей оси Солнце в момент мощной вспышки займет такую позицию, при которой эпицентр взрыва будет "смотреть" в сторону Земли.Читайте также на РИА Новости Крым:Эхо солнечных взрывов: над Крымом может зажечься полярное сияниеУгроза сверху: когда к Земле подлетит по-настоящему опасный астероидЛицо Земли на космических фотографиях

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос, магнитные бури, в мире, крым, наука и технологии, земля, солнце, новости