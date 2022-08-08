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Экс-министра обороны Украины подозревают в госизмене из-за ЧФ в Крыму - РИА Новости Крым, 08.08.2022
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Экс-министра обороны Украины подозревают в госизмене из-за ЧФ в Крыму
Экс-министра обороны Украины подозревают в госизмене из-за ЧФ в Крыму - РИА Новости Крым, 08.08.2022
Экс-министра обороны Украины подозревают в госизмене из-за ЧФ в Крыму
Экс-министра обороны Украины Михаила Ежеля подозревают в государственной измене. Утверждается, что, осознавая все риски, он способствовал соглашению между... РИА Новости Крым, 08.08.2022
2022-08-08T17:17
2022-08-08T17:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Экс-министра обороны Украины Михаила Ежеля подозревают в государственной измене. Утверждается, что, осознавая все риски, он способствовал соглашению между Украиной и Россией о сроке пребывания Черноморского флота в Крыму. Об этом сообщили в украинском государственном бюро расследований.В 2010 году, занимая пост министра обороны Украины, Ежель согласовал подписание Харьковских соглашений между Российской Федерацией и Украиной, которые продлили срок пребывания ЧФ РФ в Севастополе в обмен на скидку на природный газ. Соглашение утвердила Верховная рада, решение поддержали 236 депутатов.В последствии секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Службе безопасности Украины поручено проверить обстоятельства ратификации "Харьковских соглашений", и отметил, что в отношении голосовавших по этому вопросу депутатов могут возбудить уголовное дело по статье "госизмена". Позже два депутата от партии "Слуга народа" внесли в Верховную раду законопроект о денонсации соглашений. Государственное бюро расследований Украины заявило, что сообщило экс-премьеру Николаю Азарову о подозрении в государственной измене из-за подписания "Харьковских соглашений", однако он это отрицает. МИД Украины высказался против денонсации "Харьковских соглашений".
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украина, политика
Экс-министра обороны Украины подозревают в госизмене из-за ЧФ в Крыму

Экс-министра обороны Украины подозревают в госизмене из-за согласования соглашений с РФ

17:17 08.08.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании Государственного бюро расследований Украины
Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Экс-министра обороны Украины Михаила Ежеля подозревают в государственной измене. Утверждается, что, осознавая все риски, он способствовал соглашению между Украиной и Россией о сроке пребывания Черноморского флота в Крыму. Об этом сообщили в украинском государственном бюро расследований.

"Сотрудники ГБР сообщили о подозрении в государственной измене бывшему Министру обороны Украины Михаилу Ежелю, который, согласовав подписание Харьковских соглашений, способствовал Российской Федерации в оккупации АР Крым", – сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

В 2010 году, занимая пост министра обороны Украины, Ежель согласовал подписание Харьковских соглашений между Российской Федерацией и Украиной, которые продлили срок пребывания ЧФ РФ в Севастополе в обмен на скидку на природный газ. Соглашение утвердила Верховная рада, решение поддержали 236 депутатов.
В последствии секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Службе безопасности Украины поручено проверить обстоятельства ратификации "Харьковских соглашений", и отметил, что в отношении голосовавших по этому вопросу депутатов могут возбудить уголовное дело по статье "госизмена".
Позже два депутата от партии "Слуга народа" внесли в Верховную раду законопроект о денонсации соглашений. Государственное бюро расследований Украины заявило, что сообщило экс-премьеру Николаю Азарову о подозрении в государственной измене из-за подписания "Харьковских соглашений", однако он это отрицает. МИД Украины высказался против денонсации "Харьковских соглашений".
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