https://crimea.ria.ru/20230530/sud-v-kieve-obyazal-vozbudit-ugolovnoe-delo-o-gosizmene-zelenskogo-1129079338.html

Суд в Киеве обязал возбудить уголовное дело о госизмене Зеленского

Суд в Киеве обязал возбудить уголовное дело о госизмене Зеленского - РИА Новости Крым, 30.05.2023

Суд в Киеве обязал возбудить уголовное дело о госизмене Зеленского

Печерский райсуд Киева обязал Государственное бюро расследований (ГБР) провести досудебное расследование по поводу возможной государственной измены со стороны... РИА Новости Крым, 30.05.2023

2023-05-30T14:31

2023-05-30T14:31

2023-05-30T15:01

владимир зеленский (президент украины)

украина

политика

новости

гео лерос

общество

сбу (служба безопасности украины)

государственное бюро расследований украины (гбр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Печерский райсуд Киева обязал Государственное бюро расследований (ГБР) провести досудебное расследование по поводу возможной государственной измены со стороны президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Гео Лерос.Ранее Лерос, который в свое время был членом пропрезидентской фракции "Слуга народа", но затем стал жестко критиковать Зеленского, подал заявление по факту госизмены украинского лидера. По мнению парламентария, Зеленский якобы назначил "российских агентов" на ключевые должности в Службу безопасности Украины. В ГБР отказались возбудить уголовное дело в отношении президента, и Лерос обратился в суд с соответствующей жалобой.Свой пост Лерос сопроводил фотокопией соответствующего постановления суда.В августе прошлого года Зеленский уволил начальников трех управлений СБУ. В марте этого года он уволил заместителя главы службы Александра Якушева. В тот же день своих мест лишились главы управлений СБУ в подконтрольной Киеву части Запорожской области и Сумской области, а также глава департамента охраны государственной тайны СБУ и глава департамента хозяйственного обеспечения ведомства. До этого Зеленский снял с должности главу СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирину Венедиктову.Комментируя кадровые решения, Зеленский указал на обилие фактов госизмены с их стороны.Читайте также на РИА Новости Крым:В России ввели пожизненное заключение за госизменуЭкс-министра обороны Украины подозревают в госизмене из-за ЧФ в КрымуЗеленский рассказал, за что уволил Баканова и Венедиктову

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский (президент украины), украина, политика, новости, гео лерос, общество, сбу (служба безопасности украины), государственное бюро расследований украины (гбр)