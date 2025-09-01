https://crimea.ria.ru/20250901/esche-23-ukrainskikh-bespilotnika-sbili-nad-chernym-i-azovskim-moryami-1149110847.html
Еще 23 украинских беспилотника сбили над Черным и Азовским морями
2025-09-01T07:16
2025-09-01T07:16
2025-09-01T07:30
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Средства российской ПВО в ночь на понедельник уничтожили и перехватили 23 украинских беспилотника над Черным и Азовским морями, всего за ночь были ликвидированы 50 украинских дронов, сообщили в Минобороны РФ.16 беспилотников были ликвидированы над Черным морем, семь – над Азовским, 12 – над Белгородской областью, четыре – над Саратовской, по три – над Самарской, Оренбургской и над Татарстаном, два – над Краснодарским краем.Накануне вечером над Крымом и Черным морем сбили 24 беспилотника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
07:16 01.09.2025 (обновлено: 07:30 01.09.2025)