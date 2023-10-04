https://crimea.ria.ru/20231004/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-4-oktyabrya-1131863552.html

Главные события и заявления дня: 4 октября

Главные события и заявления дня: 4 октября - РИА Новости Крым, 04.10.2023

Главные события и заявления дня: 4 октября

ВСУ продолжают массированные обстрелы населенных пунктов и инфраструктуры регионов России. Биржевые цены на бензин и дизель растут вопреки экспортным... РИА Новости Крым, 04.10.2023

2023-10-04T22:34

2023-10-04T22:34

2023-10-04T22:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. ВСУ продолжают массированные обстрелы населенных пунктов и инфраструктуры регионов России. Биржевые цены на бензин и дизель растут вопреки экспортным ограничениям. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности уйти в отставку и подписать мирное соглашение с Азербайджаном. Ход СВО: изменения за день. В ДНР озвучили число российских военнослужащих, находящихся на данный момент в плену на территории Украины. Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о стягивании сил противника в регион.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Между отставкой и мирным договором: заявления ПашинянаНикол Пашинян заявил о готовности покинуть пост премьер-министра Армении, если это поможет нормализовать ситуацию в стране."Если я буду знать, что моей отставкой и уходом все вызовы будут преодолены, я сделаю это через секунду, потому что не цепляюсь за кресло, как вы", – сказал Пашинян во время правительственного часа в парламенте. При этом он добавил, что в случае его отставки якобы "произойдет прямо противоположное". Поэтому, он пока останется на своем посту.Премьер Армении также заявил о готовности подписать в испанской Гранаде соглашение о мире с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и выразил сожаление, что ранее запланированная встреча не состоится.Сколько российских пленных находится на территории УкраиныГлава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в плену на территории Украины на данный момент находятся около 500 российских военнослужащих. Работа по их вызволенною идет "постоянно и кропотливо". При этом в последнее время процесс обмена усложняется нежеланием украинской стороны.“Мы бьемся за каждого, находим информацию, но ее очень трудно сейчас получить. Раньше эта работа была выстроена, а сейчас Украине ничего этого не нужно”, – отметил Пушилин.Сальдо: ВСУ могут готовиться к форсированию ДнепраПо мнению главы Херсонской области Владимира Сальдо, вооруженные силы Украины наращивают численность войск в регионе с вероятной целью форсировать Днепр и высадиться на левобережье."Сейчас идет попытка увеличения количества войск для возможного форсирования Днепра и перехода на левобережье. Она есть, она подтверждается. Процесс идет, добавляется количество техники, большей частью западной", – сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".В свою очередь бойцы группировки "Днепр" продолжают методично уничтожать противника в Херсонской области, на Каховском направлении и в островной зоне.Сотни снарядов и мин: ВСУ обстреливает регионы РоссииВ среду под обстрел кассетными боеприпасами со стороны ВСУ попали населенные пункты Брянской области. Повреждения получили около сотни домов, ЛЭП, автомобили и сервисный центр. Около сотни прилетов по гражданской инфраструктуре левобережья насчитали в Херсонской области. В Белгородской области расчеты противовоздушной обороны за ночь сбили 19 беспилотников. В результате повреждения получило административное здание в Белгороде, а в селе Шишино в одном из домовладений выбило окна, повреждены три автомобиля.Ход СВО: уничтожены командные пункты и техника ВСУРоссийские войска уничтожили в ДНР и ЛНР командно-наблюдательные пункты трех украинских бригад, в том числе штурмовых, а также склад боеприпасов теробороны ВСУ под Херсоном. Истребительная авиация ВКС России уничтожила самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в Днепропетровской области. На Донецком направлении штурмовая авиации ВКС России нанесла ракетные удары по военным объектам и технике ВСУ. Российские средства ПВО сбили две противокорабельные ракеты "Нептун", семь снарядов РСЗО "Град" и HIMARS, а также управляемую авиабомбу JDAM. Всего за прошедшие сутки ВСУ потеряли около 500 боевиков и 30 единиц техники.Бензин и дизель снова дорожаютЦены на бензин и дизель продолжили рост на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже в ходе дневных торгов в среду. Стоимость тонны бензина АИ-95 прибавила 1,65% и составила 58,587 тысяч рублей. Бензин марки АИ-92 подорожал на 1,2 % – до 56,151 тысяч рублей за тонну. Наибольший рост показал летний дизель (+5,8%) до 57 тысяч рублей за тонну. Зимний дизель также подорожал, но не столь значительно + 0,16% – до 73,096 тысяч рублей за тонну.

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https://crimea.ria.ru/20231004/zaminirovany-i-pogibli-saper-vsu-osuzhden-za-ubiystvo-zhiteley-lnr-1131848351.html

https://crimea.ria.ru/20231004/rezidenty-sez-vlozhili-v-ekonomiku-novykh-regionov-29-mlrd-rubley-1131829199.html

https://crimea.ria.ru/20231004/v-dnepropetrovskoy-oblasti-povrezhdeny-lep-i-obekt-infrastruktury-1131860980.html

https://crimea.ria.ru/20231004/budut-li-ssha-i-evropa-slivat-ukrainu--mnenie-politologa-1131827739.html

https://crimea.ria.ru/20231004/vykhodets-iz-sssr-ekimov-poluchil-nobelevskuyu-premiyu-po-khimii-1131859745.html

армения

азербайджан

донецкая народная республика (днр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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