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167 спасенных жизней: чудо с самолетом Airbus под Новосибирском - ФОТО - РИА Новости Крым, 12.09.2023
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Фотоленты
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167 спасенных жизней: чудо с самолетом Airbus под Новосибирском - ФОТО
167 спасенных жизней: чудо с самолетом Airbus под Новосибирском - ФОТО - РИА Новости Крым, 12.09.2023
167 спасенных жизней: чудо с самолетом Airbus под Новосибирском - ФОТО
РИА Новости Крым, 12.09.2023
2023-09-12T08:31
2023-09-12T08:38
фотоленты
аварийная посадка самолета сочи-омск
фото
происшествия
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росавиация
авиация
новосибирская область
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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аварийная посадка самолета сочи-омск, фото, происшествия, сочи, новосибирск, росавиация, авиация, новосибирская область, омск
167 спасенных жизней: чудо с самолетом Airbus под Новосибирском - ФОТО

Поле вместо аэропорта: первые кадры после посадки Airbus под Новосибирском

08:31 12.09.2023 (обновлено: 08:38 12.09.2023)
 
© Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкПассажирский самолёт совершил вынужденную посадку в Новосибирской области
Пассажирский самолёт совершил вынужденную посадку в Новосибирской области
© Пресс-служба МЧС РФ
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Читать в
© Западно-Сибирская транспортная прокуратура / Перейти в фотобанк

Самолет, совершивший аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области в пшеничном поле.

Пассажирский самолёт совершил вынужденную посадку в Новосибирской области
1 из 7

Самолет, совершивший аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области в пшеничном поле.

© Западно-Сибирская транспортная прокуратура
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© Западно-Сибирская транспортная прокуратура / Перейти в фотобанк

На борту лайнера, следовавшего по маршруту Сочи-Омск, находились 167 человек, в том числе 6 членов экипажа и 23 ребенка. Пострадавших нет.

Пассажирский самолёт совершил вынужденную посадку в Новосибирской области
2 из 7

На борту лайнера, следовавшего по маршруту Сочи-Омск, находились 167 человек, в том числе 6 членов экипажа и 23 ребенка. Пострадавших нет.

© Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Перейти в фотобанк
© Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанк

Аналогичный случай произошел 15 августа 2019 года - тогда пилот Дамир Юсупов посадил пассажирский самолет в кукурузном поле после того, как воздушное судно столкнулось со стаей чаек.

Пассажирский самолёт совершил вынужденную посадку в Новосибирской области
3 из 7

Аналогичный случай произошел 15 августа 2019 года - тогда пилот Дамир Юсупов посадил пассажирский самолет в кукурузном поле после того, как воздушное судно столкнулось со стаей чаек.

© Пресс-служба МЧС РФ
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© Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанк

Предварительной причиной случившегося называют отказ гидросистемы в полете.

Пассажирский самолёт совершил вынужденную посадку в Новосибирской области
4 из 7

Предварительной причиной случившегося называют отказ гидросистемы в полете.

© Пресс-служба МЧС РФ
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© Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанк

Сотрудники спасательных служб на месте аварийной посадки самолета.

Пассажирский самолёт совершил вынужденную посадку в Новосибирской области
5 из 7

Сотрудники спасательных служб на месте аварийной посадки самолета.

© Пресс-служба МЧС РФ
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© Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанк

По данным Росавиации, авиационное происшествие случилось в 05:44 мск около населенного пункта Каменка (Новосибирская область).

Пассажирский самолёт совершил вынужденную посадку в Новосибирской области
6 из 7

По данным Росавиации, авиационное происшествие случилось в 05:44 мск около населенного пункта Каменка (Новосибирская область).

© Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
© Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанк

С целью оказания помощи в Новосибирской области организован Оперативный штаб.

Пассажирский самолёт совершил вынужденную посадку в Новосибирской области
7 из 7

С целью оказания помощи в Новосибирской области организован Оперативный штаб.

© Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
1 из 7

Самолет, совершивший аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области в пшеничном поле.

© Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Перейти в фотобанк
2 из 7

На борту лайнера, следовавшего по маршруту Сочи-Омск, находились 167 человек, в том числе 6 членов экипажа и 23 ребенка. Пострадавших нет.

© Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Перейти в фотобанк
3 из 7

Аналогичный случай произошел 15 августа 2019 года - тогда пилот Дамир Юсупов посадил пассажирский самолет в кукурузном поле после того, как воздушное судно столкнулось со стаей чаек.

© Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
4 из 7

Предварительной причиной случившегося называют отказ гидросистемы в полете.

© Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
5 из 7

Сотрудники спасательных служб на месте аварийной посадки самолета.

© Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
6 из 7

По данным Росавиации, авиационное происшествие случилось в 05:44 мск около населенного пункта Каменка (Новосибирская область).

© Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
7 из 7

С целью оказания помощи в Новосибирской области организован Оперативный штаб.

© Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Самолет Сочи-Омск после аварийной посадки в поле
07:18
Самолет Сочи-Омск экстренно сел в поле: что известно
 
ФотолентыАварийная посадка самолета Сочи-ОмскФотоПроисшествияСочиНовосибирскРосавиацияАвиацияНовосибирская областьОмск
 
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Заголовок открываемого материала
08:31167 спасенных жизней: чудо с самолетом Airbus под Новосибирском - ФОТО
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