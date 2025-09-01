https://crimea.ria.ru/20250901/24-bespilotnika-sbili-nad-krymom-i-chernym-morem-1149109779.html

24 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем

24 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 01.09.2025

24 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем

Средства российской ПВО ликвидировали 25 украинских беспилотников накануне вечером, три из них были сбиты над Крымом и 21 над Черным морем, сообщили в... РИА Новости Крым, 01.09.2025

2025-09-01T06:37

2025-09-01T06:37

2025-09-01T07:00

новости

новости крыма

крым

черное море

краснодарский край

пво

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1f/1141520286_95:110:591:389_1920x0_80_0_0_a42ac8ee141d9a7b244933d73070b1bd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Средства российской ПВО ликвидировали 25 украинских беспилотников накануне вечером, три из них были сбиты над Крымом и 21 над Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.Три беспилотника сбили над Крымом, 21 – над акваторией Черного моря и один – над территорией Краснодарского края, проинформировали в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

черное море

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, новости крыма, крым, черное море, краснодарский край, пво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон)