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Су-24 потерпел крушение в Волгоградской области - РИА Новости Крым, 12.09.2023
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Су-24 потерпел крушение в Волгоградской области
Су-24 потерпел крушение в Волгоградской области - РИА Новости Крым, 12.09.2023
Су-24 потерпел крушение в Волгоградской области
Самолет Су-24 потерпел крушение в Волгоградской области. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 12.09.2023
2023-09-12T21:23
2023-09-12T22:02
происшествия
министерство обороны рф
волгоград
крушение су-24 в волгоградской области
волгоградская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Самолет Су-24 потерпел крушение в Волгоградской области. Об этом сообщает Минобороны России.Отмечается, что истребитель совершал плановый учебно-тренировочный полет.К месту происшествия вылетели вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы.В администрации Калачевского района РИА Новости сообщили, что самолет упал на его территории. Ранее при выполнении учебно-тренировочного полета в акватории Азовского моря у берегов Ейска упал штурмовик Су-25. В Южном военном округе предварительной причиной крушения назвали отказ двигателя. В мае военный вертолет Ми-28 потерпел крушение в Джанкойском районе Крыма, оба летчика погибли. Предварительная причина круше ния - отказ техники.
https://crimea.ria.ru/20230912/chp-s-samoletom-omsk--sochi-byl-li-shans-doletet-do-aerodroma-1131361626.html
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происшествия, министерство обороны рф, волгоград, крушение су-24 в волгоградской области, волгоградская область, новости
Су-24 потерпел крушение в Волгоградской области

Самолет Су-24 разбился в Волгоградской области во время учебного полета – Минобороны

21:23 12.09.2023 (обновлено: 22:02 12.09.2023)
 
© РИА Новости . Нина Падалко / Перейти в фотобанкБомбардировщик Су-24
Бомбардировщик Су-24 - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости . Нина Падалко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Самолет Су-24 потерпел крушение в Волгоградской области. Об этом сообщает Минобороны России.
Отмечается, что истребитель совершал плановый учебно-тренировочный полет.
"При выполнении планового учебно-тренировочного полета в Волгоградской области потерпел крушение самолет Су-24. Полет совершался без боекомплекта. Самолет упал в безлюдной местности", — уточнили в оборонном ведомстве.
К месту происшествия вылетели вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы.
В администрации Калачевского района РИА Новости сообщили, что самолет упал на его территории.
"Жертв и разрушений нет", - сказали в администрации.
Ранее при выполнении учебно-тренировочного полета в акватории Азовского моря у берегов Ейска упал штурмовик Су-25. В Южном военном округе предварительной причиной крушения назвали отказ двигателя.
В мае военный вертолет Ми-28 потерпел крушение в Джанкойском районе Крыма, оба летчика погибли. Предварительная причина круше ния - отказ техники.
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