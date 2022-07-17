https://crimea.ria.ru/20220717/zelenskiy-rasskazal-za-chto-uvolil-bakanova-i-venediktovu-1123874825.html
Зеленский рассказал, за что уволил Баканова и Венедиктову
Зеленский рассказал, за что уволил Баканова и Венедиктову - РИА Новости Крым, 17.07.2022
Зеленский рассказал, за что уволил Баканова и Венедиктову
Президент Украины Владимир Зеленский записал видео-обращение, в котором заявил, что уволил генпрокурора и отстранил главу СБУ за многочисленные факты госизмены... РИА Новости Крым, 17.07.2022
2022-07-17T22:51
2022-07-17T22:51
2022-07-17T22:57
владимир зеленский (президент украины)
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ. 17 июн - РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский записал видео-обращение, в котором заявил, что уволил генпрокурора и отстранил главу СБУ за многочисленные факты госизмены сотрудников ведомств. По его словам, на сегодняшний день зарегистрировано 651 уголовное производство по "государственной измене и коллаборационной деятельности работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов". По 198 уголовным производствам соответствующие лица поставлены в известность о подозрении, уточнил Зеленский. Более 60 сотрудников остались работать на подконтрольных России территориях, добавил он."Такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связи, зафиксированные между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России, задают очень серьезные вопросы соответствующим руководителям. Каждый из таких вопросов получит надлежащий ответ", - говорится в видео-сообщении в Telegram.-канале Зеленского.
https://crimea.ria.ru/20220717/zelenskiy-otstranil-ot-dolzhnostey-glavu-sbu-i-genprokurora-1123874620.html
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владимир зеленский (президент украины), украина
Зеленский рассказал, за что уволил Баканова и Венедиктову
Зеленский: отстранение генпрокурора и главы СБУ связано с фактами госизмены
22:51 17.07.2022 (обновлено: 22:57 17.07.2022)