Российские военные создают зону безопасности в Сумской области
Сотни квадратных километров перешли под контроль российской армии в Сумской области
16:55 30.08.2025 (обновлено: 16:58 30.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Под контроль российской армии перешло более 200 квадратных километров в Сумской области, сообщил в своем докладе начальник Генерального штаба ВС РФ – командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне проведения специальной военной операции генерал армии Валерий Герасимов, подводя итоги весенне-летней кампании 2025 года.
"Группировка войск "Север" после разгрома противника и ликвидации его вклинения на территории Курской области выполняет задачу по созданию зоны безопасности. В настоящее время в Сумской области под контроль наших войск перешли 210 квадратных километров территории и 13 населенных пунктов", – сообщил Герасимов.
В Харьковской области ведутся бои на Волчанском и Липцовском направлениях. Соединения группировки войск "Запад" практически полностью блокировали город Купянск и освободили около половины его территории, заявил Герасимов. На Рубцовском направлении войска продвинулись до 25 километров в глубину обороны противника, освободив 10 населенных пунктов. На Краснолиманском направлении ведутся бои за Кировск и в Серебрянском лесничестве.
Также начальник Генштаба ВС РФ проинформировал, что объединенной группировкой войск продолжается безостановочное наступление по всей линии фронта. С марта освобождено более 3,5 тысяч квадратных километров территории и 149 населенных пунктов. В Луганской Народной Республике освобождено 99,7% территории, в Донецкой – 79%. Под контролем российских войск находятся также 74% территории Запорожской и 76% Херсонской областей.
