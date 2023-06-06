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Российские ПВО сбили три самолета и два вертолета ВСУ
Российские ПВО сбили три самолета и два вертолета ВСУ - РИА Новости Крым, 06.06.2023
Российские ПВО сбили три самолета и два вертолета ВСУ
В течение суток российскими средствами противовоздушной обороны в зоне спецоперации сбиты три вражеских самолета и два вертолета, сообщили во вторник в... РИА Новости Крым, 06.06.2023
2023-06-06T18:54
2023-06-06T18:54
2023-06-06T18:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. В течение суток российскими средствами противовоздушной обороны в зоне спецоперации сбиты три вражеских самолета и два вертолета, сообщили во вторник в Минобороны России.Также российским военным удалось перехватить крылатую ракету Storm Shadow, противорадиолокационную ракету HARM, 12 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган" и уничтожить еще девятнадцать украинских беспилотников.Ранее во вторник в экстренных службах Херсонской области сообщили о том, что российские военные сбили украинский Су-25, который прикрывал попытку высадки речного десанта на левобережье Днепра в Каховском районе Херсонской области. Читайте также на РИА Новости Крым:Российская ПВО сбила украинский штурмовик Су-25 на ХерсонщинеАрмия России нанесла удар по центру принятия решений ВСУТри дня наступления: названы потери армии России и ВСУ
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сво, события в донбассе, пво, херсонская область, запорожская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Российские ПВО сбили три самолета и два вертолета ВСУ
Минобороны: за сутки ВСУ в зоне спецоперации потеряли три самолета и два вертолета