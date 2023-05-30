https://crimea.ria.ru/20230530/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-30-maya-1129090078.html

Главные события и заявления дня: 30 мая

Главные события и заявления дня: 30 мая - РИА Новости Крым, 30.05.2023

Главные события и заявления дня: 30 мая

Теракт в Москве: украинские беспилотники ударили по гражданским объектам столицы. Российские войска нанесли удар по штабу Военной разведки Украины в Киеве,... РИА Новости Крым, 30.05.2023

2023-05-30T22:36

2023-05-30T22:36

2023-05-30T22:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Теракт в Москве: украинские беспилотники ударили по гражданским объектам столицы. Российские войска нанесли удар по штабу Военной разведки Украины в Киеве, также уничтожена американская установка Patriot. Владимир Зеленский стал фигурантом уголовного дела о государственной измене. В новых регионах продолжают восстанавливать дома и гражданскую инфраструктуру. ВСУ обстреляли пункт временного размещения в Белгородской области: есть погибшие и раненные. В Ростове-на-Дону на людей обрушилась трибуна – погибла женщина, много раненых среди детей и взрослых.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Украинские дроны сбили в Москве: главные заявленияВо вторник утром несколько БПЛА были сбиты на подлете к Москве и в ее пределах. Как сообщил мэр Сергей Собянин, в результате атаки несколько зданий получили незначительные повреждения. Серьезно пострадавших нет, за помощью к медикам обратились два человека. СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт).Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал произошедшее ответом киевского режима на эффективные удары Вооруженных сил России по одному из центров принятия решений. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в террористической акции киевского режима было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все они были поражены.Удар по штабу ГУР в КиевеРоссийские войска поразили штаб Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин."Мы уже говорили и о возможностях нанесения ударов по центрам принятия решений. Разумеется, к этой категории относится и штаб военной разведки Украины, по которому был нанесен удар два дня назад", - сказал глава государства журналистам.В Минобороны РФ сообщили о ракетных ударах по украинским центрам принятия решений, где под руководством западных спецслужб планировались теракты на территории России. В Киеве стало меньше на один PatriotРоссийские военные поразили еще один американский ЗРК Patriot в украинской столице."За последние дни уничтожены крупные склады западного вооружения в Хмельницком, Тернополе и Николаеве, поражен американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве", – заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании.Суд подозревает Владимира Зеленского в госизменеПечерский райсуд Киева обязал Государственное бюро расследований (ГБР) провести досудебное расследование по поводу возможной государственной измены со стороны президента страны Владимира Зеленского. По предварительной версии, Зеленский якобы назначил "российских агентов" на ключевые должности в Службу безопасности Украины.ВСУ обстреляли пункт временного размещения в Белгородской областиПункт временного размещения мирных жителей в Шебекинском городском округе подвергся обстрелу со стороны украинских вооруженных формирований. В пункте находились отселенные из сел Шебекинского городского округа мирные жители, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков и добавил, что "есть погибшие и раненые".За минувшие сутки украинские боевики обстреляли населенные пункты четырех районов и трех городских округа Белгородской области. Погиб один мирный житель, еще пятеро пострадали.Трагедия в Ростове-на-ДонуВ Ростове-на-Дону шквалистый ветер обрушил трибуну на территории спортивной школы олимпийского резерва №5. Предварительно сообщалось о погибшей женщине и 15 пострадавших. Позже в ГУ МЧС по Ростовской области уточнили, что число пострадавших выросло до 21 человека. Позже губернатор области сообщил о 26 пострадавших, 15 из которых - дети. Все получившие ранения были госпитализированы. Проводится расследование. Возбуждено уголовное дело по статье о выполнении услуг, не отвечающим требованиям безопасности.Ход восстановления новых регионовБолее 1,5 тысяч многоквартирных домов и свыше шести тысяч объектов ЖКХ и энергетики восстановлено или отстроено заново в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Также приведены в порядок более 800 километров автодорог и 18 мостов. Об этом сообщил премьер РФ Михаил Мишустин и добавил, что в ближайшие восемь лет необходимо вывести развитие регионов на общероссийский уровень.По данным Мишустина, с октября прошлого года олее 1,5 млн жителей новых регионов приняли гражданство РФ.

https://crimea.ria.ru/20230530/putin-vystupil-s-zayavleniem-ob-atake-ukrainskikh-bespilotnikov-na-moskvu-1129084872.html

https://crimea.ria.ru/20230530/mirnyy-zhitel-pogib-v-belgorodskoy-oblasti-posle-obstrela-vsu-1129077599.html

https://crimea.ria.ru/20230530/glavnye-novosti-kryma-30-maya-1129088668.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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