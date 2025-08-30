https://crimea.ria.ru/20250830/rossiyskie-voennye-sozdayut-zonu-bezopasnosti-v-sumskoy-oblasti-1149093792.html

Российские военные создают зону безопасности в Сумской области

Российские военные создают зону безопасности в Сумской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Под контроль российской армии перешло более 200 квадратных километров в Сумской области, сообщил в своем докладе начальник Генерального штаба ВС РФ – командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне проведения специальной военной операции генерал армии Валерий Герасимов, подводя итоги весенне-летней кампании 2025 года.В Харьковской области ведутся бои на Волчанском и Липцовском направлениях. Соединения группировки войск "Запад" практически полностью блокировали город Купянск и освободили около половины его территории, заявил Герасимов. На Рубцовском направлении войска продвинулись до 25 километров в глубину обороны противника, освободив 10 населенных пунктов. На Краснолиманском направлении ведутся бои за Кировск и в Серебрянском лесничестве.Также начальник Генштаба ВС РФ проинформировал, что объединенной группировкой войск продолжается безостановочное наступление по всей линии фронта. С марта освобождено более 3,5 тысяч квадратных километров территории и 149 населенных пунктов. В Луганской Народной Республике освобождено 99,7% территории, в Донецкой – 79%. Под контролем российских войск находятся также 74% территории Запорожской и 76% Херсонской областей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

