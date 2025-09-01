Рейтинг@Mail.ru
Еще 23 украинских беспилотника сбили над Черным и Азовским морями - РИА Новости Крым, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250901/esche-23-ukrainskikh-bespilotnika-sbili-nad-chernym-i-azovskim-moryami-1149110847.html
Еще 23 украинских беспилотника сбили над Черным и Азовским морями
Еще 23 украинских беспилотника сбили над Черным и Азовским морями - РИА Новости Крым, 01.09.2025
Еще 23 украинских беспилотника сбили над Черным и Азовским морями
Средства российской ПВО в ночь на понедельник уничтожили и перехватили 23 украинских беспилотника над Черным и Азовским морями, всего за ночь были ликвидированы РИА Новости Крым, 01.09.2025
2025-09-01T07:16
2025-09-01T07:30
черное море
азовское море
новости
новости крыма
белгородская область
саратовская область
самарская область
оренбургская область
татарстан
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0d/1145633402_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8bda314dc8d017dc71e2d7c368bcfe97.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Средства российской ПВО в ночь на понедельник уничтожили и перехватили 23 украинских беспилотника над Черным и Азовским морями, всего за ночь были ликвидированы 50 украинских дронов, сообщили в Минобороны РФ.16 беспилотников были ликвидированы над Черным морем, семь – над Азовским, 12 – над Белгородской областью, четыре – над Саратовской, по три – над Самарской, Оренбургской и над Татарстаном, два – над Краснодарским краем.Накануне вечером над Крымом и Черным морем сбили 24 беспилотника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
черное море
азовское море
белгородская область
саратовская область
самарская область
оренбургская область
татарстан
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0d/1145633402_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_f202c012ed9a6846724acc31fbac3c14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
черное море, азовское море, новости, новости крыма, белгородская область, саратовская область, самарская область, оренбургская область, татарстан, краснодарский край, пво, беспилотник (бпла, дрон)
Еще 23 украинских беспилотника сбили над Черным и Азовским морями

Над Черным и Азовским морями сбили еще 23 украинских беспилотника

07:16 01.09.2025 (обновлено: 07:30 01.09.2025)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваРабота ПВО
Работа ПВО
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Средства российской ПВО в ночь на понедельник уничтожили и перехватили 23 украинских беспилотника над Черным и Азовским морями, всего за ночь были ликвидированы 50 украинских дронов, сообщили в Минобороны РФ.
"С полуночи до 05:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.
16 беспилотников были ликвидированы над Черным морем, семь – над Азовским, 12 – над Белгородской областью, четыре – над Саратовской, по три – над Самарской, Оренбургской и над Татарстаном, два – над Краснодарским краем.
Накануне вечером над Крымом и Черным морем сбили 24 беспилотника.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Черное мореАзовское мореНовостиНовости КрымаБелгородская областьСаратовская областьСамарская областьОренбургская областьТатарстанКраснодарский крайПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:57Камчатку снова трясет: у побережья произошло землетрясение
09:51Страны ШОС осудили удары Израиля и США по Ирану
09:43В МЧС рассказали алгоритм действий при пожаре в школе
09:37Сотрудник ГАИ назвал опасности начала учебного года для водителей и детей
09:22Крымский мост сейчас: многокилометровые очереди стоят со стороны Тамани
09:07Более 500 человек погибли из-за землетрясения в Афганистане
08:48В Крыму с 1 сентября охотники обязаны сдавать экзамен
08:35Новый этап в жизни: лидеры Крыма поздравили школьников с Днем знаний
08:11"Вторая рука" и новый сервис MAX – что ждет россиян в сентябре
07:55Путин заявил о впечатляющих темпах развития сотрудничества в ШОС
07:46ШОС стала крупнейшей в мире региональной организацией – Си Цзиньпин
07:30Путин: достигнутые на Аляске понимания открывают дорогу к миру на Украине
07:16Еще 23 украинских беспилотника сбили над Черным и Азовским морями
07:04Крымский мост: со стороны Кубани быстро растет очередь
06:3724 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем
06:08Путин в Китае на заседании Совета глав государств – членов ШОС
00:01Возможен дождь с грозой: погода в Крыму 1 сентября
00:00Какой сегодня праздник: 1 сентября
21:4732 беспилотника сбиты над Крымом и Черным морем
21:33Путин на саммите в Китае и учения ОДКБ в Белоруссии – главное за день
Лента новостейМолния