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Жительница Клинцов в Брянской области пострадала при падении вертолета - РИА Новости Крым, 13.05.2023
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Жительница Клинцов в Брянской области пострадала при падении вертолета
Жительница Клинцов в Брянской области пострадала при падении вертолета - РИА Новости Крым, 13.05.2023
Жительница Клинцов в Брянской области пострадала при падении вертолета
Жительница города Клинцы Брянской области пострадала в результате падения вертолета. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 13.05.2023
2023-05-13T15:43
2023-05-13T15:50
александр богомаз
брянская область
происшествия
новости
общество
безопасность
крушение вертолета
вертолет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Жительница города Клинцы Брянской области пострадала в результате падения вертолета. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.ЧП произошло в субботу днем. Предварительно сообщалось, что в результате крушения вертолета повреждено несколько домов. Сейчас глава области проинформировал о пяти поврежденных домах."Сегодня в Клинцах произошло крушение вертолета. В результате происшествия среди гражданских есть один пострадавший — женщина. В настоящее время она доставлена в районную больницу, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Повреждено пять домовладений, комиссия по оценке ущерба приступила к работе", - написал он в своем Telegram-канале.На месте происшествия продолжают работать оперативные службы. Обстоятельствах происшествия устанавливаются.Читайте также на РИА Новости Крым:Вертолет разбился в Брянской области – что известноВ Крыму упал военный вертолет - пилоты погиблиСМИ сообщили причину крушения Су-34 в Ейске
https://crimea.ria.ru/20230513/atakovavshie-lugansk-raketami-storm-ukrainskie-su-24-i-mig-29-sbity-1128703965.html
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александр богомаз, брянская область, происшествия, новости, общество, безопасность, крушение вертолета, вертолет
Жительница Клинцов в Брянской области пострадала при падении вертолета

Богомаз: при крушении вертолета в Брянской области пострадала женщина, она в больнице

15:43 13.05.2023 (обновлено: 15:50 13.05.2023)
 
© РИА Новости . Светлана Шевченко / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© РИА Новости . Светлана Шевченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Жительница города Клинцы Брянской области пострадала в результате падения вертолета. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
ЧП произошло в субботу днем. Предварительно сообщалось, что в результате крушения вертолета повреждено несколько домов. Сейчас глава области проинформировал о пяти поврежденных домах.
"Сегодня в Клинцах произошло крушение вертолета. В результате происшествия среди гражданских есть один пострадавший — женщина. В настоящее время она доставлена в районную больницу, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Повреждено пять домовладений, комиссия по оценке ущерба приступила к работе", - написал он в своем Telegram-канале.
На месте происшествия продолжают работать оперативные службы. Обстоятельствах происшествия устанавливаются.
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