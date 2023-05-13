https://crimea.ria.ru/20230513/zhitelnitsa-klintsov-v-bryanskoy-oblasti-postradala-pri-padenii-vertoleta-1128705242.html

Жительница Клинцов в Брянской области пострадала при падении вертолета

Жительница Клинцов в Брянской области пострадала при падении вертолета - РИА Новости Крым, 13.05.2023

Жительница Клинцов в Брянской области пострадала при падении вертолета

Жительница города Клинцы Брянской области пострадала в результате падения вертолета. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 13.05.2023

2023-05-13T15:43

2023-05-13T15:43

2023-05-13T15:50

александр богомаз

брянская область

происшествия

новости

общество

безопасность

крушение вертолета

вертолет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Жительница города Клинцы Брянской области пострадала в результате падения вертолета. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.ЧП произошло в субботу днем. Предварительно сообщалось, что в результате крушения вертолета повреждено несколько домов. Сейчас глава области проинформировал о пяти поврежденных домах."Сегодня в Клинцах произошло крушение вертолета. В результате происшествия среди гражданских есть один пострадавший — женщина. В настоящее время она доставлена в районную больницу, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Повреждено пять домовладений, комиссия по оценке ущерба приступила к работе", - написал он в своем Telegram-канале.На месте происшествия продолжают работать оперативные службы. Обстоятельствах происшествия устанавливаются.Читайте также на РИА Новости Крым:Вертолет разбился в Брянской области – что известноВ Крыму упал военный вертолет - пилоты погиблиСМИ сообщили причину крушения Су-34 в Ейске

https://crimea.ria.ru/20230513/atakovavshie-lugansk-raketami-storm-ukrainskie-su-24-i-mig-29-sbity-1128703965.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр богомаз, брянская область, происшествия, новости, общество, безопасность, крушение вертолета, вертолет