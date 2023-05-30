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Суд в Киеве обязал возбудить уголовное дело о госизмене Зеленского - РИА Новости Крым, 30.05.2023
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Суд в Киеве обязал возбудить уголовное дело о госизмене Зеленского
Суд в Киеве обязал возбудить уголовное дело о госизмене Зеленского - РИА Новости Крым, 30.05.2023
Суд в Киеве обязал возбудить уголовное дело о госизмене Зеленского
Печерский райсуд Киева обязал Государственное бюро расследований (ГБР) провести досудебное расследование по поводу возможной государственной измены со стороны... РИА Новости Крым, 30.05.2023
2023-05-30T14:31
2023-05-30T15:01
владимир зеленский (президент украины)
украина
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новости
гео лерос
общество
сбу (служба безопасности украины)
государственное бюро расследований украины (гбр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Печерский райсуд Киева обязал Государственное бюро расследований (ГБР) провести досудебное расследование по поводу возможной государственной измены со стороны президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Гео Лерос.Ранее Лерос, который в свое время был членом пропрезидентской фракции "Слуга народа", но затем стал жестко критиковать Зеленского, подал заявление по факту госизмены украинского лидера. По мнению парламентария, Зеленский якобы назначил "российских агентов" на ключевые должности в Службу безопасности Украины. В ГБР отказались возбудить уголовное дело в отношении президента, и Лерос обратился в суд с соответствующей жалобой.Свой пост Лерос сопроводил фотокопией соответствующего постановления суда.В августе прошлого года Зеленский уволил начальников трех управлений СБУ. В марте этого года он уволил заместителя главы службы Александра Якушева. В тот же день своих мест лишились главы управлений СБУ в подконтрольной Киеву части Запорожской области и Сумской области, а также глава департамента охраны государственной тайны СБУ и глава департамента хозяйственного обеспечения ведомства. До этого Зеленский снял с должности главу СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирину Венедиктову.Комментируя кадровые решения, Зеленский указал на обилие фактов госизмены с их стороны.Читайте также на РИА Новости Крым:В России ввели пожизненное заключение за госизменуЭкс-министра обороны Украины подозревают в госизмене из-за ЧФ в КрымуЗеленский рассказал, за что уволил Баканова и Венедиктову
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владимир зеленский (президент украины), украина, политика, новости, гео лерос, общество, сбу (служба безопасности украины), государственное бюро расследований украины (гбр)
Суд в Киеве обязал возбудить уголовное дело о госизмене Зеленского

Суд в Киеве обязал начать досудебное расследование по факту возможной госизмены Зеленского

14:31 30.05.2023 (обновлено: 15:01 30.05.2023)
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Пресс-служба Офиса президента Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Печерский райсуд Киева обязал Государственное бюро расследований (ГБР) провести досудебное расследование по поводу возможной государственной измены со стороны президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Гео Лерос.
Ранее Лерос, который в свое время был членом пропрезидентской фракции "Слуга народа", но затем стал жестко критиковать Зеленского, подал заявление по факту госизмены украинского лидера. По мнению парламентария, Зеленский якобы назначил "российских агентов" на ключевые должности в Службу безопасности Украины. В ГБР отказались возбудить уголовное дело в отношении президента, и Лерос обратился в суд с соответствующей жалобой.
"Обязали открыть уголовное дело по статье 11 (государственная измена) на Зеленского и компанию. Напомню, карманное ГБР отказалось расследовать государственную измену Зеленского, которая проявилась в назначении агентов ФСБ на ключевые должности в СБУ. Тем не менее, мы судом обязали ГБР занести информацию в Единый реестр досудебных расследований и начать досудебное расследование", – написал депутат в своем Telegram-канале.
Свой пост Лерос сопроводил фотокопией соответствующего постановления суда.
В августе прошлого года Зеленский уволил начальников трех управлений СБУ. В марте этого года он уволил заместителя главы службы Александра Якушева. В тот же день своих мест лишились главы управлений СБУ в подконтрольной Киеву части Запорожской области и Сумской области, а также глава департамента охраны государственной тайны СБУ и глава департамента хозяйственного обеспечения ведомства. До этого Зеленский снял с должности главу СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирину Венедиктову.
Комментируя кадровые решения, Зеленский указал на обилие фактов госизмены с их стороны.
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Владимир Зеленский (президент Украины)УкраинаПолитикаНовостиГео ЛеросОбществоСБУ (Служба безопасности Украины)Государственное бюро расследований Украины (ГБР)
 
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