Саммит ШОС и День знаний в Крыму: главные новости понедельника

Саммит ШОС и День знаний в Крыму: главные новости понедельника - РИА Новости Крым, 01.09.2025

Саммит ШОС и День знаний в Крыму: главные новости понедельника

Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине и заявления президента России Владимира Путина. Успехи армии России и атаки ВСУ на...

2025-09-01T22:33

2025-09-01T22:33

2025-09-01T18:21

главное за день

новости

новости крыма

в мире

крым

общество

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине и заявления президента России Владимира Путина. Успехи армии России и атаки ВСУ на мирные регионы РФ. Мощное землетрясение в Афганистане. Рост турпотока в Крым. День знаний в школах республики.О главных событиях понедельника, 1сентября – в подборке РИА Новости Крым.Путин на саммите ШОСВ китайском Тяньцзине проходит самый масштабный саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) за всю ее историю. Президент России Владимир Путин в понедельник принял участие в заседании Совета глав государств-членов объединения, а также в заседании в формате "ШОС плюс". Российский лидер сделал ряд заявлений. В том числе, по Украине. Так, Путин надеется, что понимания, которых удалось достичь в ходе переговоров с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске, будут способствовать урегулированию конфликта.Российский лидер также заявил, что Россия поддерживает инициативы председателя КНР Си Цзиньпина по глобальному управлению. Инициатива заключается в создании более справедливой и рациональной системы глобального управления, над которой ШОС будет работать со всеми странами, а также созданием сообщества единой судьбы человечества.Успехи армии РФ и атаки со стороны ВСУСредства российской ПВО ликвидировали 25 украинских беспилотников накануне вечером, три из них были сбиты над Крымом и 21 над Черным морем, сообщили в Минобороны РФ утром в понедельник. Ночью уничтожили и перехватили еще 23 украинских дрона над Черным и Азовским морями, всего за ночь были ликвидированы 50 вражеских БПЛА. В Приморско-Ахтарске Краснодарского края обломки БПЛА повредили жилые дома и прилегающие территории, пострадавших нет. В Алешках Херсонской области враг ударил по складу гуманитарной помощи, погибла женщина.Всего за сутки средства российской системы ПВО сбили три реактивных снаряда HIMARS и 260 украинских беспилотников. Новые рубежи и более выгодные позиции заняли российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации, за сутки киевский режим потерял более 1200 боевиков.Землетрясение в АфганистанеВ ночь на понедельник произошло землетрясение, затронувшее восточные и центральные провинции Афганистана. Изначально сообщалось о 500 погибших и более тысячи раненых, позже число жертв выросло. Также в понедельник подземные толчки регистрировались и в других странах. Эксперт Вольфман прогнозирует, что это серьезное по своим масштабам сейсмособытие не несет никаких рисков для Крыма.Турпоток в КрымТурпоток в Крым превысил на 16% показатели прошлого года, сообщил в понедельник глава республики Сергей Аксенов. По его данным, в январе – августе текущего года полуостров посетили 5,3 миллиона человек. За три летних месяца в регионе отдохнули 3 миллиона 775 тысяч человек, что на 15% выше прошлогоднего показателя. Самым популярным стал август - только за один этот месяц Крым принял более полутора миллионов отдыхающих, что на 20% больше прошлогодних цифр. По данным Аксенова, 61% отдыхающих прибыли в республику по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 23% – по железной дороге, 16% – через исторические регионы.День знаний1 сентября по всей стране свои двери открыли почти 85 тысяч учебных заведений. В школы, колледжи и университеты отправились более 26,5 млн школьников и студентов, из них порядка 1,5 млн – первоклассники. В Крыму за парты 537 школ сели 229 тысяч учащихся, среди них более 20 тысяч первоклассников. Школьников, их родителей и педагогов с Днем знаний поздравили Глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета республики Владимир Константинов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

