Что сказал Путин на саммите ШОС – главные заявления

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В китайском Тяньцзине проходит самый масштабный саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) за всю ее историю. Президент России Владимир Путин принял участие в заседании Совета глав государств-членов объединения, а также в заседании в формате "ШОС плюс". Главные заявления российского лидера – в подборке РИА Новости Крым.Новая система глобального управленияРоссия поддерживает инициативы председателя КНР Си Цзиньпина по глобальному управлению, заявил президент РФ. Инициатива заключается в создании более справедливой и рациональной системы глобального управления, над которой ШОС будет работать со всеми странами, а также созданием сообщества единой судьбы человечества. Все страны, независимо от размера, силы или богатства, должны иметь равное участие и возможности в вопросах глобального управления.По его мнению, именно ШОС могла бы взять на себя лидирующую роль в усилиях по формированию в мире более справедливой и равноправной системы глобального управления, которая основывалась бы на примате международного права и ключевых положениях Устава ООН, была бы подлинно сбалансирована и учитывала бы интересы максимально широкого круга стран.Укрепление взаимного доверияШОС вносит ощутимый вклад в укрепление атмосферы сотрудничества и взаимного доверия на всем евразийском континенте, помогая тем самым заложить политические и социально-экономические предпосылки для формирования в Евразии новой системы стабильности, безопасности и мирного развития, подчеркнул российский лидер."Организация последовательно наращивает влияние в решении актуальных международных вопросов, выступает мощным локомотивом процессов глобального развития и утверждения подлинной многосторонности", – добавил Путин.Экономика стран организацииТемпы развития сотрудничества в рамках ШОС действительно впечатляют, подчеркнул российский лидер.Например, средний прирост валового внутреннего продукта стран-членов в прошлом году составил более 5%, промышленного производства – 4,6%. Поступательно растет и встречная торговля. Во взаиморасчетах все шире используются национальные валюты.Банк развития ШОС"Мы выступаем за выпуск совместных облигаций государств-членов, за создание в ШОС собственной платежно-расчетной и депозитарной инфраструктуры, за формирование банка совместных инвестиционных проектов. Все это позволит повысить эффективность наших экономических обменов, обезопасить их от колебаний внешней конъюнктуры", – заявил Путин.Пункт об учреждение Банка развития ШОС зафиксирован в Тяньцзиньской декларации по итогам заседания Совета.Традиционные ценностиГлава российского государства также указал на необходимость вернуть традиционные ценности на международную повестку дня. Этому в том числе будет способствовать проведение международного конкурса "Интервидение", который направлен на продвижение общечеловеческих и культурных ценностей. Это масштабное мероприятие состоится 20 сентября в Москве.Урегулирование на УкраинеВ одном из своих выступлений Владимир Путин также затронул тему украинского урегулирования. Глава государства в очередной раз подчеркнул, что этот кризис возник не в результате нападения России на Украину, а в результате государственного переворота в Киеве, который был поддержан и спровоцирован Западом, а также попытками с помощью вооруженных сил подавить сопротивление тех регионов и тех людей на Украине, которые этот переворот не приняли и не поддержали. Вторая причина кризиса заключается в постоянных попытках Запада втянуть Украину в НАТО.Российский президент выразил надежду, что достигнутые на недавней российско-американской встрече в верхах на Аляске открывают дорогу к миру на Украине. А чтобы этот мир был устойчивым, должны быть устранены первопричины кризиса и восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности.Расширение ШОСВладимир Путин сообщил, что сегодня на рассмотрении в организации находятся более 10 новых заявок от разных стран на присоединение к ШОС в качестве наблюдателя или диалогового партнера. Каждая из этих заявок, безусловно, заслуживает самого внимательного и доброжелательного отношения, подчеркнул он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

