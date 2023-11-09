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"Возвращение" Украине территорий: Лавров ответил Байдену - РИА Новости Крым, 09.11.2023
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"Возвращение" Украине территорий: Лавров ответил Байдену
"Возвращение" Украине территорий: Лавров ответил Байдену - РИА Новости Крым, 09.11.2023
"Возвращение" Украине территорий: Лавров ответил Байдену
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал слова координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби о том, что президент США Джо Байден... РИА Новости Крым, 09.11.2023
2023-11-09T12:31
2023-11-09T12:31
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
новости
россия
украина
сша
джон кирби
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
владимир зеленский (президент украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал слова координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби о том, что президент США Джо Байден "все еще верит в возвращение Украиной своих территорий".Также Лавров прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что ВСУ планирует осуществить наступление на российские позиции в этом и в следующем году.Накануне Зеленский в ходе видеоконференции, организованной агентством Reuters, заявил, что у украинского военного командования есть "конкретные планы и направления наступления" на этот и следующий год. Он также констатировал, что ВСУ в настоящий момент испытывают "определенные трудности", и обвинил в неудачах украинских войск Запад, который "дал меньше оружия, чем рассчитывали в Киеве".
https://crimea.ria.ru/20231109/vypal-iz-realnosti-ekspert-o-planakh-zelenskogo-nastupat-v-2024-godu-1132680956.html
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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, россия, украина, сша, джон кирби, джозеф байден, президент сша (joseph biden), владимир зеленский (президент украины)
"Возвращение" Украине территорий: Лавров ответил Байдену

Лавров о словах Байдена по поводу "возвращения" Киевом территорий: блажен, кто верует

12:31 09.11.2023
 
© МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ С. Лаврова
Министр иностранных дел РФ С. Лаврова
© МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал слова координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби о том, что президент США Джо Байден "все еще верит в возвращение Украиной своих территорий".
"Блажен, кто верует. У нас так в народе говорят", – сказал глава дипведомства в комментарии журналисту Павлу Зарубину.
Также Лавров прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что ВСУ планирует осуществить наступление на российские позиции в этом и в следующем году.
"Зеленского вообще трудно комментировать. Он среди прочего заявил, что даже если ему перестанут давать помощь, он будет продолжать битву в одиночку. Я затрудняюсь по этому поводу что-либо сказать. По-моему, все очевидно", – отметил глава МИД РФ.
Накануне Зеленский в ходе видеоконференции, организованной агентством Reuters, заявил, что у украинского военного командования есть "конкретные планы и направления наступления" на этот и следующий год. Он также констатировал, что ВСУ в настоящий момент испытывают "определенные трудности", и обвинил в неудачах украинских войск Запад, который "дал меньше оружия, чем рассчитывали в Киеве".
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Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)НовостиРоссияУкраинаСШАДжон КирбиДжозеф Байден, президент США (Joseph Biden)Владимир Зеленский (президент Украины)
 
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