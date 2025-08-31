https://crimea.ria.ru/20250831/v-ucheniyakh-odkb-v-belorussii-uchastvuyut-bolee-2000-voennosluzhaschikh-1149102266.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. В учениях ОДКБ в Белоруссии участвуют более 2000 военнослужащих и 450 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе 9 боевых самолетов и вертолетов, свыше 70 БПЛА, сообщил Объединенный пресс-центр учений.
В воскресенье в Витебске дан старт трем учениям ОДКБ - "Взаимодействие-2025", "Поиск-2025" и "Эшелон-2025".
"Всего задействовано более 2000 военнослужащих и 450 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе 9 боевых самолетов и вертолетов, свыше 70 разнотипных беспилотных летательных аппаратов", - сообщил Объединенный пресс-центр учений.
В учениях принимают участие контингенты Войск (Коллективных сил) ОДКБ Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан.
"Среди них – воинские контингенты, формирования сил специального назначения из числа специальных подразделений органов внутренних дел (полиции), органов безопасности и специальных служб, уполномоченных органов в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ", - сообщил пресс-центр.
Совместное учение с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2025" направлено на отработку вопросов подготовки и проведения совместной операции по участию в разрешении кризисной ситуации на территории государства – члена ОДКБ. Помимо это проводятся специальное учение с силами и средствами разведки "Поиск-2025", а также специальное учение с силами и средствами материально-технического обеспечения "Эшелон-2025", сообщил пресс-центр.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.