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Российские ПВО сбили три самолета и два вертолета ВСУ - РИА Новости Крым, 06.06.2023
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Российские ПВО сбили три самолета и два вертолета ВСУ
Российские ПВО сбили три самолета и два вертолета ВСУ - РИА Новости Крым, 06.06.2023
Российские ПВО сбили три самолета и два вертолета ВСУ
В течение суток российскими средствами противовоздушной обороны в зоне спецоперации сбиты три вражеских самолета и два вертолета, сообщили во вторник в... РИА Новости Крым, 06.06.2023
2023-06-06T18:54
2023-06-06T18:47
сво
события в донбассе
пво
херсонская область
запорожская область
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. В течение суток российскими средствами противовоздушной обороны в зоне спецоперации сбиты три вражеских самолета и два вертолета, сообщили во вторник в Минобороны России.Также российским военным удалось перехватить крылатую ракету Storm Shadow, противорадиолокационную ракету HARM, 12 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган" и уничтожить еще девятнадцать украинских беспилотников.Ранее во вторник в экстренных службах Херсонской области сообщили о том, что российские военные сбили украинский Су-25, который прикрывал попытку высадки речного десанта на левобережье Днепра в Каховском районе Херсонской области. Читайте также на РИА Новости Крым:Российская ПВО сбила украинский штурмовик Су-25 на ХерсонщинеАрмия России нанесла удар по центру принятия решений ВСУТри дня наступления: названы потери армии России и ВСУ
https://crimea.ria.ru/20230606/vsu-predprinyali-nastuplenie-na-raznykh-uchastkakh-fronta---shoygu-1129219405.html
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сво, события в донбассе, пво, херсонская область, запорожская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Российские ПВО сбили три самолета и два вертолета ВСУ

Минобороны: за сутки ВСУ в зоне спецоперации потеряли три самолета и два вертолета

18:54 06.06.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ПВО ЮВО на Запорожском направлении
Работа ПВО ЮВО на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. В течение суток российскими средствами противовоздушной обороны в зоне спецоперации сбиты три вражеских самолета и два вертолета, сообщили во вторник в Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах Бабино Херсонской области и Никольского Донецкой Народной Республики, украинский истребитель Су-27 в Андреевке (ДНР), два украинских вертолета Ми-8 в районах Новодаровки Запорожской области и Водянского (ДНР) ", - перечислили в оборонном ведомстве.
Также российским военным удалось перехватить крылатую ракету Storm Shadow, противорадиолокационную ракету HARM, 12 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган" и уничтожить еще девятнадцать украинских беспилотников.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
16:10
Шойгу заявил о начале наступления ВСУ на разных участках фронта
Ранее во вторник в экстренных службах Херсонской области сообщили о том, что российские военные сбили украинский Су-25, который прикрывал попытку высадки речного десанта на левобережье Днепра в Каховском районе Херсонской области.
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СВОСобытия в ДонбассеПВОХерсонская областьЗапорожская областьВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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