Новости СВО: армия России громит формирования ВСУ по всей линии фронта - РИА Новости Крым, 01.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Новые рубежи и более выгодные позиции заняли российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации, за сутки киевский режим потерял более 1200 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ в понедельник.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах шести населенных пунктов Сумской области. На Харьковском направлении российские военные ударили по противнику в районах двух населенных пунктов. Украина потеряла свыше 150 военнослужащих.Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике противника возле Купянска и еще четырех населенных пунктов Харьковской области и ДНР. Потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям ВСУ в районах десяти населенных пунктов в ДНР. Противник потерял свыше 170 военнослужащих.Бойцы группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Российские бойцы атаковали противника в районах семи населенных пунктов в ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 415 военнослужащих.Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям ВСУ в районах шести населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей. Противник потерял свыше 220 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Днепр" атаковали ВСУ в районах семи населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей. Киевский режим потерял свыше 60 военнослужащих.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО уничтожила 260 украинских беспилотниковРоссийские военные создают зону безопасности в Сумской областиВ учениях ОДКБ в Белоруссии участвуют более 2000 военнослужащих
Новости СВО: армия России громит формирования ВСУ по всей линии фронта

Новости СВО – за сутки киевский режим потерял более 1200 боевиков в зоне спецоперации

14:54 01.09.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Новые рубежи и более выгодные позиции заняли российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации, за сутки киевский режим потерял более 1200 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ в понедельник.
Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах шести населенных пунктов Сумской области. На Харьковском направлении российские военные ударили по противнику в районах двух населенных пунктов. Украина потеряла свыше 150 военнослужащих.
Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике противника возле Купянска и еще четырех населенных пунктов Харьковской области и ДНР. Потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих.
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям ВСУ в районах десяти населенных пунктов в ДНР. Противник потерял свыше 170 военнослужащих.
Бойцы группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Российские бойцы атаковали противника в районах семи населенных пунктов в ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 415 военнослужащих.
Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям ВСУ в районах шести населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей. Противник потерял свыше 220 военнослужащих.
Подразделения группировки войск "Днепр" атаковали ВСУ в районах семи населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей. Киевский режим потерял свыше 60 военнослужащих.
Сводка Минобороны РФСводка Минобороны РФ
