24 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем
24 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем
2025-09-01T06:37
2025-09-01T06:37
2025-09-01T07:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Средства российской ПВО ликвидировали 25 украинских беспилотников накануне вечером, три из них были сбиты над Крымом и 21 над Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.Три беспилотника сбили над Крымом, 21 – над акваторией Черного моря и один – над территорией Краснодарского края, проинформировали в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
06:37 01.09.2025 (обновлено: 07:00 01.09.2025)