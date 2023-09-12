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Посадка в поле самолета Сочи - Омск: названа предварительная причина - РИА Новости Крым, 12.09.2023
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Посадка в поле самолета Сочи - Омск: названа предварительная причина
Посадка в поле самолета Сочи - Омск: названа предварительная причина - РИА Новости Крым, 12.09.2023
Посадка в поле самолета Сочи - Омск: названа предварительная причина
Предварительной причиной аварийной посадки самолета в Новосибирской области стал отказ гидросистемы в полете, сообщили РИА Новости экстренные службы. РИА Новости Крым, 12.09.2023
2023-09-12T08:06
2023-09-12T08:06
аварийная посадка самолета сочи-омск
происшествия
росавиация
авиация
новости
сочи
омская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Предварительной причиной аварийной посадки самолета в Новосибирской области стал отказ гидросистемы в полете, сообщили РИА Новости экстренные службы.Для расследования причин и обстоятельств авиационного инцидента с самолетом авиакомпании "Уральские авиалинии" Росавиацией сформирована комиссия, которая уже направлена к месту события.Ранее сообщалось, что рано утром самолет с 167 людьми на борту, 23 из которых - дети, следовал из Сочи в Омск и совершил вынужденную посадку в поле.
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аварийная посадка самолета сочи-омск, происшествия, росавиация, авиация, новости, сочи, омская область
Материал дополняется
Посадка в поле самолета Сочи - Омск: названа предварительная причина

Почему самолет Сочи-Омск был вынужден сесть в поле - предварительная причина

08:06 12.09.2023
 
© Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкПассажирский самолёт совершил вынужденную посадку в Новосибирской области
Пассажирский самолёт совершил вынужденную посадку в Новосибирской области
© Пресс-служба МЧС РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Предварительной причиной аварийной посадки самолета в Новосибирской области стал отказ гидросистемы в полете, сообщили РИА Новости экстренные службы.
Для расследования причин и обстоятельств авиационного инцидента с самолетом авиакомпании "Уральские авиалинии" Росавиацией сформирована комиссия, которая уже направлена к месту события.
Ранее сообщалось, что рано утром самолет с 167 людьми на борту, 23 из которых - дети, следовал из Сочи в Омск и совершил вынужденную посадку в поле.
Самолет Сочи-Омск после аварийной посадки в поле
07:18
Самолет Сочи-Омск экстренно сел в поле: что известно
 
Аварийная посадка самолета Сочи-ОмскПроисшествияРосавиацияАвиацияНовостиСочиОмская область
 
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