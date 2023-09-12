https://crimea.ria.ru/20230912/pyat-chelovek-obratilis-k-medikam-posle-chp-s-samoletom-pod-novosibirskom-1131335493.html

Пять человек обратились к медикам после ЧП с самолетом под Новосибирском

Пять человек обратились к медикам после ЧП с самолетом под Новосибирском - РИА Новости Крым, 12.09.2023

Пять человек обратились к медикам после ЧП с самолетом под Новосибирском

Пять человек обратились к медикам после экстренной посадки самолета "Уральских авиалиний" в Новосибирской области. Об этом сообщил региональный минздрав. РИА Новости Крым, 12.09.2023

2023-09-12T09:02

2023-09-12T09:02

2023-09-12T09:06

аварийная посадка самолета сочи-омск

происшествия

сочи

новосибирск

авиация

росавиация

новосибирская область

минздрав рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Пять человек обратились к медикам после экстренной посадки самолета "Уральских авиалиний" в Новосибирской области. Об этом сообщил региональный минздрав.Во вторник рано утром самолет Airbus A320 "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку в поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту находились 167 человек, в том числе 23 ребенка. Их всех эвакуировали в пункт временного размещения в ДК райцентра. Изначально сообщалось, что пострадавших нет, однако позже стало известно о том, что помощь понадобилась пятерым пассажирам.В пункте временного размещения дежурят 25 медиков, с пассажирами самолета работают психологи.СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта. Эксперты выясняют все обстоятельства происшествия.Читайте также на РИА Новости Крым:167 спасенных жизней: чудо с самолетом Airbus под Новосибирском - ФОТОПосадка в поле самолета Сочи - Омск: названа предварительная причинаСамолет Сочи-Омск экстренно сел в поле: что известно

сочи

новосибирск

новосибирская область

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аварийная посадка самолета сочи-омск, происшествия, сочи, новосибирск, авиация, росавиация, новосибирская область, минздрав рф