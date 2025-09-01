Рейтинг@Mail.ru
На Кубани обломки БПЛА повредили жилые дома - РИА Новости Крым, 01.09.2025
На Кубани обломки БПЛА повредили жилые дома
На Кубани обломки БПЛА повредили жилые дома - РИА Новости Крым, 01.09.2025
На Кубани обломки БПЛА повредили жилые дома
В ночь на 1 сентября в Приморско-Ахтарске Краснодарского края обломки БПЛА повредили жилые дома и прилегающие территории, пострадавших нет, сообщает оперштаб... РИА Новости Крым, 01.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В ночь на 1 сентября в Приморско-Ахтарске Краснодарского края обломки БПЛА повредили жилые дома и прилегающие территории, пострадавших нет, сообщает оперштаб Краснодарского края.В результате попытки атаки незначительные повреждения получили кровли трех домов, а в одном из них выбито остекленение на чердаке.Жертв и пострадавших нет. На местах происшествия продолжают работать специальные и экстренные службы.Ранее сообщалось, что средства российской ПВО в ночь на понедельник уничтожили 50 украинских дронов над регионами страны. 16 беспилотников были ликвидированы над Черным морем, семь – над Азовским, 12 – над Белгородской областью, четыре – над Саратовской, по три – над Самарской, Оренбургской и над Татарстаном, два – над Краснодарским краем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:24 беспилотника сбили над Крымом и Черным моремДва человека пострадали при атаке БПЛА в Беловском районе Курской областиВ Краснодаре потушили пожар на НПЗ после атаки беспилотников
На Кубани обломки БПЛА повредили жилые дома

Обломки БПЛА повредили жилые дома и прилегающие территории на Кубани

12:31 01.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В ночь на 1 сентября в Приморско-Ахтарске Краснодарского края обломки БПЛА повредили жилые дома и прилегающие территории, пострадавших нет, сообщает оперштаб Краснодарского края.
В результате попытки атаки незначительные повреждения получили кровли трех домов, а в одном из них выбито остекленение на чердаке.
"Также фрагменты беспилотников обнаружили в огороде одного из домовладений и около старого кладбища", – добавили в оперштабе.
Жертв и пострадавших нет. На местах происшествия продолжают работать специальные и экстренные службы.
Ранее сообщалось, что средства российской ПВО в ночь на понедельник уничтожили 50 украинских дронов над регионами страны. 16 беспилотников были ликвидированы над Черным морем, семь – над Азовским, 12 – над Белгородской областью, четыре – над Саратовской, по три – над Самарской, Оренбургской и над Татарстаном, два – над Краснодарским краем.
