167 спасенных жизней: чудо с самолетом Airbus под Новосибирском - ФОТО

Самолет, совершивший аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области в пшеничном поле.
Самолет, совершивший аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области в пшеничном поле.
На борту лайнера, следовавшего по маршруту Сочи-Омск, находились 167 человек, в том числе 6 членов экипажа и 23 ребенка. Пострадавших нет.
На борту лайнера, следовавшего по маршруту Сочи-Омск, находились 167 человек, в том числе 6 членов экипажа и 23 ребенка. Пострадавших нет.
Аналогичный случай произошел 15 августа 2019 года - тогда пилот Дамир Юсупов посадил пассажирский самолет в кукурузном поле после того, как воздушное судно столкнулось со стаей чаек.
Аналогичный случай произошел 15 августа 2019 года - тогда пилот Дамир Юсупов посадил пассажирский самолет в кукурузном поле после того, как воздушное судно столкнулось со стаей чаек.
Предварительной причиной случившегося называют отказ гидросистемы в полете.
Предварительной причиной случившегося называют отказ гидросистемы в полете.
Сотрудники спасательных служб на месте аварийной посадки самолета.
Сотрудники спасательных служб на месте аварийной посадки самолета.
По данным Росавиации, авиационное происшествие случилось в 05:44 мск около населенного пункта Каменка (Новосибирская область).
По данным Росавиации, авиационное происшествие случилось в 05:44 мск около населенного пункта Каменка (Новосибирская область).
С целью оказания помощи в Новосибирской области организован Оперативный штаб.
С целью оказания помощи в Новосибирской области организован Оперативный штаб.
Самолет, совершивший аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области в пшеничном поле.
На борту лайнера, следовавшего по маршруту Сочи-Омск, находились 167 человек, в том числе 6 членов экипажа и 23 ребенка. Пострадавших нет.
Аналогичный случай произошел 15 августа 2019 года - тогда пилот Дамир Юсупов посадил пассажирский самолет в кукурузном поле после того, как воздушное судно столкнулось со стаей чаек.
Предварительной причиной случившегося называют отказ гидросистемы в полете.
Сотрудники спасательных служб на месте аварийной посадки самолета.
По данным Росавиации, авиационное происшествие случилось в 05:44 мск около населенного пункта Каменка (Новосибирская область).
С целью оказания помощи в Новосибирской области организован Оперативный штаб.