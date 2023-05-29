https://crimea.ria.ru/20230529/chp-na-bakalskoy-kose-v-krymu-utonula-studentka-iz-simferopolya-1129060011.html
ЧП на Бакальской косе в Крыму: Следком выясняет причины гибели пары
ЧП на Бакальской косе в Крыму: Следком выясняет причины гибели пары - РИА Новости Крым, 29.05.2023
ЧП на Бакальской косе в Крыму: Следком выясняет причины гибели пары
Студентка из Симферополя утонула в море в районе Бакальской косы, ее пропавшего друга ищут. Следователи Раздольненского района начали проверку по факту... РИА Новости Крым, 29.05.2023
2023-05-29T17:50
2023-05-29T17:50
2023-05-29T17:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Студентка из Симферополя утонула в море в районе Бакальской косы, ее пропавшего друга ищут. Следователи Раздольненского района начали проверку по факту происшествия, сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю.Об инциденте ранее сообщил глава администрации Раздольненского района Денис Олейник. По его словам, 28 мая в единую диспетчерскую службу района поступила информация, что во время купания в запрещенном месте на Бакальской косе утонули парень и девушка 2004 года рождения. В ходе поисковых работ спасатели обнаружили тело девушки.Тело 19-летней девушки нашли на берегу моря в районе Славновского сельского поселения, следов насильственной смерти нет, подчеркнули в Следкоме. Поиски ее друга в настоящее время продолжаются.Читайте также на РИА Новости Крым:На Бакальской косе в Крыму утонули парень и девушкаЧетверо отдыхающих утонули в Крыму, один пропал: СК проводит проверкиНепогода не отступит: в Крыму продлили штормовое предупреждение
https://crimea.ria.ru/20230520/gibel-detey-i-vzroslykh-na-vode-v-krymu-preduprezhdayut-ob-opasnostyakh-1128814490.html
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РИА Новости Крым
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ЧП на Бакальской косе в Крыму: Следком выясняет причины гибели пары
Следком Крыма: студентка из Симферополя утонула на Бакальской косе, ее друга ищут
17:50 29.05.2023 (обновлено: 17:53 29.05.2023)