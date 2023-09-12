https://crimea.ria.ru/20230912/samolet-sochi-omsk-ekstrenno-sel-v-pole-chto-izvestno-1131332662.html
Самолет Сочи-Омск экстренно сел в поле: что известно
Самолет Сочи-Омск экстренно сел в поле: что известно - РИА Новости Крым, 12.09.2023
Самолет Сочи-Омск экстренно сел в поле: что известно
Пассажирский самолет, следовавший в направлении Сочи — Омск, совершил вынужденную посадку в поле в Новосибирской области, пострадавших нет, сообщили в МЧС... РИА Новости Крым, 12.09.2023
2023-09-12T07:18
2023-09-12T07:18
2023-09-12T08:38
происшествия
сочи
омская область
аварийная посадка самолета сочи-омск
авиация
росавиация
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новосибирская область
омск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Пассажирский самолет, следовавший в направлении Сочи — Омск, совершил вынужденную посадку в поле в Новосибирской области, пострадавших нет, сообщили в МЧС России.По данным Росавиации, авиационное происшествие случилось в 05:44 мск около населенного пункта Каменка (Новосибирская область)."Благополучно осуществлена незапланированная посадка самолета А320 авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавшего по маршруту Сочи-Омск. По данным экипажа, на борту 159 пассажиров и 6 членов экипажа. Связь с экипажем установлена. Все пассажиры размещены в ближайшем населенном пункте. По предварительным данным, за медицинской помощью никто не обращался", - говорится в сообщении.Позднее в ГУ МЧС по Новосибирской области уточнили, что на борту экстренно севшего самолета находились 167 человек, в том числе 6 членов экипажа и 23 ребенка.Посадка осуществлена на подобранную с воздуха площадку вблизи населенного пункта Каменка в 180 км от Новосибирска. С целью оказания помощи в Новосибирской области организован Оперативный штаб, из Омска для организации помощи вылетел поиского спасательный самолет Ан-26 со спасателями Росавиации. Также в район Каменки направлены автобусы для организации перевозки в Новосибирск.Следствие возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта в связи с посадкой самолета в поле в Новосибирской области, - сообщает транспортное управление СК РФ.Произошедшее напомнило о спасении пассажиров самолета Москва-Симферополь, который был экстренно посажен в кукурузном поле после того, как в двигатели попали птицы. Это случилось 15 августа 2019 года. Экипаж был представлен к наградам. 41-летний командир экипажа Дамир Юсупов и второй пилот – 23-летний Георгий Мурзин удостоены звания Герой России.
https://crimea.ria.ru/20190815/1117160619.html
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РИА Новости Крым
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происшествия, сочи, омская область, аварийная посадка самолета сочи-омск, авиация, росавиация, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новосибирская область, омск
Самолет Сочи-Омск экстренно сел в поле: что известно
Что произошло с самолетом Сочи-Омск, совершившим экстренную посадку в поле
07:18 12.09.2023 (обновлено: 08:38 12.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Пассажирский самолет, следовавший в направлении Сочи — Омск, совершил вынужденную посадку в поле в Новосибирской области, пострадавших нет, сообщили в МЧС России.
"Сегодня в 09:44 в Убинском районе Новосибирской области самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск совершил экстренную посадку на грунт. На борту находилось 170 человек, из них 23 ребенка. По предварительной информации, обошлось без жертв, пассажиры эвакуированы, горения не зафиксировано", - написал в своем Telegram-канале губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
По данным Росавиации, авиационное происшествие случилось в 05:44 мск около населенного пункта Каменка (Новосибирская область).
"Благополучно осуществлена незапланированная посадка самолета А320 авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавшего по маршруту Сочи-Омск. По данным экипажа, на борту 159 пассажиров и 6 членов экипажа. Связь с экипажем установлена. Все пассажиры размещены в ближайшем населенном пункте. По предварительным данным, за медицинской помощью никто не обращался", - говорится в сообщении.
Позднее в ГУ МЧС по Новосибирской области уточнили, что на борту экстренно севшего самолета находились 167 человек, в том числе 6 членов экипажа и 23 ребенка.
Посадка осуществлена на подобранную с воздуха площадку вблизи населенного пункта Каменка в 180 км от Новосибирска.
С целью оказания помощи в Новосибирской области организован Оперативный штаб, из Омска для организации помощи вылетел поиского спасательный самолет Ан-26 со спасателями Росавиации. Также в район Каменки направлены автобусы для организации перевозки в Новосибирск.
Следствие возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта в связи с посадкой самолета в поле в Новосибирской области, - сообщает транспортное управление СК РФ.
Произошедшее напомнило о спасении пассажиров самолета Москва-Симферополь, который был экстренно посажен в кукурузном поле после того, как в двигатели попали птицы. Это случилось 15 августа 2019 года. Экипаж был представлен к наградам. 41-летний командир экипажа Дамир Юсупов и второй пилот – 23-летний Георгий Мурзин удостоены звания Герой России.