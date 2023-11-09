https://crimea.ria.ru/20231109/vozvraschenie-ukraine-territoriy-lavrov-otvetil-baydenu-1132681795.html

"Возвращение" Украине территорий: Лавров ответил Байдену

"Возвращение" Украине территорий: Лавров ответил Байдену - РИА Новости Крым, 09.11.2023

"Возвращение" Украине территорий: Лавров ответил Байдену

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал слова координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби о том, что президент США Джо Байден... РИА Новости Крым, 09.11.2023

2023-11-09T12:31

2023-11-09T12:31

2023-11-09T12:31

сергей лавров

министерство иностранных дел рф (мид рф)

новости

россия

украина

сша

джон кирби

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

владимир зеленский (президент украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал слова координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби о том, что президент США Джо Байден "все еще верит в возвращение Украиной своих территорий".Также Лавров прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что ВСУ планирует осуществить наступление на российские позиции в этом и в следующем году.Накануне Зеленский в ходе видеоконференции, организованной агентством Reuters, заявил, что у украинского военного командования есть "конкретные планы и направления наступления" на этот и следующий год. Он также констатировал, что ВСУ в настоящий момент испытывают "определенные трудности", и обвинил в неудачах украинских войск Запад, который "дал меньше оружия, чем рассчитывали в Киеве".

https://crimea.ria.ru/20231109/vypal-iz-realnosti-ekspert-o-planakh-zelenskogo-nastupat-v-2024-godu-1132680956.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, россия, украина, сша, джон кирби, джозеф байден, президент сша (joseph biden), владимир зеленский (президент украины)