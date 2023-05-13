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Вертолет разбился в Брянской области – что известно
Вертолет разбился в Брянской области – что известно - РИА Новости Крым, 13.05.2023
Вертолет разбился в Брянской области – что известно
Вертолет упал в субботу днем в Клинцовском районе Брянской области. Об этом со ссылкой на источник в оперативных службах сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 13.05.2023
2023-05-13T14:09
2023-05-13T14:09
2023-05-13T14:09
происшествия
брянская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Вертолет упал в субботу днем в Клинцовском районе Брянской области. Об этом со ссылкой на источник в оперативных службах сообщает РИА Новости.Инцидент произошел на окраине города.По предварительной информации, в результате крушения вертолета оказались повреждены некоторые дома.На месте работают сотрудники экстренных служб. В настоящий момент информация об обстоятельствах происшествия уточняется.Как сообщалось, в пятницу вечером в Джанкойском районе Крыма при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение военный вертолет Ми-28. Полет выполнялся без боекомплекта. На земле разрушений нет. Оба летчика погибли.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, брянская область, новости
Вертолет разбился в Брянской области – что известно
Вертолет упал в Клинцовском районе Брянской области – что известно
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Вертолет упал в субботу днем в Клинцовском районе Брянской области. Об этом со ссылкой на источник в оперативных службах сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел на окраине города.
"Произошло происшествие, падение (вертолета. — Прим. ред.) есть, на месте ведутся работы по ликвидации пожара", — рассказал собеседник агентства.
По предварительной информации, в результате крушения вертолета оказались повреждены некоторые дома.
"Где лопасти падали, где-то обломки, где крышу побило - шифер", - добавил он.
На месте работают сотрудники экстренных служб. В настоящий момент информация об обстоятельствах происшествия уточняется.
Как сообщалось, в пятницу вечером в Джанкойском районе Крыма при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение военный вертолет Ми-28
. Полет выполнялся без боекомплекта. На земле разрушений нет. Оба летчика погибли.