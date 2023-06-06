https://crimea.ria.ru/20230606/rossiyskie-pvo-sbili-tri-samoleta-i-dva-vertoleta-vsu-1129223792.html

Российские ПВО сбили три самолета и два вертолета ВСУ

Российские ПВО сбили три самолета и два вертолета ВСУ - РИА Новости Крым, 06.06.2023

Российские ПВО сбили три самолета и два вертолета ВСУ

В течение суток российскими средствами противовоздушной обороны в зоне спецоперации сбиты три вражеских самолета и два вертолета, сообщили во вторник в... РИА Новости Крым, 06.06.2023

2023-06-06T18:54

2023-06-06T18:54

2023-06-06T18:47

сво

события в донбассе

пво

херсонская область

запорожская область

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. В течение суток российскими средствами противовоздушной обороны в зоне спецоперации сбиты три вражеских самолета и два вертолета, сообщили во вторник в Минобороны России.Также российским военным удалось перехватить крылатую ракету Storm Shadow, противорадиолокационную ракету HARM, 12 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган" и уничтожить еще девятнадцать украинских беспилотников.Ранее во вторник в экстренных службах Херсонской области сообщили о том, что российские военные сбили украинский Су-25, который прикрывал попытку высадки речного десанта на левобережье Днепра в Каховском районе Херсонской области. Читайте также на РИА Новости Крым:Российская ПВО сбила украинский штурмовик Су-25 на ХерсонщинеАрмия России нанесла удар по центру принятия решений ВСУТри дня наступления: названы потери армии России и ВСУ

https://crimea.ria.ru/20230606/vsu-predprinyali-nastuplenie-na-raznykh-uchastkakh-fronta---shoygu-1129219405.html

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, события в донбассе, пво, херсонская область, запорожская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу