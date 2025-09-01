https://crimea.ria.ru/20250901/novyy-etap-v-zhizni-lidery-kryma-pozdravili-shkolnikov-s-dnem-znaniy-1149112795.html

Новый этап в жизни: лидеры Крыма поздравили школьников с Днем знаний

Новый этап в жизни: лидеры Крыма поздравили школьников с Днем знаний

Глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета республики Владимир Константинов поздравили школьников, их родителей и педагогов с Днем знаний. РИА Новости Крым, 01.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета республики Владимир Константинов поздравили школьников, их родителей и педагогов с Днем знаний.Глава республики также поблагодарил педагогов и наставников за самоотверженный труд и верность профессии, подчеркнув, что будущее страны рождается в школьных классах.Владимир Константинов отметил, что в российском Крыму создаются все условия, чтобы подготовка новых граждан нашей страны проходила в комфортной среде: строятся и ремонтируются детские сады и школы, классы и аудитории оснащаются новым оборудованием.1 сентября по всей стране свои двери открывают почти 85 тысяч учебных заведений. В школы, колледжи и университеты пойдут более 26,5 млн школьников и студентов, из них порядка 1,5 млн – первоклассники. В Крыму за парты 537 школ сядут 229 тысяч учащихся, среди них более 20 тысяч первоклассников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

