ПВО уничтожила 260 украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 01.09.2025
ПВО уничтожила 260 украинских беспилотников
ПВО уничтожила 260 украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 01.09.2025
ПВО уничтожила 260 украинских беспилотников
Средства российской системы ПВО сбили три реактивных снаряда HIMARS и 260 украинских беспилотников за сутки. Об этом сообщило Минобороны РФ в понедельник. РИА Новости Крым, 01.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Средства российской системы ПВО сбили три реактивных снаряда HIMARS и 260 украинских беспилотников за сутки. Об этом сообщило Минобороны РФ в понедельник.В Минобороны РФ добавили, что всего с начала проведения спецоперации уничтожены 666 самолетов, 283 вертолета, 80 972 БПЛА и другие виды военной техники и вооружения.Как сообщалось, в ночь на понедельник средства российской ПВО уничтожили и перехватили 23 украинских беспилотника над Черным и Азовским морями, всего за ночь были ликвидированы 50 украинских дронов. Накануне вечером над Крымом и Черным морем сбили 24 беспилотника.
Новости
ПВО уничтожила 260 украинских беспилотников

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Средства российской системы ПВО сбили три реактивных снаряда HIMARS и 260 украинских беспилотников за сутки. Об этом сообщило Минобороны РФ в понедельник.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 260 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
В Минобороны РФ добавили, что всего с начала проведения спецоперации уничтожены 666 самолетов, 283 вертолета, 80 972 БПЛА и другие виды военной техники и вооружения.
Как сообщалось, в ночь на понедельник средства российской ПВО уничтожили и перехватили 23 украинских беспилотника над Черным и Азовским морями, всего за ночь были ликвидированы 50 украинских дронов. Накануне вечером над Крымом и Черным морем сбили 24 беспилотника.
