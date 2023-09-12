https://crimea.ria.ru/20230912/chp-s-samoletom-omsk--sochi-byl-li-shans-doletet-do-aerodroma-1131361626.html

ЧП с самолетом Омск – Сочи: был ли шанс долететь до аэродрома

ЧП с самолетом Омск – Сочи: был ли шанс долететь до аэродрома - РИА Новости Крым, 12.09.2023

ЧП с самолетом Омск – Сочи: был ли шанс долететь до аэродрома

Иного выхода, кроме как посадить самолет в поле, у пилотов Airbus A320 "Уральских авиалиний" не было. В этом убежден экс-конструктор ОКБ "Сухой" Вадим... РИА Новости Крым, 12.09.2023

2023-09-12T20:49

2023-09-12T20:49

2023-09-12T20:59

аварийная посадка самолета сочи-омск

происшествия

россия

общество

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омская область

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новости

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Иного выхода, кроме как посадить самолет в поле, у пилотов Airbus A320 "Уральских авиалиний" не было. В этом убежден экс-конструктор ОКБ "Сухой" Вадим Лукашевич. В противном случае полет из Сочи в Омск мог закончиться трагедией для находившихся на борту людей.Ранее гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов сообщил, что причиной аварийной посадки под Новосибирском стал отказ одной из трех гидросистем."Отказ гидравлики – это настолько серьезно, что действительно нужно было идти на вынужденную посадку, иначе все могло закончиться куда хуже – крушением", – заявил Лукашевич.В интервью изданию "Подмосковье сегодня" эксперт пояснил, что причиной снижения давления в гидросистеме могла стать потеря герметичности. В этом случае рабочая жидкость попросту вытекает, а самолет теряет управление. Судя по тому, что посадка производилась в поле, "значит, там что-то очень серьезное было", подчеркнул он.Экстренная посадка в полеРано утром во вторник самолет "Уральских авиалиний", следовавший рейсом из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку в поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту находились 167 человек, в том числе 23 ребенка. Всех успешно эвакуировали, обошлось без серьезных травм, при этом помощь медиков понадобилась пятерым. Двое пассажиров получили ушибы и были направлены в больницу на обследование, еще троим помощь была оказана на месте. Находившиеся на борту дети не пострадали.К месту экстренной посадки прибыли специалисты экстренных служб и специально созданная для расследования инцидента комиссия Росавиации.Всех пассажиров автобусами доставили в пункт временного размещения, развернутый в районном Доме культуры. Людей обеспечили питанием, водой и зарядными устройствами для мобильных телефонов. После выдачи багажа людей поездом перевезли в Омск.Кроме того, всем пассажирам рейса выплатят по 100 тысяч рублей, пишет ТАСС со ссылкой на заявление гендиректор "Уральских авиалиний" Сергея Скуратова.Причина ЧП - отказ гидравликиПо информации гендиректора авиакомпании-перевозчика, причиной ЧП стал отказ одной из гидросистем самолета во время захода на посадку."При подлете к Омску, при заходе на посадку, у самолета отказала зеленая гидросистема. В целом у воздушного судна три гидросистемы: зеленая, желтая и голубая. Каждая отвечает за определенные параметры работы элементов самолета", – сказал он.Данная информация подтверждается записью переговоров с диспетчером, пишет РИА Новости."У нас гидравлика, потеря гидравлики!" - заявил пилот диспетчеру. "Вас понял, - ответил диспетчер… - Серега (командир самолета Сергей Белов - ред.), что-то серьезное? - Да, гидрашка зеленая вытекла полностью!" - сказал пилот. Как пояснил эксперт Вадим Лукашевич, все исполнительные механизмы воздушного судна, закрылки, предкрылки, руль направления, руль высоты и прочие отклоняемые поверхности приводятся в действие гидравлической системой. Как правило, таких систем в самолете две, но отказ даже одной из них является "чрезвычайной и опасной ситуацией".По нормативам командир должен уйти на второй круг и оценить возможные риски. Однако у пилота Airbus A320 было очень мало времени и он принял решение посадить борт в поле.Послание детям и ангел хранительОдна из пассажирок рейса Сочи-Омск в последние секунды перед аварийной посадкой написала послание своим детях на посадочном талоне, вложенном в паспорт.Там было всего несколько слов: "Дети, я люблю вас". По словам женщины, она сделала послание на случай, если самолет разобьется.Супруга другого пассажира сообщила, что ее муж – участник спецоперации – возвращался этим рейсом из госпиталя домой."Я особо не испугалась, он девять месяцев был на войне, поэтому я уже привыкла к такому страху. Он оттуда ехал, из госпиталя. Поэтому я верю в Бога, ангел-хранитель у него сильный", - цитируют женщину РИА Новости.Пассажиры высоко оценили спокойствие и слаженные действия проводников как перед посадкой, так и во время эвакуации. Командиры и бортпроводники объясняли, что нужно делать, а сама посадка прошла мягко. Посадили самолет мягче, чем на аэродроме, говорят счастливые пассажиры.Что известно о пилотах AirbusАвиакомпания назвала действия экипажа лайнера Airbus A320 рейса U6-1383 профессиональными и слаженными. Бортпроводники тоже отработали с пассажирами так, как того требовала ситуация.Командир воздушного судна Сергей Владимирович Белов – потомственный пилот. 28 сентября ему исполнится 33 года. Он уроженец Тбилиси, с самого раннего детства мечтал пойти по стопам отца и деда. Дед Сергея был военным штурманом, служил в Североморске, демобилизовался из армии в звании майора и в должности штурмана авиаэскадрильи стратегических ракетоносцев Ту-16.Отец закончил Сасовское летное училище с отличием и Кировоградские экспериментальные курсы летчиков на Як-40, следом освоил самолет Ту-134 и уже в 28 лет был командиром экипажа Ту-154. Работал в Екатеринбурге пилотом-инструктором, является почетным членом "Фонда авиационной безопасности СССР" награжден Орденом "Трудового Красного знамени".Второй пилот – Эдуард Витальевич Семенов. Родился 7 мая 1967 года в рабочей семье. Выпускник Минского авиационного технического училища гражданской авиации. С 1987 по 1993 годы учился в Актюбинском высшем летном училище Гражданской авиации. В авиакомпании работает с 2013 года.Весь экипаж экстренно севшего самолета будет отстранен от полетов на время расследования ЧП. Сейчас инцидентом занимаются Межгосударственный авиационный комитет (МАК) и Следственный комитет РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Чудо в Жуковском: все об аварийной посадке рейса Москва-Симферополь167 спасенных жизней: чудо с самолетом Airbus под Новосибирском - ФОТОПосадка в поле самолета Сочи - Омск: названа предварительная причина

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