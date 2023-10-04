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Командные пункты штурмовых бригад ВСУ в зоне спецоперации уничтожены - РИА Новости Крым, 04.10.2023
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Командные пункты штурмовых бригад ВСУ в зоне спецоперации уничтожены
Командные пункты штурмовых бригад ВСУ в зоне спецоперации уничтожены - РИА Новости Крым, 04.10.2023
Командные пункты штурмовых бригад ВСУ в зоне спецоперации уничтожены
Российские войска уничтожили в ДНР и ЛНР командно-наблюдательные пункты трех украинских бригад, в том числе штурмовых, а также склад боеприпасов теробороны ВСУ... РИА Новости Крым, 04.10.2023
2023-10-04T15:17
2023-10-04T15:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Российские войска уничтожили в ДНР и ЛНР командно-наблюдательные пункты трех украинских бригад, в том числе штурмовых, а также склад боеприпасов теробороны ВСУ под Херсоном. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, под Херсоном уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны ВСУ, добавили в Минобороны.Ранее в МО РФ сообщили об уничтожении двух украинских ракет "Нептун" и 74 беспилотников за сутки, а также ликвидации еще одного многоцелевого истребителя воздушных сил Украины Миг-29.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пресечена попытка проникновения ДРГ – один диверсант взят в плен Бойцы "Днепра" уничтожили 25 боевиков ВСУ и станцию радиоразведки
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РИА Новости Крым
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новости сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), армия и флот, министерство обороны рф, новости, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), херсон
Командные пункты штурмовых бригад ВСУ в зоне спецоперации уничтожены

Командные пункты штурмовых бригад и склад ВСУ уничтожены в трех районах спецоперации

15:17 04.10.2023
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкРабота расчета РСЗО на Херсонском направлении
Работа расчета РСЗО на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Российские войска уничтожили в ДНР и ЛНР командно-наблюдательные пункты трех украинских бригад, в том числе штурмовых, а также склад боеприпасов теробороны ВСУ под Херсоном. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В районах населенных пунктов Парасковиевка, Красное Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 79-й десантно-штурмовой, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 100-й бригады территориальной обороны", – говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, под Херсоном уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны ВСУ, добавили в Минобороны.
Ранее в МО РФ сообщили об уничтожении двух украинских ракет "Нептун" и 74 беспилотников за сутки, а также ликвидации еще одного многоцелевого истребителя воздушных сил Украины Миг-29.
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Новости СВОПотери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Армия и флотМинистерство обороны РФНовостиЛуганская Народная Республика (ЛНР)Донецкая Народная Республика (ДНР)Херсон
 
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