ВС РФ наступают по всему фронту: в Генштабе подвели итоги летней кампании - РИА Новости Крым, 30.08.2025
ВС РФ наступают по всему фронту: в Генштабе подвели итоги летней кампании
ВС РФ наступают по всему фронту: в Генштабе подвели итоги летней кампании - РИА Новости Крым, 30.08.2025
ВС РФ наступают по всему фронту: в Генштабе подвели итоги летней кампании
Объединенной группировкой войск российской армии продолжается безостановочное наступление практически по всей линии фронта в зоне СВО. С марта освобождено более
2025-08-30T16:10
2025-08-30T16:46
министерство обороны рф
валерий герасимов
генштаб мо рф
вооруженные силы россии
новости сво
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Объединенной группировкой войск российской армии продолжается безостановочное наступление практически по всей линии фронта в зоне СВО. С марта освобождено более 3,5 тысяч квадратных километров территории и 149 населенных пунктов. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ – командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне проведения специальной военной операции генерал армии Валерий Герасимов, подводя итоги весенне-летней кампании 2025 года.По его информации, в Луганской Народной Республике освобождено 99,7% территории, в Донецкой – 79%. Под контролем российских войск находятся также 74% территории Запорожской и 76% Херсонской областей.Соединения группировки войск "Запад" практически полностью блокировали город Купянск и освободили около половины его территории. На Рубцовском направлении войска продвинулись до 25 километров в глубину обороны противника, освободив 10 населенных пунктов. На Краснолиманском направлении ведутся бои за Кировск и в Серебрянском лесничестве.Группировка войск "Южная" продолжает наступление на северском направлении, бои идут в городской черте Северска. На Краматорско-Дружковском направлении войска продвигаются к Константиновке. На Александро-Калиновском направлении за месяц освобождено пять населенных пунктов.Группировка войск "Центр" развивает наступление на Октябрьском, Красноармейском и Днепропетровском направлениях. Осуществляется охват Красноармейско-Димитровской агломерации, бои идут в Красноармейске. В Днепропетровской области под контроль перешли два населенных пункта – Дачное и Филия.Группировка войск "Восток" продвигается в западном направлении по территории ДНР и освободила 25 населенных пунктов, включая Камышеваху. В Запорожской области под контроль взяты Малиновка и Темировка, в Днепропетровской – Вороное, Январское и Новогеоргиевка.Группировкой войск "Днепр" на Ореховском направлении освобождены шесть населенных пунктов в Запорожской области. Продолжаются активные действия в районе Степногорска, Малой Токмачки и Плавней.
министерство обороны рф, валерий герасимов, генштаб мо рф, вооруженные силы россии, новости сво
ВС РФ наступают по всему фронту: в Генштабе подвели итоги летней кампании

Армия РФ идет в наступление по всему фронту – в ГШ подвели итоги весенне-летней кампании

16:10 30.08.2025 (обновлено: 16:46 30.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Объединенной группировкой войск российской армии продолжается безостановочное наступление практически по всей линии фронта в зоне СВО. С марта освобождено более 3,5 тысяч квадратных километров территории и 149 населенных пунктов. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ – командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне проведения специальной военной операции генерал армии Валерий Герасимов, подводя итоги весенне-летней кампании 2025 года.
По его информации, в Луганской Народной Республике освобождено 99,7% территории, в Донецкой – 79%. Под контролем российских войск находятся также 74% территории Запорожской и 76% Херсонской областей.
Соединения группировки войск "Запад" практически полностью блокировали город Купянск и освободили около половины его территории. На Рубцовском направлении войска продвинулись до 25 километров в глубину обороны противника, освободив 10 населенных пунктов. На Краснолиманском направлении ведутся бои за Кировск и в Серебрянском лесничестве.
Группировка войск "Южная" продолжает наступление на северском направлении, бои идут в городской черте Северска. На Краматорско-Дружковском направлении войска продвигаются к Константиновке. На Александро-Калиновском направлении за месяц освобождено пять населенных пунктов.
Группировка войск "Центр" развивает наступление на Октябрьском, Красноармейском и Днепропетровском направлениях. Осуществляется охват Красноармейско-Димитровской агломерации, бои идут в Красноармейске. В Днепропетровской области под контроль перешли два населенных пункта – Дачное и Филия.
Группировка войск "Восток" продвигается в западном направлении по территории ДНР и освободила 25 населенных пунктов, включая Камышеваху. В Запорожской области под контроль взяты Малиновка и Темировка, в Днепропетровской – Вороное, Январское и Новогеоргиевка.
Группировкой войск "Днепр" на Ореховском направлении освобождены шесть населенных пунктов в Запорожской области. Продолжаются активные действия в районе Степногорска, Малой Токмачки и Плавней.
Министерство обороны РФВалерий ГерасимовГенштаб МО РФВооруженные силы РоссииНовости СВО
 
