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Трибуна обрушилась в Ростове-на-Дону – есть погибший и раненые дети

Трибуна обрушилась в Ростове-на-Дону – есть погибший и раненые дети - РИА Новости Крым, 30.05.2023

Трибуна обрушилась в Ростове-на-Дону – есть погибший и раненые дети

Шквалистый ветер в Ростове-на-Дону обрушил трибуну на территории Гребного канала, в результате один человек погиб и как минимум 15 пострадали, среди них много... РИА Новости Крым, 30.05.2023

2023-05-30T18:33

2023-05-30T18:33

2023-05-30T18:37

ростов-на-дону

происшествия

василий голубев

новости

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гребной канал

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Шквалистый ветер в Ростове-на-Дону обрушил трибуну на территории Гребного канала, в результате один человек погиб и как минимум 15 пострадали, среди них много детей. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.Еще одна женщина и двое детей – в крайне тяжелом состоянии, уточнил он. Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.На месте ЧП работают руководители и специалисты областных ведомств, спасатели, медики и правоохранители. Проводится расследование.Ранее источник в МЧС по Ростовской области сообщил РИА Новости, что информация о ЧП на территории Гребного канала поступила в 16.25. На месте работают спасатели.Читайте также на РИА Новости Крым:Жительница Клинцов в Брянской области пострадала при падении вертолета ЧП на Бакальской косе в Крыму: Следком выясняет причины гибели пары В Анапе 20 человек на час зависли в воздухе из-за поломки аттракциона

ростов-на-дону

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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ростов-на-дону, происшествия, василий голубев, новости, дети, гребной канал