https://crimea.ria.ru/20220717/zelenskiy-otstranil-ot-dolzhnostey-glavu-sbu-i-genprokurora-1123874620.html

Зеленский отстранил от должностей главу СБУ и генпрокурора

Зеленский отстранил от должностей главу СБУ и генпрокурора - РИА Новости Крым, 17.07.2022

Зеленский отстранил от должностей главу СБУ и генпрокурора

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должностей главу СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирину Венедиктову. Соответствующие указы размещены на сайте РИА Новости Крым, 17.07.2022

2022-07-17T22:12

2022-07-17T22:12

2022-07-17T22:53

владимир зеленский (президент украины)

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должностей главу СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирину Венедиктову. Соответствующие указы размещены на сайте Офиса президента.Исполняющим обязанности генпрокурора Украины назначен Алексей Симоненко. "Возложить на Симоненко Алексея Юрьевича исполнение обязанностей Генерального прокурора", — говорится в указе Зеленского.Баканов отстранен на основании ст. 47 Дисциплинарного устава Вооруженных сил Украины.

https://crimea.ria.ru/20220422/rassekrecheny-dannye-vsekh-sotrudnikov-sbu-v-khersonskoy-oblasti-1123019170.html

украина

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2022

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владимир зеленский (президент украины), украина