СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Удары по центру выдачи гумпомощи, АЗС и жилым домам за минувшие сутки нанесли боевики киевского режима. В результате погибла экс-завуч школы № 4. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.По информации Мирошника, ею оказалась бывший завуч школы № 4 в Алешках, экс-сотрудница Херсонского педагогического университета, в прошлом депутат Валентина Тихоша."Кроме того, в Раденске были нанесены удары по жилым домам. Разрушены части стен и крыш зданий", – добавил посол.Также от вражеских атак в Виноградово загорелась газовая цистерна на территории АЗС. Силам МЧС России затруднительно выехать на место происшествия в связи с постоянной опасностью повторных ударов со стороны ВСУ. Украинские дроны постоянно находятся над местом обстрела, подчеркнул Мирошник.Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что за неделю с 18 по 24 августа от обстрелов украинских нацистов пострадали 140 мирных жителей. Из них ранен 121 человек, в том числе восемь несовершеннолетних, погибли 19 человек, в том числе один ребенок.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Удары по центру выдачи гумпомощи, АЗС и жилым домам за минувшие сутки нанесли боевики киевского режима. В результате погибла экс-завуч школы № 4. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
"Одной из целей атак украинских нацистов стал склад выдачи гуманитарной помощи в районе Жилпоселка. От обстрела по улице Вайханского погибла женщина", – сказано в сообщении.
По информации Мирошника, ею оказалась бывший завуч школы № 4 в Алешках, экс-сотрудница Херсонского педагогического университета, в прошлом депутат Валентина Тихоша.
"Кроме того, в Раденске были нанесены удары по жилым домам. Разрушены части стен и крыш зданий", – добавил посол.
Также от вражеских атак в Виноградово загорелась газовая цистерна на территории АЗС. Силам МЧС России затруднительно выехать на место происшествия в связи с постоянной опасностью повторных ударов со стороны ВСУ. Украинские дроны постоянно находятся над местом обстрела, подчеркнул Мирошник.
Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что за неделю с 18 по 24 августа от обстрелов украинских нацистов
пострадали 140 мирных жителей. Из них ранен 121 человек, в том числе восемь несовершеннолетних, погибли 19 человек, в том числе один ребенок.
