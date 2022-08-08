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Экс-министра обороны Украины подозревают в госизмене из-за ЧФ в Крыму

Экс-министра обороны Украины подозревают в госизмене из-за ЧФ в Крыму - РИА Новости Крым, 08.08.2022

Экс-министра обороны Украины подозревают в госизмене из-за ЧФ в Крыму

Экс-министра обороны Украины Михаила Ежеля подозревают в государственной измене. Утверждается, что, осознавая все риски, он способствовал соглашению между... РИА Новости Крым, 08.08.2022

2022-08-08T17:17

2022-08-08T17:17

2022-08-08T17:17

украина

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Экс-министра обороны Украины Михаила Ежеля подозревают в государственной измене. Утверждается, что, осознавая все риски, он способствовал соглашению между Украиной и Россией о сроке пребывания Черноморского флота в Крыму. Об этом сообщили в украинском государственном бюро расследований.В 2010 году, занимая пост министра обороны Украины, Ежель согласовал подписание Харьковских соглашений между Российской Федерацией и Украиной, которые продлили срок пребывания ЧФ РФ в Севастополе в обмен на скидку на природный газ. Соглашение утвердила Верховная рада, решение поддержали 236 депутатов.В последствии секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Службе безопасности Украины поручено проверить обстоятельства ратификации "Харьковских соглашений", и отметил, что в отношении голосовавших по этому вопросу депутатов могут возбудить уголовное дело по статье "госизмена". Позже два депутата от партии "Слуга народа" внесли в Верховную раду законопроект о денонсации соглашений. Государственное бюро расследований Украины заявило, что сообщило экс-премьеру Николаю Азарову о подозрении в государственной измене из-за подписания "Харьковских соглашений", однако он это отрицает. МИД Украины высказался против денонсации "Харьковских соглашений".

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, политика