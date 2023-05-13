https://crimea.ria.ru/20230513/vertolet-razbilsya-v-bryanskoy-oblasti--chto-izvestno-1128703798.html

Вертолет разбился в Брянской области – что известно

Вертолет разбился в Брянской области – что известно - РИА Новости Крым, 13.05.2023

Вертолет разбился в Брянской области – что известно

Вертолет упал в субботу днем в Клинцовском районе Брянской области. Об этом со ссылкой на источник в оперативных службах сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 13.05.2023

2023-05-13T14:09

2023-05-13T14:09

2023-05-13T14:09

происшествия

брянская область

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Вертолет упал в субботу днем в Клинцовском районе Брянской области. Об этом со ссылкой на источник в оперативных службах сообщает РИА Новости.Инцидент произошел на окраине города.По предварительной информации, в результате крушения вертолета оказались повреждены некоторые дома.На месте работают сотрудники экстренных служб. В настоящий момент информация об обстоятельствах происшествия уточняется.Как сообщалось, в пятницу вечером в Джанкойском районе Крыма при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение военный вертолет Ми-28. Полет выполнялся без боекомплекта. На земле разрушений нет. Оба летчика погибли.

брянская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, брянская область, новости