https://crimea.ria.ru/20230913/vstrecha-vladimira-putina-i-kim-chen-yna-v-rossii---pryamaya-translyatsiya-1131368878.html

Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына в России - видео

Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына в России - видео - РИА Новости Крым, 13.09.2023

Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына в России - видео

Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына начались на космодроме Восточный, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости Крым, 13.09.2023

2023-09-13T08:42

2023-09-13T08:42

2023-09-13T09:30

прямая трансляция

владимир путин (политик)

ким чен ын

кндр (северная корея)

россия

политика

космодром "восточный"

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына начались на космодроме Восточный, сообщил корреспондент РИА Новости.Лидеры общаются с участием членов делегаций, а при необходимости продолжат общение тет-а-тет. Сам Путин на вопрос, что планируется обсудить, заявил, что в планах поговорить по всем вопросам, не спеша.С российской стороны в переговорах участвуют пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер — министр промышленности Денис Мантуров, министр обороны Сергей Шойгу, вице-премьер Алексей Оверчук, вице-премьер Марат Хуснуллин, министр транспорта Виталий Савельев, министр природных ресурсов Александр Козлов.

кндр (северная корея)

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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