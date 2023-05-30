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Трибуна обрушилась в Ростове-на-Дону – есть погибший и раненые дети
Трибуна обрушилась в Ростове-на-Дону – есть погибший и раненые дети - РИА Новости Крым, 30.05.2023
Трибуна обрушилась в Ростове-на-Дону – есть погибший и раненые дети
Шквалистый ветер в Ростове-на-Дону обрушил трибуну на территории Гребного канала, в результате один человек погиб и как минимум 15 пострадали, среди них много... РИА Новости Крым, 30.05.2023
2023-05-30T18:33
2023-05-30T18:33
2023-05-30T18:37
ростов-на-дону
происшествия
василий голубев
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Шквалистый ветер в Ростове-на-Дону обрушил трибуну на территории Гребного канала, в результате один человек погиб и как минимум 15 пострадали, среди них много детей. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.Еще одна женщина и двое детей – в крайне тяжелом состоянии, уточнил он. Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.На месте ЧП работают руководители и специалисты областных ведомств, спасатели, медики и правоохранители. Проводится расследование.Ранее источник в МЧС по Ростовской области сообщил РИА Новости, что информация о ЧП на территории Гребного канала поступила в 16.25. На месте работают спасатели.Читайте также на РИА Новости Крым:Жительница Клинцов в Брянской области пострадала при падении вертолета ЧП на Бакальской косе в Крыму: Следком выясняет причины гибели пары В Анапе 20 человек на час зависли в воздухе из-за поломки аттракциона
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ростов-на-дону, происшествия, василий голубев, новости, дети, гребной канал
Трибуна обрушилась в Ростове-на-Дону – есть погибший и раненые дети
В Ростове-на-Дону обрушилась трибуна – есть погибший и раненые среди детей и взрослых
18:33 30.05.2023 (обновлено: 18:37 30.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Шквалистый ветер в Ростове-на-Дону обрушил трибуну на территории Гребного канала, в результате один человек погиб и как минимум 15 пострадали, среди них много детей. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
"Произошло ЧП на Гребном канале. Порывом шквалистого ветра перевернуло сборные конструкции зрительских трибун во время футбольного матча. На данный момент точно известно о 15 пострадавших, в том числе о пяти взрослых и 10 детях. К сожалению, одна женщина погибла", – сообщил Голубев.
Еще одна женщина и двое детей – в крайне тяжелом состоянии, уточнил он. Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.
На месте ЧП работают руководители и специалисты областных ведомств, спасатели, медики и правоохранители. Проводится расследование.
Ранее источник в МЧС по Ростовской области сообщил РИА Новости, что информация о ЧП на территории Гребного канала поступила в 16.25. На месте работают спасатели.
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