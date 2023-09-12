https://crimea.ria.ru/20230912/su-24-poterpel-krushenie-v-volgogradskoy-oblasti-1131363012.html

Су-24 потерпел крушение в Волгоградской области

Су-24 потерпел крушение в Волгоградской области - РИА Новости Крым, 12.09.2023

Су-24 потерпел крушение в Волгоградской области

Самолет Су-24 потерпел крушение в Волгоградской области. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 12.09.2023

2023-09-12T21:23

2023-09-12T21:23

2023-09-12T22:02

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крушение су-24 в волгоградской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Самолет Су-24 потерпел крушение в Волгоградской области. Об этом сообщает Минобороны России.Отмечается, что истребитель совершал плановый учебно-тренировочный полет.К месту происшествия вылетели вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы.В администрации Калачевского района РИА Новости сообщили, что самолет упал на его территории. Ранее при выполнении учебно-тренировочного полета в акватории Азовского моря у берегов Ейска упал штурмовик Су-25. В Южном военном округе предварительной причиной крушения назвали отказ двигателя. В мае военный вертолет Ми-28 потерпел крушение в Джанкойском районе Крыма, оба летчика погибли. Предварительная причина круше ния - отказ техники.

https://crimea.ria.ru/20230912/chp-s-samoletom-omsk--sochi-byl-li-shans-doletet-do-aerodroma-1131361626.html

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происшествия, министерство обороны рф, волгоград, крушение су-24 в волгоградской области, волгоградская область, новости