Турпоток в Крым превысил показатели прошлого года на 16%

Турпоток в Крым превысил на 16% показатели прошлого года, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 01.09.2025

2025-09-01T13:07

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Турпоток в Крым превысил на 16% показатели прошлого года, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Самым популярным стал август - только за один этот месяц Крым принял более полутора миллионов отдыхающих, что на 20 % больше прошлогодних цифр.По данным Аксенова, 61 % отдыхающих прибыли в республику по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 23 % – по железной дороге, 16 % – через исторические регионы. Средний уровень загрузки средств размещения в июне – августе составил 70 %, это на 9 % выше, чем в прошлом году. Больше всего были загружены объекты размещения городов Саки – 78 %, Евпатории и Ялты – 77 и 76 % соответственно. Глава региона добавил, что, согласно оценкам экспертов, Крым стал лидером по росту турпотока в стране.Ранее в Крымском гидрометцентре сообщили, что несмотря на завершение лета, купальный сезон в Крыму продолжается: комфортная температура морской воды сохранится еще не одну неделю. На сегодняшний день самые высокие показатели температуры воды зафиксированы у берегов Севастополя и на побережье Азовского моря – 25 градусов. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сезон продолжается: где в Крыму самое теплое мореКакие крымские города туристы выбирают в сентябреТройной рост – туристы выбирают Севастополь для экскурсий

