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Посадка в поле самолета Сочи - Омск: названа предварительная причина
Посадка в поле самолета Сочи - Омск: названа предварительная причина - РИА Новости Крым, 12.09.2023
Посадка в поле самолета Сочи - Омск: названа предварительная причина
Предварительной причиной аварийной посадки самолета в Новосибирской области стал отказ гидросистемы в полете, сообщили РИА Новости экстренные службы. РИА Новости Крым, 12.09.2023
2023-09-12T08:06
2023-09-12T08:06
2023-09-12T08:06
аварийная посадка самолета сочи-омск
происшествия
росавиация
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новости
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омская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Предварительной причиной аварийной посадки самолета в Новосибирской области стал отказ гидросистемы в полете, сообщили РИА Новости экстренные службы.Для расследования причин и обстоятельств авиационного инцидента с самолетом авиакомпании "Уральские авиалинии" Росавиацией сформирована комиссия, которая уже направлена к месту события.Ранее сообщалось, что рано утром самолет с 167 людьми на борту, 23 из которых - дети, следовал из Сочи в Омск и совершил вынужденную посадку в поле.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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аварийная посадка самолета сочи-омск, происшествия, росавиация, авиация, новости, сочи, омская область
Материал дополняется
Посадка в поле самолета Сочи - Омск: названа предварительная причина
Почему самолет Сочи-Омск был вынужден сесть в поле - предварительная причина