Саммит ШОС и День знаний в Крыму: главные новости понедельника - РИА Новости Крым, 01.09.2025
Саммит ШОС и День знаний в Крыму: главные новости понедельника
Саммит ШОС и День знаний в Крыму: главные новости понедельника - РИА Новости Крым, 01.09.2025
Саммит ШОС и День знаний в Крыму: главные новости понедельника
Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине и заявления президента России Владимира Путина. Успехи армии России и атаки ВСУ на... РИА Новости Крым, 01.09.2025
2025-09-01T22:33
2025-09-01T18:21
главное за день
новости
новости крыма
в мире
крым
общество
Саммит ШОС и День знаний в Крыму: главные новости понедельника

Путин на саммите ШОС и День знаний в Крыму – главное за день

22:33 01.09.2025
 
Главное за день
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине и заявления президента России Владимира Путина. Успехи армии России и атаки ВСУ на мирные регионы РФ. Мощное землетрясение в Афганистане. Рост турпотока в Крым. День знаний в школах республики.
О главных событиях понедельника, 1сентября – в подборке РИА Новости Крым.

Путин на саммите ШОС

В китайском Тяньцзине проходит самый масштабный саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) за всю ее историю. Президент России Владимир Путин в понедельник принял участие в заседании Совета глав государств-членов объединения, а также в заседании в формате "ШОС плюс". Российский лидер сделал ряд заявлений. В том числе, по Украине. Так, Путин надеется, что понимания, которых удалось достичь в ходе переговоров с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске, будут способствовать урегулированию конфликта.
Российский лидер также заявил, что Россия поддерживает инициативы председателя КНР Си Цзиньпина по глобальному управлению. Инициатива заключается в создании более справедливой и рациональной системы глобального управления, над которой ШОС будет работать со всеми странами, а также созданием сообщества единой судьбы человечества.
