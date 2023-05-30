https://crimea.ria.ru/20230530/chislo-postradavshikh-pri-obrushenii-tribuny-v-rostove-na-donu-vyroslo-do-21-1129089339.html

Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону выросло до 21

Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону выросло до 21 - РИА Новости Крым, 30.05.2023

Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону выросло до 21

Число пострадавших при обрушении трибуны на территории спортивной школы олимпийского резерва №5 в Ростове-на-Дону выросло до 21 человека, сообщили в ГУ МЧС по... РИА Новости Крым, 30.05.2023

2023-05-30T19:42

2023-05-30T19:42

2023-05-30T19:42

ростов-на-дону

гребной канал

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Число пострадавших при обрушении трибуны на территории спортивной школы олимпийского резерва №5 в Ростове-на-Дону выросло до 21 человека, сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.По данным ведомства, одна женщина погибла, среди раненых пять взрослых и 15 детей.Как сообщил журналистам министр физической культуры и спорта Ростовской области Самвел Аракелян, все пострадавшие госпитализированы.Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о том, что на территории Гребного канала шквалистый ветер обрушил трибуну, пострадали 15 человек, одна женщина погибла. На месте ЧП работают руководители и специалисты областных ведомств, спасатели, медики и правоохранители. Проводится расследование.Управление СК по области возбудило уголовное дело по статье о выполнении услуг, не отвечающим требованиям безопасности.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростов-на-дону, гребной канал, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, новости, общество