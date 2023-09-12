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Пять человек обратились к медикам после ЧП с самолетом под Новосибирском
Пять человек обратились к медикам после ЧП с самолетом под Новосибирском - РИА Новости Крым, 12.09.2023
Пять человек обратились к медикам после ЧП с самолетом под Новосибирском
Пять человек обратились к медикам после экстренной посадки самолета "Уральских авиалиний" в Новосибирской области. Об этом сообщил региональный минздрав. РИА Новости Крым, 12.09.2023
2023-09-12T09:02
2023-09-12T09:02
2023-09-12T09:06
аварийная посадка самолета сочи-омск
происшествия
сочи
новосибирск
авиация
росавиация
новосибирская область
минздрав рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Пять человек обратились к медикам после экстренной посадки самолета "Уральских авиалиний" в Новосибирской области. Об этом сообщил региональный минздрав.Во вторник рано утром самолет Airbus A320 "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку в поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту находились 167 человек, в том числе 23 ребенка. Их всех эвакуировали в пункт временного размещения в ДК райцентра. Изначально сообщалось, что пострадавших нет, однако позже стало известно о том, что помощь понадобилась пятерым пассажирам.В пункте временного размещения дежурят 25 медиков, с пассажирами самолета работают психологи.СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта. Эксперты выясняют все обстоятельства происшествия.Читайте также на РИА Новости Крым:167 спасенных жизней: чудо с самолетом Airbus под Новосибирском - ФОТОПосадка в поле самолета Сочи - Омск: названа предварительная причинаСамолет Сочи-Омск экстренно сел в поле: что известно
сочи
новосибирск
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аварийная посадка самолета сочи-омск, происшествия, сочи, новосибирск, авиация, росавиация, новосибирская область, минздрав рф
Пять человек обратились к медикам после ЧП с самолетом под Новосибирском
После экстренной посадки самолета под Новосибирском к медикам обратились пять человек
09:02 12.09.2023 (обновлено: 09:06 12.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Пять человек обратились к медикам после экстренной посадки самолета "Уральских авиалиний" в Новосибирской области. Об этом сообщил региональный минздрав.
Во вторник рано утром самолет Airbus A320 "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку в поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту находились 167 человек, в том числе 23 ребенка. Их всех эвакуировали в пункт временного размещения в ДК райцентра. Изначально сообщалось, что пострадавших нет, однако позже стало известно о том, что помощь понадобилась пятерым пассажирам.
"После осмотра пассажиров двоих взрослых с предварительным диагнозом "ушиб" направили в больницу на рентген. Еще двум взрослым медицинскую помощь оказали на месте: по поводу повышения артериального давления и приступа бронхиальной астмы. Дети, летевшие этим рейсом, не пострадали. Напомним, еще одному пассажиру медицинская помощь потребовалась сразу возле самолета — у него также поднялось артериальное давление", - говорится в Telegram-канале минздрава Новосибирской области.
В пункте временного размещения дежурят 25 медиков, с пассажирами самолета работают психологи.
СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта. Эксперты выясняют все обстоятельства происшествия.
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