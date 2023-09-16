https://crimea.ria.ru/20230916/mobilizatsiya-v-rf-i-chudesnoe-spasenie-samoleta-top-novostey-nedeli-1131462507.html

Мобилизация в РФ и чудесное спасение самолета: топ новостей недели

Мобилизация в РФ и чудесное спасение самолета: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 16.09.2023

Мобилизация в РФ и чудесное спасение самолета: топ новостей недели

Владимир Путин и Ким Чен Ын провели встречу в России. Путин ответил на вопрос о новой мобилизации. ВСУ атаковали судоремонтный завод в Севастополе и целились по РИА Новости Крым, 16.09.2023

2023-09-16T17:48

2023-09-16T17:48

2023-09-16T17:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Владимир Путин и Ким Чен Ын провели встречу в России. Путин ответил на вопрос о новой мобилизации. ВСУ атаковали судоремонтный завод в Севастополе и целились по объектам в Крыму. В акватории Черного моря уничтожены украинские безэкипажные катера. Боевики ВСУ нанесли мощный удар по жилому кварталу Новой Каховки. Су-24 потерпел крушение в Волгоградской области. Самолет Сочи-Омск совершил аварийную посадку в поле. Европарламент призвал арестовать Лукашенко. Латвия закрыла въезд автомобилям с российскими номерами. В России дорожает бензин и дизель. В Крыму появилась новая схема мошенничества.Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны за прошедшие семь дней.Переговоры Путина и Ким Чен Ына13 сентября Владимир Путин и Ким Чен Ын на переговорах обсудили тактическое и стратегическое сотрудничество, обстановку на Корейском полуострове и ситуацию в Европе. Лидеры двух стран пришли к удовлетворительному единому мнению о дальнейшем укреплении стратегического, тактического взаимодействия, поддержке и солидарности в борьбе за защиту суверенного права безопасности, за создание гарантий прочного мира. Переговоры глав России и КНДР проходили на космодроме Восточный. Сначала два лидера осмотрели объекты, затем пообщались с участием делегаций и тет-а-тет. Встреча на высшем уровне закончилась без совместной декларации. У КНДР, России, а также Китая нет такой процедуры как обязательный выпуск совместного документа по итогам саммита.Ответ Путина о мобилизации270 тысяч человек добровольно подписали контракты на службу в рядах вооруженных сил России за последние шесть-семь месяцев, и этот процесс продолжается. Поэтому необходимости в новой волне мобилизации нет, заявил на этой неделе президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме. Президент напомнил, что в рамках частичной мобилизации в России было призвано 300 тысяч человек, а к этому времени число добровольцев почти достигло этой цифры, тогда как на Украине происходит массовая насильственная мобилизация в ряды ВСУ. Он подчеркнул, что именно сознательное желание защищать интересы Родины отличает российский народ и российское общество. Атаки ВСУ на Севастополь и КрымВСУ в ночь на 13 сентября атаковали Севастополь. 10 крылатых ракет и три беспилотника метили в судоремонтный завод имени Орджоникидзе. Семь ракет сбили силы ПВО, патрульным кораблем "Василий Быков" уничтожены три безэкипажных катера. В результате удара на Севморзаводе начался пожар, взрывной волной и обломками были повреждены близлежащие дома. Пострадали 24 человека. Попавшие по Севморзаводу ракеты повредили два стоящих на ремонте корабля ВМФ. По информации Минобороны России, их восстановят и вернут в состав флотов.Безэкипажные катера противникаТакже 14 сентября Украина пыталась атаковать патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов" и ракетный корабль "Самум" в акватории Черного моря. Все атаковавшие безэкипажные катера были уничтожены огнем из штатного вооружения.Удар ВСУ по Новой КаховкеБоевики ВСУ в пятницу утром нанесли мощный удар по жилому кварталу в центре Новой Каховки. Пострадали 15 человек. Два многоэтажных дома разрушены почти полностью, для жителей развернуты пункты временного размещения. Гибель Су-24 в Волгоградской областиСамолет Су-24 потерпел крушение в Волгоградской области, сообщили 12 сентября в Минобороны России. Истребитель совершал плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта. Самолет упал в безлюдной местности Калачевского района. Как сообщили местные власти, жертв и разрушений нет. ЧП с самолетом Сочи-ОмскРано утром во вторник самолет "Уральских авиалиний", следовавший рейсом из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку в поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту находились 167 человек, в том числе 23 ребенка. Всех успешно эвакуировали, обошлось без серьезных травм, при этом помощь медиков понадобилась пятерым. Двое пассажиров получили ушибы и были направлены в больницу на обследование, еще троим помощь была оказана на месте. Находившиеся на борту дети не пострадали. Призыв Европарламента к аресту ЛукашенкоЕвропарламент 13 сентября принял резолюцию с многочисленными обвинениями в адрес президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и призывом к Международному уголовному суду его арестовать. В частности, парламентарии обвинили белорусского лидера в якобы "причастности" к развязыванию конфликта на Украине. Также документ называет состоявшиеся в августе 2020 года выборы в стране "сфальсифицированными". Кроме того, в резолюции говорится об ответственности Лукашенко за якобы проводимые в стране "репрессии и притеснения всего народа Беларуси".При этом в резолюции засвидетельствованы намерения Запада вмешиваться во внутреннюю политику суверенной страны, используя для этого оппозиционные силы и "независимых" журналистов. Цены бензина Аи-92 и дизтоплива в РоссииНа этой неделе цена бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже поднималась несколько раз. С 14 сентября стоимость бензина Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России за торговый день выросла на 1,55% и достигла 69 642 рублей за тонну. А марка Аи-95 подорожала на 0,47% – до 76 270 рублей за тонну. Это не максимальное значение – рекордная стоимость составляла 76 876 рублей за тонну. Летнее дизельное топливо также обновило максимум – его цена поднялась на 1,25% до 73 049 рублей за тонну. Это уже десятое рекордное значение по итогам торгов с начала сентября. Стоимость мазута по итогам четверга повысилась на 0,84% и достигла 36 574 рублей за тонну. Новая схема мошенничества в КрымуНа этой неделе правоохранители Крыма сообщили о новой схеме дистанционного мошенничества под предлогом голосования за родственников в балетном конкурсе."Пользователи мессенджеров стали получать от знакомых сообщение с одинаковым текстом: "Привет! Прошу прощения, что отвлекаю. Можешь тут за (ИМЯ) проголосовать, пожалуйста? Это моя племянница. У них в балетной школе конкурс проходит, путевка в детский лагерь на кону. Немного голосов не хватает до победы", – говорится в сообщении.Чтобы принять участие в "голосовании", гражданам предлагалось перейти по указанной ссылке. После доступ к мессенджеру блокировался, а мошенники, уже от имени владельца взломанного аккаунта, начинали рассылать просьбы одолжить небольшую сумму денег.Латвийский запрет на машины из РФС 12 сентября Латвия закрыла въезд в страну через все свои пограничные переходы для автомобилей, зарегистрированных в России. Въезд машинам с российской регистрацией вводится на основании разъяснений Еврокомиссии по вопросам антироссийских санкций и заключения министерства иностранных дел республики. В случае отказа въезжающих вернуться в РФ или Беларуссию таможенники будут конфисковывать автомобили. При этом "физическим лицам будет разрешено возвращаться из ЕС в Россию на легковых транспортных средствах, зарегистрированных в РФ, если они не декларируются как товары и используются только в качестве средства передвижения.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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