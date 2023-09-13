https://crimea.ria.ru/20230913/vstrecha-vladimira-putina-i-kim-chen-yna-v-rossii---pryamaya-translyatsiya-1131368878.html
Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына в России - видео
Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына в России - видео - РИА Новости Крым, 13.09.2023
Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына в России - видео
Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына начались на космодроме Восточный, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости Крым, 13.09.2023
2023-09-13T08:42
2023-09-13T08:42
2023-09-13T09:30
прямая трансляция
владимир путин (политик)
ким чен ын
кндр (северная корея)
россия
политика
космодром "восточный"
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына начались на космодроме Восточный, сообщил корреспондент РИА Новости.Лидеры общаются с участием членов делегаций, а при необходимости продолжат общение тет-а-тет. Сам Путин на вопрос, что планируется обсудить, заявил, что в планах поговорить по всем вопросам, не спеша.С российской стороны в переговорах участвуют пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер — министр промышленности Денис Мантуров, министр обороны Сергей Шойгу, вице-премьер Алексей Оверчук, вице-премьер Марат Хуснуллин, министр транспорта Виталий Савельев, министр природных ресурсов Александр Козлов.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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прямая трансляция, владимир путин (политик), ким чен ын, кндр (северная корея), россия, политика, космодром "восточный", новости, видео
Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына в России - видео
Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына в России - видео
08:42 13.09.2023 (обновлено: 09:30 13.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына начались на космодроме Восточный, сообщил корреспондент РИА Новости.
Лидеры общаются с участием членов делегаций, а при необходимости продолжат общение тет-а-тет. Сам Путин на вопрос, что планируется обсудить, заявил, что в планах поговорить по всем вопросам, не спеша.
С российской стороны в переговорах участвуют пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер — министр промышленности Денис Мантуров, министр обороны Сергей Шойгу, вице-премьер Алексей Оверчук, вице-премьер Марат Хуснуллин, министр транспорта Виталий Савельев, министр природных ресурсов Александр Козлов.