Рейтинг@Mail.ru
Российские военные создают зону безопасности в Сумской области - РИА Новости Крым, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250830/rossiyskie-voennye-sozdayut-zonu-bezopasnosti-v-sumskoy-oblasti-1149093792.html
Российские военные создают зону безопасности в Сумской области
Российские военные создают зону безопасности в Сумской области - РИА Новости Крым, 30.08.2025
Российские военные создают зону безопасности в Сумской области
Под контроль российской армии перешло более 200 квадратных километров в Сумской области, сообщил в своем докладе начальник Генерального штаба ВС РФ –... РИА Новости Крым, 30.08.2025
2025-08-30T16:55
2025-08-30T16:58
валерий герасимов
генштаб мо рф
новости сво
вооруженные силы россии
министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/16/1124245539_0:0:3204:1802_1920x0_80_0_0_2d3811ee320c8dec33c04fe05448f2d2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Под контроль российской армии перешло более 200 квадратных километров в Сумской области, сообщил в своем докладе начальник Генерального штаба ВС РФ – командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне проведения специальной военной операции генерал армии Валерий Герасимов, подводя итоги весенне-летней кампании 2025 года.В Харьковской области ведутся бои на Волчанском и Липцовском направлениях. Соединения группировки войск "Запад" практически полностью блокировали город Купянск и освободили около половины его территории, заявил Герасимов. На Рубцовском направлении войска продвинулись до 25 километров в глубину обороны противника, освободив 10 населенных пунктов. На Краснолиманском направлении ведутся бои за Кировск и в Серебрянском лесничестве.Также начальник Генштаба ВС РФ проинформировал, что объединенной группировкой войск продолжается безостановочное наступление по всей линии фронта. С марта освобождено более 3,5 тысяч квадратных километров территории и 149 населенных пунктов. В Луганской Народной Республике освобождено 99,7% территории, в Донецкой – 79%. Под контролем российских войск находятся также 74% территории Запорожской и 76% Херсонской областей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250830/vs-rossii-nanesli-massirovannye-udary-po-76-vazhnym-obektam--gerasimov-1149093419.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/16/1124245539_473:0:3204:2048_1920x0_80_0_0_3f910b6f79a3634e18e8243aa18f0a92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
валерий герасимов, генштаб мо рф, новости сво, вооруженные силы россии, министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк)
Российские военные создают зону безопасности в Сумской области

Сотни квадратных километров перешли под контроль российской армии в Сумской области

16:55 30.08.2025 (обновлено: 16:58 30.08.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВС РФ
ВС РФ - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Под контроль российской армии перешло более 200 квадратных километров в Сумской области, сообщил в своем докладе начальник Генерального штаба ВС РФ – командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне проведения специальной военной операции генерал армии Валерий Герасимов, подводя итоги весенне-летней кампании 2025 года.
"Группировка войск "Север" после разгрома противника и ликвидации его вклинения на территории Курской области выполняет задачу по созданию зоны безопасности. В настоящее время в Сумской области под контроль наших войск перешли 210 квадратных километров территории и 13 населенных пунктов", – сообщил Герасимов.
В Харьковской области ведутся бои на Волчанском и Липцовском направлениях. Соединения группировки войск "Запад" практически полностью блокировали город Купянск и освободили около половины его территории, заявил Герасимов. На Рубцовском направлении войска продвинулись до 25 километров в глубину обороны противника, освободив 10 населенных пунктов. На Краснолиманском направлении ведутся бои за Кировск и в Серебрянском лесничестве.
Также начальник Генштаба ВС РФ проинформировал, что объединенной группировкой войск продолжается безостановочное наступление по всей линии фронта. С марта освобождено более 3,5 тысяч квадратных километров территории и 149 населенных пунктов. В Луганской Народной Республике освобождено 99,7% территории, в Донецкой – 79%. Под контролем российских войск находятся также 74% территории Запорожской и 76% Херсонской областей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Тренировки стратегических сил сдерживания РФ
16:27
ВС России нанесли массированные удары по 76 важным объектам ВСУ
 
Валерий ГерасимовГенштаб МО РФНовости СВОВооруженные силы РоссииМинистерство строительства и архитектуры Крыма (Минстрой РК)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:08Российские войска продвигаются в Днепропетровской области
16:55Российские военные создают зону безопасности в Сумской области
16:27ВС России нанесли массированные удары по 76 важным объектам ВСУ
16:10ВС РФ наступают по всему фронту: в Генштабе подвели итоги летней кампании
15:46В Армянске мужчина-инвалид умер после неверно назначенного лечения
15:10Новости СВО: российские бойцы сожгли сотни единиц техники ВСУ за сутки
14:39Андрей Парубий – биография
14:10Крымский мост: быстро растет очередь на выезде с полуострова
13:57В администрации Алушты назвали причину обрушения причала на набережной
13:30В Астраханской области перевернулось судно с пассажирами
12:43В Алуште обвалился причал на набережной
12:39Во Львове убит экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий
12:32Российские войска освободили еще один населенный пункт в Донбассе
12:22Массированный удар по Украине в ночь на субботу – подробности от МО РФ
12:13Активная область на Солнце в ближайшее время станет опасной для Земли
11:42Рейд в Севастополе открыли
11:32Утром над Крымом сбили 18 беспилотников
11:11Еще один завозной случай лихорадки чикунгунья подтвержден в России
10:42В Краснодаре потушили пожар на НПЗ после атаки беспилотников
10:10Ко Дню города в Керчи откроют отремонтированный дворец спорта
Лента новостейМолния