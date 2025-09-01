Рейтинг@Mail.ru
Более 500 человек погибли из-за землетрясения в Афганистане - РИА Новости Крым, 01.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250901/bolee-500-chelovek-pogibli-iz-za-zemletryaseniya-v-afganistane-1149113205.html
Более 500 человек погибли из-за землетрясения в Афганистане
Более 500 человек погибли из-за землетрясения в Афганистане - РИА Новости Крым, 01.09.2025
Более 500 человек погибли из-за землетрясения в Афганистане
По меньшей мере 500 человек погибли и около 1000 пострадали в результате землетрясения в афганской провинции Кунар. Об этом сообщает телеканал Sky News со... РИА Новости Крым, 01.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. По меньшей мере 500 человек погибли и около 1000 пострадали в результате землетрясения в афганской провинции Кунар. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на афганское агентство RTAЗемлетрясение произошло в северо-восточной провинции Кунар недалеко от границы с Пакистаном. Эпицентр находился недалеко от Джелалабада на глубине 14 километров.Власти начали масштабную спасательную операцию, вместе с жителями в настоящее время занимаются спасением пострадавших. Группы поддержки из центра и близлежащих провинций также находятся в пути. Отмечается, что число жертв может увеличиться.В свою очередь новостной портал Tolo news со ссылкой на представителя провинциального управления по готовности к стихийным бедствиям сообщает, что больше всего от удара стихи пострадали уезды Нургал, Цавкай, Ватапур, Манугай и Чапа-Дара.В результате землетрясения несколько деревень в уезде Нургал оказались погребены под землей, и, по оценкам, сотни людей могут оставаться под завалами.
афганистан, новости, происшествия, стихия, землетрясение
Более 500 человек погибли из-за землетрясения в Афганистане

Более 500 человек погибли в результате землетрясения в горном Афганистане – СМИ

09:07 01.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. По меньшей мере 500 человек погибли и около 1000 пострадали в результате землетрясения в афганской провинции Кунар. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на афганское агентство RTA
"По меньшей мере 500 человек погибли и около 1000 пострадали в результате землетрясения магнитудой 6.0 в Афганистане ", – говорится в сообщении.
Землетрясение произошло в северо-восточной провинции Кунар недалеко от границы с Пакистаном. Эпицентр находился недалеко от Джелалабада на глубине 14 километров.
Власти начали масштабную спасательную операцию, вместе с жителями в настоящее время занимаются спасением пострадавших. Группы поддержки из центра и близлежащих провинций также находятся в пути. Отмечается, что число жертв может увеличиться.
В свою очередь новостной портал Tolo news со ссылкой на представителя провинциального управления по готовности к стихийным бедствиям сообщает, что больше всего от удара стихи пострадали уезды Нургал, Цавкай, Ватапур, Манугай и Чапа-Дара.
В результате землетрясения несколько деревень в уезде Нургал оказались погребены под землей, и, по оценкам, сотни людей могут оставаться под завалами.
