Рейтинг@Mail.ru
Главные события и заявления дня: 30 мая - РИА Новости Крым, 30.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230530/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-30-maya-1129090078.html
Главные события и заявления дня: 30 мая
Главные события и заявления дня: 30 мая - РИА Новости Крым, 30.05.2023
Главные события и заявления дня: 30 мая
Теракт в Москве: украинские беспилотники ударили по гражданским объектам столицы. Российские войска нанесли удар по штабу Военной разведки Украины в Киеве,... РИА Новости Крым, 30.05.2023
2023-05-30T22:36
2023-05-30T22:14
главное за день
новости
ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским
атака дронов на москву 30 мая 2023 года
беспилотник (дрон)
владимир путин (политик)
сергей шойгу
украина
обстрелы белгородской области
белгородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1e/1129090466_0:398:2390:1742_1920x0_80_0_0_728c0ba1984477d9245e5e446d7e0a97.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Теракт в Москве: украинские беспилотники ударили по гражданским объектам столицы. Российские войска нанесли удар по штабу Военной разведки Украины в Киеве, также уничтожена американская установка Patriot. Владимир Зеленский стал фигурантом уголовного дела о государственной измене. В новых регионах продолжают восстанавливать дома и гражданскую инфраструктуру. ВСУ обстреляли пункт временного размещения в Белгородской области: есть погибшие и раненные. В Ростове-на-Дону на людей обрушилась трибуна – погибла женщина, много раненых среди детей и взрослых.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Украинские дроны сбили в Москве: главные заявленияВо вторник утром несколько БПЛА были сбиты на подлете к Москве и в ее пределах. Как сообщил мэр Сергей Собянин, в результате атаки несколько зданий получили незначительные повреждения. Серьезно пострадавших нет, за помощью к медикам обратились два человека. СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт).Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал произошедшее ответом киевского режима на эффективные удары Вооруженных сил России по одному из центров принятия решений. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в террористической акции киевского режима было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все они были поражены.Удар по штабу ГУР в КиевеРоссийские войска поразили штаб Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин."Мы уже говорили и о возможностях нанесения ударов по центрам принятия решений. Разумеется, к этой категории относится и штаб военной разведки Украины, по которому был нанесен удар два дня назад", - сказал глава государства журналистам.В Минобороны РФ сообщили о ракетных ударах по украинским центрам принятия решений, где под руководством западных спецслужб планировались теракты на территории России. В Киеве стало меньше на один PatriotРоссийские военные поразили еще один американский ЗРК Patriot в украинской столице."За последние дни уничтожены крупные склады западного вооружения в Хмельницком, Тернополе и Николаеве, поражен американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве", – заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании.Суд подозревает Владимира Зеленского в госизменеПечерский райсуд Киева обязал Государственное бюро расследований (ГБР) провести досудебное расследование по поводу возможной государственной измены со стороны президента страны Владимира Зеленского. По предварительной версии, Зеленский якобы назначил "российских агентов" на ключевые должности в Службу безопасности Украины.ВСУ обстреляли пункт временного размещения в Белгородской областиПункт временного размещения мирных жителей в Шебекинском городском округе подвергся обстрелу со стороны украинских вооруженных формирований. В пункте находились отселенные из сел Шебекинского городского округа мирные жители, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков и добавил, что "есть погибшие и раненые".За минувшие сутки украинские боевики обстреляли населенные пункты четырех районов и трех городских округа Белгородской области. Погиб один мирный житель, еще пятеро пострадали.Трагедия в Ростове-на-ДонуВ Ростове-на-Дону шквалистый ветер обрушил трибуну на территории спортивной школы олимпийского резерва №5. Предварительно сообщалось о погибшей женщине и 15 пострадавших. Позже в ГУ МЧС по Ростовской области уточнили, что число пострадавших выросло до 21 человека. Позже губернатор области сообщил о 26 пострадавших, 15 из которых - дети. Все получившие ранения были госпитализированы. Проводится расследование. Возбуждено уголовное дело по статье о выполнении услуг, не отвечающим требованиям безопасности.Ход восстановления новых регионовБолее 1,5 тысяч многоквартирных домов и свыше шести тысяч объектов ЖКХ и энергетики восстановлено или отстроено заново в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Также приведены в порядок более 800 километров автодорог и 18 мостов. Об этом сообщил премьер РФ Михаил Мишустин и добавил, что в ближайшие восемь лет необходимо вывести развитие регионов на общероссийский уровень.По данным Мишустина, с октября прошлого года олее 1,5 млн жителей новых регионов приняли гражданство РФ.
https://crimea.ria.ru/20230530/putin-vystupil-s-zayavleniem-ob-atake-ukrainskikh-bespilotnikov-na-moskvu-1129084872.html
https://crimea.ria.ru/20230530/mirnyy-zhitel-pogib-v-belgorodskoy-oblasti-posle-obstrela-vsu-1129077599.html
https://crimea.ria.ru/20230530/glavnye-novosti-kryma-30-maya-1129088668.html
украина
белгородская область
ростов-на-дону
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1e/1129090466_0:174:2390:1967_1920x0_80_0_0_5460ab8baadf1c90c706aa82e13fe0ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, новости, ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, атака дронов на москву 30 мая 2023 года, беспилотник (дрон), владимир путин (политик), сергей шойгу, украина, обстрелы белгородской области, белгородская область, ростов-на-дону, происшествия, владимир зеленский (президент украины)
Главные события и заявления дня: 30 мая

Главные события и заявления вторника, 30 мая

22:36 30.05.2023
 
© Алексей Никольский / Перейти в фотобанкБеспилотники попали в жилые дома в Москве
Беспилотники попали в жилые дома в Москве
© Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Теракт в Москве: украинские беспилотники ударили по гражданским объектам столицы. Российские войска нанесли удар по штабу Военной разведки Украины в Киеве, также уничтожена американская установка Patriot. Владимир Зеленский стал фигурантом уголовного дела о государственной измене. В новых регионах продолжают восстанавливать дома и гражданскую инфраструктуру. ВСУ обстреляли пункт временного размещения в Белгородской области: есть погибшие и раненные. В Ростове-на-Дону на людей обрушилась трибуна – погибла женщина, много раненых среди детей и взрослых.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Украинские дроны сбили в Москве: главные заявления

Во вторник утром несколько БПЛА были сбиты на подлете к Москве и в ее пределах. Как сообщил мэр Сергей Собянин, в результате атаки несколько зданий получили незначительные повреждения. Серьезно пострадавших нет, за помощью к медикам обратились два человека. СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт).
"Российские вооруженные силы… наносят удары по территории Украины, но высокоточным оружием большой дальности именно по объектам военной инфраструктуры… Киевский режим выбрал путь попыток запугивания России, граждан России и ударов по жилым зданиям", - сказал президент РФ Владимир Путин журналистам.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал произошедшее ответом киевского режима на эффективные удары Вооруженных сил России по одному из центров принятия решений. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в террористической акции киевского режима было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все они были поражены.
Президент РФ В. Путин
16:30
Путин выступил с заявлением об атаке украинских беспилотников на Москву

Удар по штабу ГУР в Киеве

Российские войска поразили штаб Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
"Мы уже говорили и о возможностях нанесения ударов по центрам принятия решений. Разумеется, к этой категории относится и штаб военной разведки Украины, по которому был нанесен удар два дня назад", - сказал глава государства журналистам.
В Минобороны РФ сообщили о ракетных ударах по украинским центрам принятия решений, где под руководством западных спецслужб планировались теракты на территории России.

В Киеве стало меньше на один Patriot

Российские военные поразили еще один американский ЗРК Patriot в украинской столице.
"За последние дни уничтожены крупные склады западного вооружения в Хмельницком, Тернополе и Николаеве, поражен американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве", – заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании.

Суд подозревает Владимира Зеленского в госизмене

Печерский райсуд Киева обязал Государственное бюро расследований (ГБР) провести досудебное расследование по поводу возможной государственной измены со стороны президента страны Владимира Зеленского. По предварительной версии, Зеленский якобы назначил "российских агентов" на ключевые должности в Службу безопасности Украины.

ВСУ обстреляли пункт временного размещения в Белгородской области

Пункт временного размещения мирных жителей в Шебекинском городском округе подвергся обстрелу со стороны украинских вооруженных формирований. В пункте находились отселенные из сел Шебекинского городского округа мирные жители, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков и добавил, что "есть погибшие и раненые".
За минувшие сутки украинские боевики обстреляли населенные пункты четырех районов и трех городских округа Белгородской области. Погиб один мирный житель, еще пятеро пострадали.
После обстрела ВСУ в селе Графовка
13:37
Мирный житель погиб в Белгородской области после обстрела ВСУ

Трагедия в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону шквалистый ветер обрушил трибуну на территории спортивной школы олимпийского резерва №5. Предварительно сообщалось о погибшей женщине и 15 пострадавших. Позже в ГУ МЧС по Ростовской области уточнили, что число пострадавших выросло до 21 человека.
Позже губернатор области сообщил о 26 пострадавших, 15 из которых - дети. Все получившие ранения были госпитализированы.
Проводится расследование. Возбуждено уголовное дело по статье о выполнении услуг, не отвечающим требованиям безопасности.

Ход восстановления новых регионов

Более 1,5 тысяч многоквартирных домов и свыше шести тысяч объектов ЖКХ и энергетики восстановлено или отстроено заново в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Также приведены в порядок более 800 километров автодорог и 18 мостов. Об этом сообщил премьер РФ Михаил Мишустин и добавил, что в ближайшие восемь лет необходимо вывести развитие регионов на общероссийский уровень.
По данным Мишустина, с октября прошлого года олее 1,5 млн жителей новых регионов приняли гражданство РФ.
В реке Салгир поднялся уровень воды - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
21:04
Главные новости Крыма: 30 мая
 
Главное за деньНовостиСитуация с главой РИА Новости Украина Кириллом ВышинскимАтака дронов на Москву 30 мая 2023 годаБеспилотник (дрон)Владимир Путин (политик)Сергей ШойгуУкраинаОбстрелы Белгородской областиБелгородская областьРостов-на-ДонуПроисшествияВладимир Зеленский (президент Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:36Главные события и заявления дня: 30 мая
22:14Один погиб и двое тяжело ранены - Гладков об обстреле пункта размещения
21:37У Роскомнадзора потребовали "бранный словарь" для журналистов
21:04Главные новости Крыма: 30 мая
20:51Кот Мостик узнал о жизни ученых на борту научно-исследовательского судна
20:23К лету готовы: сколько в Крыму откроют детских тематических площадок
20:02Обращения участников СВО должны быть в приоритете у ведомств - Госдума
19:42Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону выросло до 21
19:38Каждый пятый россиянин мечтает провести отпуск в Крыму – ВЦИОМ
19:12В Крыму бывший бухгалтер присвоила 13 миллионов
18:55Расширение НАТО на Восток опасно для самого альянса – эксперт
18:33Трибуна обрушилась в Ростове-на-Дону – есть погибший и раненые дети
18:29Удар по пункту размещения в Белгородской области: есть погибшие и раненые
18:28Когда закончат реконструкцию сквера на бульваре Ленина – мэр Симферополя
18:13Залужного и Сырского объявили в розыск
18:01По заказу СБУ: украинка хотела вывезти за рубеж сирот из новых регионов
17:47Три года колонии: приговор экс-чиновнику из Крыма Умерову вступил в силу
17:31В трех районах Крыма подтоплены дома – власти
17:15Российские военные уничтожили 8 беспилотников в зоне СВО
17:00Путин назвал цель атаки украинских беспилотников на Москву
Лента новостейМолния