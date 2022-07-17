https://crimea.ria.ru/20220717/zelenskiy-otstranil-ot-dolzhnostey-glavu-sbu-i-genprokurora-1123874620.html
Зеленский отстранил от должностей главу СБУ и генпрокурора
Зеленский отстранил от должностей главу СБУ и генпрокурора - РИА Новости Крым, 17.07.2022
Зеленский отстранил от должностей главу СБУ и генпрокурора
Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должностей главу СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирину Венедиктову. Соответствующие указы размещены на сайте РИА Новости Крым, 17.07.2022
2022-07-17T22:12
2022-07-17T22:12
2022-07-17T22:53
владимир зеленский (президент украины)
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должностей главу СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирину Венедиктову. Соответствующие указы размещены на сайте Офиса президента.Исполняющим обязанности генпрокурора Украины назначен Алексей Симоненко. "Возложить на Симоненко Алексея Юрьевича исполнение обязанностей Генерального прокурора", — говорится в указе Зеленского.Баканов отстранен на основании ст. 47 Дисциплинарного устава Вооруженных сил Украины.
https://crimea.ria.ru/20220422/rassekrecheny-dannye-vsekh-sotrudnikov-sbu-v-khersonskoy-oblasti-1123019170.html
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владимир зеленский (президент украины), украина
Зеленский отстранил от должностей главу СБУ и генпрокурора
Зеленский отстранил от должностей главу СБУ Баканова и генпрокурора Венедиктову
22:12 17.07.2022 (обновлено: 22:53 17.07.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должностей главу СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирину Венедиктову. Соответствующие указы размещены на сайте Офиса президента.
"В соответствии с частью второй статьи 11 закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановляю отстранить Венедиктову Ирину Валентиновну от должности генерального прокурора", - отмечается в документе, текст которого приводит ТАСС.
Исполняющим обязанности генпрокурора Украины назначен Алексей Симоненко.
"Возложить на Симоненко Алексея Юрьевича исполнение обязанностей Генерального прокурора", — говорится в указе Зеленского.
Баканов отстранен на основании ст. 47 Дисциплинарного устава Вооруженных сил Украины.
"Согласно статье 47 Дисциплинарного устава Вооруженных сил Украины, утвержденного Законом Украины от 24 марта 1999 года 551-XIV, отстранить Баканова Ивана Геннадьевича от исполнения обязанностей председателя Службы безопасности Украины", - говорится в документе.