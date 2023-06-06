https://crimea.ria.ru/20230606/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-6-iyunya-1129226021.html

Главные события и заявления дня: 6 июня

Главные события и заявления дня: 6 июня - РИА Новости Крым, 06.06.2023

Главные события и заявления дня: 6 июня

Украинские боевики ударили по Каховской ГЭС, затоплены города, идет эвакуация мирных жителей. Шойгу заявил о начале наступления ВСУ на разных участках фронта... РИА Новости Крым, 06.06.2023

2023-06-06T21:27

2023-06-06T21:27

2023-06-06T21:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Украинские боевики ударили по Каховской ГЭС, затоплены города, идет эвакуация мирных жителей. Шойгу заявил о начале наступления ВСУ на разных участках фронта. Армия России нанесла удар по центру принятия решений вооруженных сил Украины. Киев дал монахам УПЦ три дня на выезд из Киево-Печерской лавры.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Удар ВСУ по Каховской ГЭСВ ночь на вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что на плотине снесло задвижки. Начался неконтролируемый сброс воды, к вечеру ее уровень в городе достиг пиковых отметок. В Новокаховском округе введен режим ЧС.В зоне подтопления также оказались пойменные прибрежные территории 14 населенных пунктов: Днепряны, Корсунка, Крынки, Казачьи Лагери, Песчановка, Алешки, Солонцы, Кардашинка, Коханы, Малая Кардашинка, Голая Пристань, Белогрудовое, Старая Збурьевка, Забарино и острова на Днепре. Всего в этих населенных пунктах проживают более 22 тысяч человек. Самая сложная ситуация сложилась в Алешках - город оказался затоплен практически полностью, а из-за артобстрелов украинских боевиков вокруг населенного пункта загорелся лес. Людей из зоны подтопления эвакуируют. По информации местных властей, подъем воды может продолжаться до 72 часов, затем профильные службы начнут устранять последствия ЧС. При этом уровень воды в районе Запорожской АЭС упал на 2,5 м, ожидается падение до 7 м, но, по словам местных властей, угрозы для станции нет, необходимость вводить чрезвычайное положение отсутствует. Однако, как заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, Киев увеличил сброс с Днепровской ГЭС и в этой связи есть риск затоплений еще больших территорий. Реакция Кремля и уголовное делоКомментируя подрыв Каховской гидроэлектростанции и попытки киевского режима переложить вину за случившееся на Россию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это ЧП стало результатом преднамеренной диверсии Киева, и украинские власти несут ответственность за это. По его словам, одной из целей подрыва ГЭС является попытка лишить Крым воды, а также отметил, что разрушение Каховской ГЭС может повлечь последствия для десятков тысяч жителей региона, в том числе экологического характера.Из-за разрушения ГЭС Следком России возбудил уголовное дело о теракте.Заявление Шойгу о начале наступления противникаУкраинский режим предпринял попытку обещанного наступления на разных участках линии боевого соприкосновения в течение последних трех дней. Киев несет значительные потери, при этом националисты не добились своих целей, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его данным, за три дня наступления вооруженные силы Украины потеряли более 3,7 тысяч боевиков и 52 танка. В ходе отражения украинского наступления погиб 71 российский военнослужащий, 210 получили ранения. Удар по центру принятия решений ВСУВоздушно-космические силы России в ночь на вторник нанесли групповой ракетный удар по одному из центров принятия решений войск Украины. Назначенный объект поражен, цель удара достигнута, подчеркнули в Минобороны. Кроме того, за сутки российсике ПВО сбили три самолета и два вертолета ВСУ, предотвратили высадку вражеского десанта в Херсонской области, уничтожили более 385 украинских боевиков, четыре ДРГ, вражескую технику и вооружение. Ситуация в Киево-Печерской лавреКомиссия минкультуры Украины завершила комплекс мероприятий по передаче имущества Киево-Печерской лавры одноименному национальному заповеднику, монахов Украинской православный церкви обязали в трехдневный срок покинуть обитель, сообщил во вторник профильный украинский министр Александр Ткаченко.При этом он отметил, что монахи УПЦ отказались принять акт приема-передачи государственного имущества через канцелярию, поэтому документы направлены по почте и в электронном виде.

https://crimea.ria.ru/20230606/vsu-obstrelivayut-mesta-sbora-lyudey-dlya-evakuatsii-iz-goloy-pristani-1129213444.html

https://crimea.ria.ru/20230606/vsu-predprinyali-nastuplenie-na-raznykh-uchastkakh-fronta---shoygu-1129219405.html

https://crimea.ria.ru/20230606/strasti-po-lavre-kiev-dal-monakham-upts-tri-dnya-na-vyezd-iz-obiteli-1129219207.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, украина, россия, разрушение каховской гэс, сво, выселение монахов из киево-печерской лавры, церковный раскол на украине, новости, происшествия