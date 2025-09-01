https://crimea.ria.ru/20250901/esche-23-ukrainskikh-bespilotnika-sbili-nad-chernym-i-azovskim-moryami-1149110847.html

Еще 23 украинских беспилотника сбили над Черным и Азовским морями

Еще 23 украинских беспилотника сбили над Черным и Азовским морями - РИА Новости Крым, 01.09.2025

Еще 23 украинских беспилотника сбили над Черным и Азовским морями

Средства российской ПВО в ночь на понедельник уничтожили и перехватили 23 украинских беспилотника над Черным и Азовским морями, всего за ночь были ликвидированы РИА Новости Крым, 01.09.2025

2025-09-01T07:16

2025-09-01T07:16

2025-09-01T07:30

черное море

азовское море

новости

новости крыма

белгородская область

саратовская область

самарская область

оренбургская область

татарстан

краснодарский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0d/1145633402_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8bda314dc8d017dc71e2d7c368bcfe97.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Средства российской ПВО в ночь на понедельник уничтожили и перехватили 23 украинских беспилотника над Черным и Азовским морями, всего за ночь были ликвидированы 50 украинских дронов, сообщили в Минобороны РФ.16 беспилотников были ликвидированы над Черным морем, семь – над Азовским, 12 – над Белгородской областью, четыре – над Саратовской, по три – над Самарской, Оренбургской и над Татарстаном, два – над Краснодарским краем.Накануне вечером над Крымом и Черным морем сбили 24 беспилотника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

черное море

азовское море

белгородская область

саратовская область

самарская область

оренбургская область

татарстан

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, азовское море, новости, новости крыма, белгородская область, саратовская область, самарская область, оренбургская область, татарстан, краснодарский край, пво, беспилотник (бпла, дрон)