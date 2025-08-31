https://crimea.ria.ru/20250831/v-ucheniyakh-odkb-v-belorussii-uchastvuyut-bolee-2000-voennosluzhaschikh-1149102266.html

В учениях ОДКБ в Белоруссии участвуют более 2000 военнослужащих

В учениях ОДКБ в Белоруссии участвуют более 2000 военнослужащих - РИА Новости Крым, 31.08.2025

В учениях ОДКБ в Белоруссии участвуют более 2000 военнослужащих

В учениях ОДКБ в Белоруссии участвуют более 2000 военнослужащих и 450 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе 9 боевых самолетов и... РИА Новости Крым, 31.08.2025

2025-08-31T12:08

2025-08-31T12:08

2025-08-31T12:08

учения

организация договора о коллективной безопасности (одкб)

белоруссия

армия и флот

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0a/1123190131_0:0:3088:1737_1920x0_80_0_0_ae9b3fdc2e95b195274af81ab6765683.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. В учениях ОДКБ в Белоруссии участвуют более 2000 военнослужащих и 450 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе 9 боевых самолетов и вертолетов, свыше 70 БПЛА, сообщил Объединенный пресс-центр учений.В воскресенье в Витебске дан старт трем учениям ОДКБ - "Взаимодействие-2025", "Поиск-2025" и "Эшелон-2025".В учениях принимают участие контингенты Войск (Коллективных сил) ОДКБ Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан.Совместное учение с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2025" направлено на отработку вопросов подготовки и проведения совместной операции по участию в разрешении кризисной ситуации на территории государства – члена ОДКБ. Помимо это проводятся специальное учение с силами и средствами разведки "Поиск-2025", а также специальное учение с силами и средствами материально-технического обеспечения "Эшелон-2025", сообщил пресс-центр.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

белоруссия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

учения, организация договора о коллективной безопасности (одкб), белоруссия, армия и флот, новости