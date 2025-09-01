https://crimea.ria.ru/20250901/na-kubani-oblomki-bpla-povredili-zhilye-doma-1149120608.html
На Кубани обломки БПЛА повредили жилые дома
На Кубани обломки БПЛА повредили жилые дома - РИА Новости Крым, 01.09.2025
На Кубани обломки БПЛА повредили жилые дома
В ночь на 1 сентября в Приморско-Ахтарске Краснодарского края обломки БПЛА повредили жилые дома и прилегающие территории, пострадавших нет, сообщает оперштаб... РИА Новости Крым, 01.09.2025
2025-09-01T12:31
2025-09-01T12:31
2025-09-01T12:31
краснодарский край
новости
происшествия
кубань
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_1697be94dde8a06b31f8c55c931646a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В ночь на 1 сентября в Приморско-Ахтарске Краснодарского края обломки БПЛА повредили жилые дома и прилегающие территории, пострадавших нет, сообщает оперштаб Краснодарского края.В результате попытки атаки незначительные повреждения получили кровли трех домов, а в одном из них выбито остекленение на чердаке.Жертв и пострадавших нет. На местах происшествия продолжают работать специальные и экстренные службы.Ранее сообщалось, что средства российской ПВО в ночь на понедельник уничтожили 50 украинских дронов над регионами страны. 16 беспилотников были ликвидированы над Черным морем, семь – над Азовским, 12 – над Белгородской областью, четыре – над Саратовской, по три – над Самарской, Оренбургской и над Татарстаном, два – над Краснодарским краем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:24 беспилотника сбили над Крымом и Черным моремДва человека пострадали при атаке БПЛА в Беловском районе Курской областиВ Краснодаре потушили пожар на НПЗ после атаки беспилотников
краснодарский край
кубань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_03e35e9d8d1ac338c4be0d8356b2086d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, новости, происшествия, кубань, беспилотник (бпла, дрон)
На Кубани обломки БПЛА повредили жилые дома
Обломки БПЛА повредили жилые дома и прилегающие территории на Кубани