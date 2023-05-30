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Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону выросло до 21 - РИА Новости Крым, 30.05.2023
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Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону выросло до 21
Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону выросло до 21 - РИА Новости Крым, 30.05.2023
Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону выросло до 21
Число пострадавших при обрушении трибуны на территории спортивной школы олимпийского резерва №5 в Ростове-на-Дону выросло до 21 человека, сообщили в ГУ МЧС по... РИА Новости Крым, 30.05.2023
2023-05-30T19:42
2023-05-30T19:42
ростов-на-дону
гребной канал
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Число пострадавших при обрушении трибуны на территории спортивной школы олимпийского резерва №5 в Ростове-на-Дону выросло до 21 человека, сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.По данным ведомства, одна женщина погибла, среди раненых пять взрослых и 15 детей.Как сообщил журналистам министр физической культуры и спорта Ростовской области Самвел Аракелян, все пострадавшие госпитализированы.Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о том, что на территории Гребного канала шквалистый ветер обрушил трибуну, пострадали 15 человек, одна женщина погибла. На месте ЧП работают руководители и специалисты областных ведомств, спасатели, медики и правоохранители. Проводится расследование.Управление СК по области возбудило уголовное дело по статье о выполнении услуг, не отвечающим требованиям безопасности.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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ростов-на-дону, гребной канал, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, новости, общество
Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону выросло до 21

МЧС: число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону выросло до 21 человека

19:42 30.05.2023
 
© МЧС РФМесто обрушения трибуны в Ростове-на-Дону
Место обрушения трибуны в Ростове-на-Дону
© МЧС РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Число пострадавших при обрушении трибуны на территории спортивной школы олимпийского резерва №5 в Ростове-на-Дону выросло до 21 человека, сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
По данным ведомства, одна женщина погибла, среди раненых пять взрослых и 15 детей.
Как сообщил журналистам министр физической культуры и спорта Ростовской области Самвел Аракелян, все пострадавшие госпитализированы.
"Одна женщина в тяжелом состоянии, остальные все в состоянии средней тяжести. Среди детей один в тяжелом состоянии, остальные - средней степени тяжести", - цитирует Аракеляна РИА Новости.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о том, что на территории Гребного канала шквалистый ветер обрушил трибуну, пострадали 15 человек, одна женщина погибла.
На месте ЧП работают руководители и специалисты областных ведомств, спасатели, медики и правоохранители. Проводится расследование.
Управление СК по области возбудило уголовное дело по статье о выполнении услуг, не отвечающим требованиям безопасности.
 
Ростов-на-ДонуГребной каналМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ПроисшествияНовостиОбщество
 
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