Более 500 человек погибли из-за землетрясения в Афганистане

Более 500 человек погибли из-за землетрясения в Афганистане

2025-09-01T09:07

афганистан

новости

происшествия

стихия

землетрясение

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. По меньшей мере 500 человек погибли и около 1000 пострадали в результате землетрясения в афганской провинции Кунар. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на афганское агентство RTAЗемлетрясение произошло в северо-восточной провинции Кунар недалеко от границы с Пакистаном. Эпицентр находился недалеко от Джелалабада на глубине 14 километров.Власти начали масштабную спасательную операцию, вместе с жителями в настоящее время занимаются спасением пострадавших. Группы поддержки из центра и близлежащих провинций также находятся в пути. Отмечается, что число жертв может увеличиться.В свою очередь новостной портал Tolo news со ссылкой на представителя провинциального управления по готовности к стихийным бедствиям сообщает, что больше всего от удара стихи пострадали уезды Нургал, Цавкай, Ватапур, Манугай и Чапа-Дара.В результате землетрясения несколько деревень в уезде Нургал оказались погребены под землей, и, по оценкам, сотни людей могут оставаться под завалами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильное землетрясение произошло в Каспийском мореМощное землетрясение произошло в проливе ДрейкаУ берегов Японии и Индонезии произошли мощные землетрясения

