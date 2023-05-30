https://crimea.ria.ru/20230530/chislo-postradavshikh-pri-obrushenii-tribuny-v-rostove-na-donu-vyroslo-do-21-1129089339.html
Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону выросло до 21
Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону выросло до 21 - РИА Новости Крым, 30.05.2023
Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону выросло до 21
Число пострадавших при обрушении трибуны на территории спортивной школы олимпийского резерва №5 в Ростове-на-Дону выросло до 21 человека, сообщили в ГУ МЧС по... РИА Новости Крым, 30.05.2023
2023-05-30T19:42
2023-05-30T19:42
2023-05-30T19:42
ростов-на-дону
гребной канал
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1e/1129089225_0:10:1152:658_1920x0_80_0_0_3ae80c8db1841e07f45c91df7b4619a8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Число пострадавших при обрушении трибуны на территории спортивной школы олимпийского резерва №5 в Ростове-на-Дону выросло до 21 человека, сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.По данным ведомства, одна женщина погибла, среди раненых пять взрослых и 15 детей.Как сообщил журналистам министр физической культуры и спорта Ростовской области Самвел Аракелян, все пострадавшие госпитализированы.Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о том, что на территории Гребного канала шквалистый ветер обрушил трибуну, пострадали 15 человек, одна женщина погибла. На месте ЧП работают руководители и специалисты областных ведомств, спасатели, медики и правоохранители. Проводится расследование.Управление СК по области возбудило уголовное дело по статье о выполнении услуг, не отвечающим требованиям безопасности.
ростов-на-дону
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1e/1129089225_131:0:1022:668_1920x0_80_0_0_4b054b0bda2b7dff156e42ba8542c48e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростов-на-дону, гребной канал, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, новости, общество
Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону выросло до 21
МЧС: число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону выросло до 21 человека
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Число пострадавших при обрушении трибуны на территории спортивной школы олимпийского резерва №5 в Ростове-на-Дону выросло до 21 человека, сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
По данным ведомства, одна женщина погибла, среди раненых пять взрослых и 15 детей.
Как сообщил журналистам министр физической культуры и спорта Ростовской области Самвел Аракелян, все пострадавшие госпитализированы.
"Одна женщина в тяжелом состоянии, остальные все в состоянии средней тяжести. Среди детей один в тяжелом состоянии, остальные - средней степени тяжести", - цитирует Аракеляна РИА Новости.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о том, что на территории Гребного канала шквалистый ветер обрушил трибуну
, пострадали 15 человек, одна женщина погибла.
На месте ЧП работают руководители и специалисты областных ведомств, спасатели, медики и правоохранители. Проводится расследование.
Управление СК по области возбудило уголовное дело по статье о выполнении услуг, не отвечающим требованиям безопасности.