Турпоток в Крым превысил показатели прошлого года на 16%
Турпоток в Крым превысил показатели прошлого года на 16% - РИА Новости Крым, 01.09.2025
Турпоток в Крым превысил показатели прошлого года на 16%
Турпоток в Крым превысил на 16% показатели прошлого года, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 01.09.2025
2025-09-01T13:07
2025-09-01T13:07
2025-09-01T13:13
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/01/1149122167_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_7957e0a56435209d9bbbb64ba1997c38.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Турпоток в Крым превысил на 16% показатели прошлого года, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Самым популярным стал август - только за один этот месяц Крым принял более полутора миллионов отдыхающих, что на 20 % больше прошлогодних цифр.По данным Аксенова, 61 % отдыхающих прибыли в республику по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 23 % – по железной дороге, 16 % – через исторические регионы. Средний уровень загрузки средств размещения в июне – августе составил 70 %, это на 9 % выше, чем в прошлом году. Больше всего были загружены объекты размещения городов Саки – 78 %, Евпатории и Ялты – 77 и 76 % соответственно. Глава региона добавил, что, согласно оценкам экспертов, Крым стал лидером по росту турпотока в стране.Ранее в Крымском гидрометцентре сообщили, что несмотря на завершение лета, купальный сезон в Крыму продолжается: комфортная температура морской воды сохранится еще не одну неделю. На сегодняшний день самые высокие показатели температуры воды зафиксированы у берегов Севастополя и на побережье Азовского моря – 25 градусов.
Турпоток в Крым превысил показатели прошлого года на 16%
В Крыму с начала года отдохнули более 5,3 млн человек - Аксенов
13:07 01.09.2025 (обновлено: 13:13 01.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Турпоток в Крым превысил на 16% показатели прошлого года, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Турпоток в Крым в январе – августе текущего года превысил 5,3 миллиона человек. Это на 16 % больше, чем в 2024 году. За три летних месяца в нашем регионе, по данным Министерства курортов и туризма республики, отдохнули 3 миллиона 775 тысяч человек, что на 15 % выше прошлогоднего показателя", - написал он в своем ТГ-канале.
Самым популярным стал август - только за один этот месяц Крым принял более полутора миллионов отдыхающих, что на 20 % больше прошлогодних цифр.
По данным Аксенова, 61 % отдыхающих прибыли в республику по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 23 % – по железной дороге, 16 % – через исторические регионы.
"Больше всего туристов, 43 %, принял Южный берег, более трети отдыхающих выбрали западное побережье, 15 % – восточное", - уточнил он.
Средний уровень загрузки средств размещения в июне – августе составил 70 %, это на 9 % выше, чем в прошлом году. Больше всего были загружены объекты размещения городов Саки – 78 %, Евпатории и Ялты – 77 и 76 % соответственно.
Глава региона добавил, что, согласно оценкам экспертов, Крым стал лидером по росту турпотока в стране.
Ранее в Крымском гидрометцентре сообщили, что несмотря на завершение лета, купальный сезон в Крыму продолжается
: комфортная температура морской воды сохранится еще не одну неделю. На сегодняшний день самые высокие показатели температуры воды зафиксированы у берегов Севастополя и на побережье Азовского моря – 25 градусов.
