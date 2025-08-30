https://crimea.ria.ru/20250830/vs-rf-nastupayut-po-vsemu-frontu-v-genshtabe-podvel-itogi-letney-kampanii-1149093347.html

ВС РФ наступают по всему фронту: в Генштабе подвели итоги летней кампании

ВС РФ наступают по всему фронту: в Генштабе подвели итоги летней кампании

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Объединенной группировкой войск российской армии продолжается безостановочное наступление практически по всей линии фронта в зоне СВО. С марта освобождено более 3,5 тысяч квадратных километров территории и 149 населенных пунктов. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ – командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне проведения специальной военной операции генерал армии Валерий Герасимов, подводя итоги весенне-летней кампании 2025 года.По его информации, в Луганской Народной Республике освобождено 99,7% территории, в Донецкой – 79%. Под контролем российских войск находятся также 74% территории Запорожской и 76% Херсонской областей.Соединения группировки войск "Запад" практически полностью блокировали город Купянск и освободили около половины его территории. На Рубцовском направлении войска продвинулись до 25 километров в глубину обороны противника, освободив 10 населенных пунктов. На Краснолиманском направлении ведутся бои за Кировск и в Серебрянском лесничестве.Группировка войск "Южная" продолжает наступление на северском направлении, бои идут в городской черте Северска. На Краматорско-Дружковском направлении войска продвигаются к Константиновке. На Александро-Калиновском направлении за месяц освобождено пять населенных пунктов.Группировка войск "Центр" развивает наступление на Октябрьском, Красноармейском и Днепропетровском направлениях. Осуществляется охват Красноармейско-Димитровской агломерации, бои идут в Красноармейске. В Днепропетровской области под контроль перешли два населенных пункта – Дачное и Филия.Группировка войск "Восток" продвигается в западном направлении по территории ДНР и освободила 25 населенных пунктов, включая Камышеваху. В Запорожской области под контроль взяты Малиновка и Темировка, в Днепропетровской – Вороное, Январское и Новогеоргиевка.Группировкой войск "Днепр" на Ореховском направлении освобождены шесть населенных пунктов в Запорожской области. Продолжаются активные действия в районе Степногорска, Малой Токмачки и Плавней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

