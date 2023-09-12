https://crimea.ria.ru/20230912/posadka-v-pole-samoleta-sochi---omsk-nazvana-predvaritelnaya-prichina--1131333445.html

Посадка в поле самолета Сочи - Омск: названа предварительная причина

Посадка в поле самолета Сочи - Омск: названа предварительная причина - РИА Новости Крым, 12.09.2023

Посадка в поле самолета Сочи - Омск: названа предварительная причина

Предварительной причиной аварийной посадки самолета в Новосибирской области стал отказ гидросистемы в полете, сообщили РИА Новости экстренные службы. РИА Новости Крым, 12.09.2023

2023-09-12T08:06

2023-09-12T08:06

2023-09-12T08:06

аварийная посадка самолета сочи-омск

происшествия

росавиация

авиация

новости

сочи

омская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Предварительной причиной аварийной посадки самолета в Новосибирской области стал отказ гидросистемы в полете, сообщили РИА Новости экстренные службы.Для расследования причин и обстоятельств авиационного инцидента с самолетом авиакомпании "Уральские авиалинии" Росавиацией сформирована комиссия, которая уже направлена к месту события.Ранее сообщалось, что рано утром самолет с 167 людьми на борту, 23 из которых - дети, следовал из Сочи в Омск и совершил вынужденную посадку в поле.

https://crimea.ria.ru/20230912/samolet-sochi-omsk-ekstrenno-sel-v-pole-chto-izvestno-1131332662.html

сочи

омская область

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2023

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аварийная посадка самолета сочи-омск, происшествия, росавиация, авиация, новости, сочи, омская область