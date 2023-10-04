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Армения готова заключить соглашение о мире с Азербайджаном – Пашинян - РИА Новости Крым, 04.10.2023
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Армения готова заключить соглашение о мире с Азербайджаном – Пашинян
Армения готова заключить соглашение о мире с Азербайджаном – Пашинян - РИА Новости Крым, 04.10.2023
Армения готова заключить соглашение о мире с Азербайджаном – Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о планах подписать в испанской Гранаде соглашение о мире с Ильхамом Алиевым и выразил сожаление, что... РИА Новости Крым, 04.10.2023
2023-10-04T16:40
2023-10-04T16:40
никол пашинян
ильхам алиев
азербайджан
армения
политика
олаф шольц
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о планах подписать в испанской Гранаде соглашение о мире с Ильхамом Алиевым и выразил сожаление, что азербайджанский лидер отказался ехать на саммит.Он добавил, что в Гранаде армянская сторона проведет ряд встреч и попытается "более детализировано представить свою позицию".В Гранаде 5 октября должна была состояться встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Пашиняна при участии главы Евросовета Шарля Мишеля, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона.В среду азербайджанские СМИ со ссылкой на дипломатические источники сообщили, что Алиев отказался участвовать в переговорах в связи с "деструктивной позицией Франции", а также несогласием Парижа и Берлина с тем, чтобы в саммите участвовала Турция.По данным источника, Баку не видит смысла во встречах в таком формате и считает, что региональные проблемы должны решаться с участием стран региона.Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
https://crimea.ria.ru/20230928/respublika-nagornyy-karabakh-prekraschaet-svoe-suschestvovanie----ukaz-glavy-1131712278.html
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никол пашинян, ильхам алиев, азербайджан, армения, политика, олаф шольц, эммануэль макрон
Армения готова заключить соглашение о мире с Азербайджаном – Пашинян

Премьер Армении Пашинян заявил о готовности подписать с Азербайджаном мирное соглашение

16:40 04.10.2023
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкНикол Пашинян и Ильхам Алиев
Никол Пашинян и Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о планах подписать в испанской Гранаде соглашение о мире с Ильхамом Алиевым и выразил сожаление, что азербайджанский лидер отказался ехать на саммит.
"Мы до последнего момента подтверждали наш визит в Гранаду. Хочу отметить, что мы были настроены очень конструктивно и оптимистично, поскольку верили, что есть возможность подписать знаковый документ. Оказалось, что запланированная встреча не состоится не по нашей вине. Мы надеемся, что концептуальный документ, который находится на столе, будет подписан в подходящий момент. Я готов подписать этот документ. Мне жаль, что завтра у меня не будет возможности объявить о принятии столь важного решения", – цитирует Пашиняна РИА Новости.
Он добавил, что в Гранаде армянская сторона проведет ряд встреч и попытается "более детализировано представить свою позицию".
В Гранаде 5 октября должна была состояться встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Пашиняна при участии главы Евросовета Шарля Мишеля, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона.
В среду азербайджанские СМИ со ссылкой на дипломатические источники сообщили, что Алиев отказался участвовать в переговорах в связи с "деструктивной позицией Франции", а также несогласием Парижа и Берлина с тем, чтобы в саммите участвовала Турция.
По данным источника, Баку не видит смысла во встречах в таком формате и считает, что региональные проблемы должны решаться с участием стран региона.
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
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Никол ПашинянИльхам АлиевАзербайджанАрменияПолитикаОлаф ШольцЭммануэль Макрон
 
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