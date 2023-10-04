https://crimea.ria.ru/20231004/armeniya-gotova-zaklyuchit-soglashenie-o-mire-s-azerbaydzhanom--pashinyan-1131853841.html

Армения готова заключить соглашение о мире с Азербайджаном – Пашинян

Армения готова заключить соглашение о мире с Азербайджаном – Пашинян - РИА Новости Крым, 04.10.2023

Армения готова заключить соглашение о мире с Азербайджаном – Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о планах подписать в испанской Гранаде соглашение о мире с Ильхамом Алиевым и выразил сожаление, что... РИА Новости Крым, 04.10.2023

2023-10-04T16:40

2023-10-04T16:40

2023-10-04T16:40

никол пашинян

ильхам алиев

азербайджан

армения

политика

олаф шольц

эммануэль макрон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о планах подписать в испанской Гранаде соглашение о мире с Ильхамом Алиевым и выразил сожаление, что азербайджанский лидер отказался ехать на саммит.Он добавил, что в Гранаде армянская сторона проведет ряд встреч и попытается "более детализировано представить свою позицию".В Гранаде 5 октября должна была состояться встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Пашиняна при участии главы Евросовета Шарля Мишеля, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона.В среду азербайджанские СМИ со ссылкой на дипломатические источники сообщили, что Алиев отказался участвовать в переговорах в связи с "деструктивной позицией Франции", а также несогласием Парижа и Берлина с тем, чтобы в саммите участвовала Турция.По данным источника, Баку не видит смысла во встречах в таком формате и считает, что региональные проблемы должны решаться с участием стран региона.Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.

https://crimea.ria.ru/20230928/respublika-nagornyy-karabakh-prekraschaet-svoe-suschestvovanie----ukaz-glavy-1131712278.html

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армения

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, ильхам алиев, азербайджан, армения, политика, олаф шольц, эммануэль макрон