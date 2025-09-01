Рейтинг@Mail.ru
24 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 01.09.2025
24 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем
24 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 01.09.2025
24 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем
Средства российской ПВО ликвидировали 25 украинских беспилотников накануне вечером, три из них были сбиты над Крымом и 21 над Черным морем, сообщили в... РИА Новости Крым, 01.09.2025
2025-09-01T06:37
2025-09-01T07:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Средства российской ПВО ликвидировали 25 украинских беспилотников накануне вечером, три из них были сбиты над Крымом и 21 над Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.Три беспилотника сбили над Крымом, 21 – над акваторией Черного моря и один – над территорией Краснодарского края, проинформировали в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
24 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем

Над Крымом и Черным морем сбили 24 беспилотника

06:37 01.09.2025 (обновлено: 07:00 01.09.2025)
 
© Пресс-служба концерна "Калашников" / Перейти в фотобанкПВО
ПВО
© Пресс-служба концерна "Калашников"
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Средства российской ПВО ликвидировали 25 украинских беспилотников накануне вечером, три из них были сбиты над Крымом и 21 над Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.
"С 21:00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.
Три беспилотника сбили над Крымом, 21 – над акваторией Черного моря и один – над территорией Краснодарского края, проинформировали в российском военном ведомстве.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
