ПВО уничтожила 260 украинских беспилотников

Средства российской системы ПВО сбили три реактивных снаряда HIMARS и 260 украинских беспилотников за сутки. Об этом сообщило Минобороны РФ в понедельник. РИА Новости Крым, 01.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Средства российской системы ПВО сбили три реактивных снаряда HIMARS и 260 украинских беспилотников за сутки. Об этом сообщило Минобороны РФ в понедельник.В Минобороны РФ добавили, что всего с начала проведения спецоперации уничтожены 666 самолетов, 283 вертолета, 80 972 БПЛА и другие виды военной техники и вооружения.Как сообщалось, в ночь на понедельник средства российской ПВО уничтожили и перехватили 23 украинских беспилотника над Черным и Азовским морями, всего за ночь были ликвидированы 50 украинских дронов. Накануне вечером над Крымом и Черным морем сбили 24 беспилотника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:24 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем Купол Крыма: Аксенов рассказал о надежной защите полуостроваСилы ПВО России уничтожили шесть авиабомб и ракету "Нептун"

