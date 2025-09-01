Рейтинг@Mail.ru
Что сказал Путин на саммите ШОС – главные заявления - РИА Новости Крым, 01.09.2025
Что сказал Путин на саммите ШОС – главные заявления
Что сказал Путин на саммите ШОС – главные заявления
Что сказал Путин на саммите ШОС – главные заявления
В китайском Тяньцзине проходит самый масштабный саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) за всю ее историю. Президент России Владимир Путин принял... РИА Новости Крым, 01.09.2025
Что сказал Путин на саммите ШОС – главные заявления

Главные заявления Путина на саммите ШОС в Китае

13:22 01.09.2025 (обновлено: 13:40 01.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В китайском Тяньцзине проходит самый масштабный саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) за всю ее историю. Президент России Владимир Путин принял участие в заседании Совета глав государств-членов объединения, а также в заседании в формате "ШОС плюс". Главные заявления российского лидера – в подборке РИА Новости Крым.

Новая система глобального управления

Россия поддерживает инициативы председателя КНР Си Цзиньпина по глобальному управлению, заявил президент РФ. Инициатива заключается в создании более справедливой и рациональной системы глобального управления, над которой ШОС будет работать со всеми странами, а также созданием сообщества единой судьбы человечества. Все страны, независимо от размера, силы или богатства, должны иметь равное участие и возможности в вопросах глобального управления.
"Россия поддерживает инициативу председателя Си Цзиньпина и заинтересована в том, чтобы приступить к конкретному обсуждению предложений, которые высказали наши китайские друзья", – сказал Путин.
По его мнению, именно ШОС могла бы взять на себя лидирующую роль в усилиях по формированию в мире более справедливой и равноправной системы глобального управления, которая основывалась бы на примате международного права и ключевых положениях Устава ООН, была бы подлинно сбалансирована и учитывала бы интересы максимально широкого круга стран.

Укрепление взаимного доверия

ШОС вносит ощутимый вклад в укрепление атмосферы сотрудничества и взаимного доверия на всем евразийском континенте, помогая тем самым заложить политические и социально-экономические предпосылки для формирования в Евразии новой системы стабильности, безопасности и мирного развития, подчеркнул российский лидер.
"Организация последовательно наращивает влияние в решении актуальных международных вопросов, выступает мощным локомотивом процессов глобального развития и утверждения подлинной многосторонности", – добавил Путин.

Экономика стран организации

Темпы развития сотрудничества в рамках ШОС действительно впечатляют, подчеркнул российский лидер.
Например, средний прирост валового внутреннего продукта стран-членов в прошлом году составил более 5%, промышленного производства – 4,6%. Поступательно растет и встречная торговля. Во взаиморасчетах все шире используются национальные валюты.

Банк развития ШОС

"Мы выступаем за выпуск совместных облигаций государств-членов, за создание в ШОС собственной платежно-расчетной и депозитарной инфраструктуры, за формирование банка совместных инвестиционных проектов. Все это позволит повысить эффективность наших экономических обменов, обезопасить их от колебаний внешней конъюнктуры", – заявил Путин.
Пункт об учреждение Банка развития ШОС зафиксирован в Тяньцзиньской декларации по итогам заседания Совета.

Традиционные ценности

Глава российского государства также указал на необходимость вернуть традиционные ценности на международную повестку дня. Этому в том числе будет способствовать проведение международного конкурса "Интервидение", который направлен на продвижение общечеловеческих и культурных ценностей. Это масштабное мероприятие состоится 20 сентября в Москве.

Урегулирование на Украине

В одном из своих выступлений Владимир Путин также затронул тему украинского урегулирования. Глава государства в очередной раз подчеркнул, что этот кризис возник не в результате нападения России на Украину, а в результате государственного переворота в Киеве, который был поддержан и спровоцирован Западом, а также попытками с помощью вооруженных сил подавить сопротивление тех регионов и тех людей на Украине, которые этот переворот не приняли и не поддержали. Вторая причина кризиса заключается в постоянных попытках Запада втянуть Украину в НАТО.
Российский президент выразил надежду, что достигнутые на недавней российско-американской встрече в верхах на Аляске открывают дорогу к миру на Украине. А чтобы этот мир был устойчивым, должны быть устранены первопричины кризиса и восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности.

Расширение ШОС

Владимир Путин сообщил, что сегодня на рассмотрении в организации находятся более 10 новых заявок от разных стран на присоединение к ШОС в качестве наблюдателя или диалогового партнера. Каждая из этих заявок, безусловно, заслуживает самого внимательного и доброжелательного отношения, подчеркнул он.
