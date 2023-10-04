https://crimea.ria.ru/20231004/komandnye-punkty-shturmovykh-brigad-vsu-v-zone-spetsoperatsii-unichtozheny-1131851177.html

Командные пункты штурмовых бригад ВСУ в зоне спецоперации уничтожены

Командные пункты штурмовых бригад ВСУ в зоне спецоперации уничтожены - РИА Новости Крым, 04.10.2023

Командные пункты штурмовых бригад ВСУ в зоне спецоперации уничтожены

Российские войска уничтожили в ДНР и ЛНР командно-наблюдательные пункты трех украинских бригад, в том числе штурмовых, а также склад боеприпасов теробороны ВСУ... РИА Новости Крым, 04.10.2023

2023-10-04T15:17

2023-10-04T15:17

2023-10-04T15:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Российские войска уничтожили в ДНР и ЛНР командно-наблюдательные пункты трех украинских бригад, в том числе штурмовых, а также склад боеприпасов теробороны ВСУ под Херсоном. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, под Херсоном уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны ВСУ, добавили в Минобороны.Ранее в МО РФ сообщили об уничтожении двух украинских ракет "Нептун" и 74 беспилотников за сутки, а также ликвидации еще одного многоцелевого истребителя воздушных сил Украины Миг-29.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пресечена попытка проникновения ДРГ – один диверсант взят в плен Бойцы "Днепра" уничтожили 25 боевиков ВСУ и станцию радиоразведки

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2023

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новости сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), армия и флот, министерство обороны рф, новости, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), херсон