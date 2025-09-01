https://crimea.ria.ru/20250901/pvo-unichtozhila-260-ukrainskikh-bespilotnikov--1149120831.html
ПВО уничтожила 260 украинских беспилотников
ПВО уничтожила 260 украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 01.09.2025
ПВО уничтожила 260 украинских беспилотников
Средства российской системы ПВО сбили три реактивных снаряда HIMARS и 260 украинских беспилотников за сутки. Об этом сообщило Минобороны РФ в понедельник. РИА Новости Крым, 01.09.2025
2025-09-01T12:38
2025-09-01T12:38
2025-09-01T12:35
пво
россия
министерство обороны рф
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1f/1131076858_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5e354b2cb874ca2bc70fef2ce7ea9e03.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Средства российской системы ПВО сбили три реактивных снаряда HIMARS и 260 украинских беспилотников за сутки. Об этом сообщило Минобороны РФ в понедельник.В Минобороны РФ добавили, что всего с начала проведения спецоперации уничтожены 666 самолетов, 283 вертолета, 80 972 БПЛА и другие виды военной техники и вооружения.Как сообщалось, в ночь на понедельник средства российской ПВО уничтожили и перехватили 23 украинских беспилотника над Черным и Азовским морями, всего за ночь были ликвидированы 50 украинских дронов. Накануне вечером над Крымом и Черным морем сбили 24 беспилотника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:24 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем Купол Крыма: Аксенов рассказал о надежной защите полуостроваСилы ПВО России уничтожили шесть авиабомб и ракету "Нептун"
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1f/1131076858_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_6df980c5b0834631b31680ae5ccc9d52.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пво, россия, министерство обороны рф, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), потери всу
ПВО уничтожила 260 украинских беспилотников
Силы ПВО сбили три снаряда HIMARS и 260 украинских БПЛА за сутки